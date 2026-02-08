„Orice tomberon de Toyota e supraevaluat”. Ce spun românii despre mașinile second hand cu prețuri umflate

"Ce mașini la mâna a doua sunt supraevaluate în România" - este întrebarea de la care a pornit o discuție ineresantă pe platforma Reddit. Concluzia a fost că toate sunt supraevaluate, dar cel mai des menționat nume a fost Toyota.

O postare aparent banală de pe Reddit a aprins una dintre cele mai sincere și dure discuții despre piața auto second-hand din România. Întrebarea era simplă:

„Ce mașini sunt supraevaluate pe piața SH din România? Adică cer bani mulți, dar nu oferă mare lucru la fiabilitate sau dotări.”

Răspunsurile au venit rapid și, fără prea multe ocolișuri, au vizat direct branduri considerate „sigure”, „legendare” sau „fără probleme”. Cel mai des menționat nume? Toyota.

„Orice tomberon de Toyota e supraevaluat! Văd Corolla din 2020 cu 20k, deși prețul de nou acum e vreo 23–24k. Absolut superb”, scrie un utilizator, rezumând frustrarea multora.

Altul completează ironic:

„Am citit orice tomberon de Toyota Supra e evaluat și am râs copios.”

Dincolo de glume, experiențele personale conturează o imagine clară a creșterilor absurde de preț:

„Mi-am cumpărat un Avensis T27 din 2010 cu 140.000 km în 2020 cu 5.000 de euro. Acum, după aproape 6 ani, le văd cu 200.000 km la 6–7.000. Total absurd.”

La fel și Corolla: „O Corolla 1.33 din 2013, cu km rezonabil, era 7k în 2020. Acum e tot 7k, poate chiar mai mult. Ridicol.”

Criticile nu se opresc la preț. Mulți atacă direct compromisurile de confort:

„Ok, sunt fiabile, dar la dotări, materiale și antifonare sunt meh rău de tot.”

„În scurt timp o să fie plin de mașini hibride la vânzare pe care nu o să le mai ia nimeni”

SUV-urile hibride Toyota și Lexus sunt o altă țintă frecventă:

„SUV-urile hibride Toyota și Lexus sunt teroare. În special RAV4, e o mașină de care nu m-aș atinge vreodată.”

Un alt utilizator avertizează asupra viitorului pieței:

„În scurt timp o să fie plin de mașini hibride la vânzare pe care nu o să le mai ia nimeni.”

Discuția se mută rapid spre comparații directe. Mazda apare constant ca alternativă mai echilibrată:

„Am luat Mazda3 2022, cu toate opțiunile de siguranță, Bose, faruri matrix, automată, interior Burgundy Red, 19k euro cu 26k km. Mașina a fost 38k nouă.”

Iar comparația cu Toyota e tranșantă:

„Confirm, Toyota e supraevaluată. Fiabilitatea ține de întreținere, nu de siglă. Ca și confort și materiale, e super slabă comparativ cu Mazda3.”

Audi A 3 și Golf, criticate

Zona premium nu scapă de critici. Audi A3 este considerat un exemplu clasic de preț exagerat:

„Dai 22–24k pe un Golf cu 150 CP și DSG cu ambreiaj uscat care mai devreme sau mai târziu pică.”

Decizia unui utilizator e revelatoare: „Am căutat A3 8Y și până la urmă am zis fuck it și mi-am luat A5.”

La polul extrem, apar și exemple de prețuri greu de justificat: „Mercedes G-Class din 2010. M-am uitat la preț și nu mi-a venit să cred.”

Segmentul off-road este descris ca fiind dominat de speculă: „Land Cruiser sau Hilux. Una din 2007, cu 400k km, diesel obosit, 9.000 euro? E ceva de speriat.”

Un alt comentariu întărește ideea: „J90/J95 din anii ’90 se învârt pe la 10.000. Bune, bune, dar specula e criminală.”

Controversa apare când discuția ajunge la Alfa Romeo: „Giulia și Stelvio sunt epave în care mai bagi 5–10k în 2 ani.”

Replica nu întârzie: „Cum dracu’ să fie supraevaluate când pierd 50–60% din valoare în 3 ani? Doar cei care au auzit ei că italienele nu-s fiabile spun asta.”

Și concluzia e tăioasă: „Nu-ți iei Alfa sau BMW vechi ca sunt fiabile. Ți le iei pentru că se conduc mișto.”

Pe lista mașinilor cu prețuri discutabile mai apar Honda Civic: „În 2021 era 26.5k la dealer. Acum se vinde SH cu 20–22k.”

„Momentan? Cam toate sunt supraevaluate”

Volkswagen Tiguan: „Orice Tiguan, indiferent de motor, km sau an.”

Și, din nou, Lexus: „Aceeași mașină ca a mea, aceleași dotări, dar fără garanție. A dat cu 30% mai mult doar pentru siglă.”

Concluzia generală a discuției este sumbră, dar sinceră: „Momentan? Cam toate sunt supraevaluate.”

Piața SH din România pare prinsă între frică, mituri și speculă. Brandurile „sigure” se vând scump indiferent de ce oferă, iar mașinile care pun accent pe plăcerea de condus sunt penalizate la revânzare. În final, nu mai plătim mașina, ci povestea din jurul ei. Iar după cum se vede din această dezbatere, tot mai mulți români încep să se întrebe dacă povestea chiar mai merită banii.

Piaţa auto din România a încheiat anul 2025 în creştere. Numărul vehiculelor rulate achiziționate de români a fost dublu față de cele noi. Astfel, potrivit ZF.ro, anul trecut, în România au fost înmatriculate 156.803 autoturisme, un avans de aproape 4% faţă de 2024. Cifrele sunt și mai categorice în privința mașinilor second-hand. Practic, în același interval, pe parcursul anului 2025, românii au înmatriculat 360.103 maşini la mâna a doua din import, de peste două ori mai mult decât autoturisme noi.

Piața piața auto second-hand din România a înregistrat de altfel o creștere semnificativă față de 2024, an în care s-au vândut 328.000 de mașini rulate, conform datelor AutoLaTest. Perețul mașinilor la mâna a doua pornește de la câteva sute de euro și poate ajunge la zeci de mii de euro sau chiar mai mult, în cazul modelelor de lux.

Potivit site-ului de specialitate Plus-Auto.ro, citat de Digi24.ro, doar 28,53% din mașinile înamtriculate anul trecut în România au fost noi. Astfel, 7 din 10 autovehicule cumpărate în România au fost la mâna a doua.

Raportul de peste 2 la 1 între maşinile rulate şi cele noi reflectă așa cum se știe puterea de cumpărare limitată a consumatorilor din România și țările din Europa de Est. În țări ca Germania, Franța și țările scandinave raportul de mașini noi versus rulate este exact invers.