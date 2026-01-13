search
Marți, 13 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

De șase ani consecutiv Toyota este cel mai bine vândut producător auto mondial

0
0
Publicat:

Toyota Motor şi-a menţinut, în 2025, pentru al şaselea an consecutiv titlul de cel mai bine vândut producător auto mondial, după ce grupul Volkswagen AG a raportat cifrele pe anul trecut, care nu depăşesc totalul companiei nipone în primele 11 luni.

Toyota FOTO: Shutterstock
Toyota FOTO: Shutterstock

Toyota a vândut pe plan mondial 10,32 milioane de vehicule în perioada ianuarie-noiembrie 2025, în timp ce rivalul german a vândut pe ansamblul anului trecut 8,98 milioane de unităţi, un declin de 0,5% faţă de 2024.

Toyota, împreună cu subsidiarele Hino Motors şi Daihatsu, este din 2020 cel mai bine vândut producător auto mondial, scrie Agerpres.

În China, o piaţă majoră pentru Volkswagen, vânzările au scăzut cu aproximativ 8%, la 2,69 milioane de vehicule, pe fondul intensificării concurenţei din partea producătorilor auto interni. China este cea mai mare piaţă auto din lume.

De asemenea, vânzările în America de Nord au înregistrat un declin de 10,4% anul trecut, pe fondul taxelor vamale impuse de preşedintele Donald Trump.

În schimb, Volkswagen AG a raportat o creştere a vânzărilor de 3,8% în Europa, la 3,38 milioane de vehicule. În America de Sud, creşterea a fost chiar mai solidă, de 11,6%, la 663.000 unităţi.

Pe plan mondial, vânzările Volkswagen AG de vehicule electrice (EV) au crescut cu 32% anul trecut, la 983.100 unităţi, cifrele din Europa şi Statele Unite depăşindu-le cu mult pe cele din 2024.

"Mai presus de toate, concurenţa intensă din China, taxele vamale şi încheierea subvenţionării vehiculelor electrice în SUA au afectat afacerile noastre. Pe de altă parte, ne-am extins semnificativ poziţia în Europa, în pofida noilor competitori. Şi în America de Sud ne-am majorat cota de piaţă", a apreciat Marco Schubert, membru al Board-ului şi responsabil cu vânzările mărcii Audi, o subsidiară a grupului Volkswagen.

Analiştii apreciază că 2026 va fi un test dificil pentru vehiculele electrice, pe măsură ce producătorii auto chinezi se extind, iar apetitul consumatorilor rămâne neuniform în Asia şi Europa.

Auto

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Donald Trump s-a autoproclamat „președinte interimar al Venezuelei”. Imaginea postată de liderul american pe platforma sa socială
digi24.ro
image
Gerul extrem în România face primele victime: un adolescent a murit singur în casă după ce a aprins focul în sobă
stirileprotv.ro
image
Muncitorii s-au întors pe șantierul de la Planșeul Unirii. Cum arată și în ce stadiu este proiectul de consolidare: „Au fost livrați banii necesari”
gandul.ro
image
Vești proaste. Meteorologii anunță că perioada cu vreme foarte rece se prelungește, în unele zone ar putea ninge
mediafax.ro
image
Am făcut calculul! Câți bani ar încasa statul dacă și Catedrala Mântuirii ar fi impozitată: „De ce persoanele cu dizabilități – da, și bisericile – nu?”
fanatik.ro
image
Cum a reacționat un american venit la iubita lui în România când a mâncat prima dată sarmale cu salată boeuf și a băut vișinată
libertatea.ro
image
Reacția Chinei după ce Donald Trump a declarat că SUA vor prelua Groenlanda ca să nu ajungă pe mâinile Beijingului
digi24.ro
image
Mario Iorgulescu, interviu din clinica din Italia în care este internat: „Am încercat să mă sinucid!”
gsp.ro
image
A evadat, a bătut un om pe stradă și s-a dus să bea. Mario Iorgulescu, scene desprinse din filme: unde se află acum
digisport.ro
image
Legumicultor: O să ducem copiii ca la muzeu în fermele româneşti. Mercosur ne afectează la tomate
stiripesurse.ro
image
La Niña a început să se prăbușească: Urmează o schimbare majoră de vreme în Europa, iarna 2026-2027 ar putea fi complet diferită
antena3.ro
image
Opt companii auto, amendate, după ce au făcut un pact prin care au menţinut salariile mici
observatornews.ro
image
Cum l-au 'executat' șefii de la ProTV pe Cătălin Măruță Manevra din spatele concedierii
cancan.ro
image
FOTO. Milionarul de 58 de ani se iubește cu o femeie mai tânără cu 21 de ani
prosport.ro
image
Orașul din România unde a apărut parcarea la comun. Două taxe pentru același loc, reacții dure în rândul șoferilor
playtech.ro
image
Acestea sunt transferurile pe care le face Rapid. Victor Angelescu anunță trei noi veniri în Giulești
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Asasinat la înmormântarea mamei lui! Adrian Mutu: ”Era un om extraordinar”
digisport.ro
image
Clipul viral care dă fiori Moscovei - China ar pregăti preluarea Extremului Orient rus
stiripesurse.ro
image
Când se opresc ninsorile în România! Directorul ANM a anunțat cum va fi vremea, începând de luni, 12 ianuarie
kanald.ro
image
Medicii au făcut anunțul despre Sofia Vicoveanca, după ce artista a suferit un infarct! Ce se întâmplă cu ea în aceste momente?
wowbiz.ro
image
Noul ministru al Apărării, anunţ oficial despre armata obligatorie. Ce trebuie să ştie tinerii de peste 18 ani din România
romaniatv.net
image
Rusia face un pas decisiv spre Iran. Dezvăluiri de la serviciile occidentale de informații
mediaflux.ro
image
Cum explică Guvernul României noile impozite auto » De ce taxele pentru autoturismele hibrid sunt și de zece ori mai mari
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Un cuplu a întreținut relații sexuale într-un aparat RMN pentru a arăta ce se întâmplă în interiorul corpului
actualitate.net
image
Destinația de vacanță pe care a ales-o Corina Caragea la început de an: „Aceste peisaje mi-au tăiat respirația”. Imaginile publicate de prezentatoarea TV
click.ro
image
Cele 3 zodii care vor trăi o perioadă de fericire intensă, din 24 ianuarie. Viața acestor nativi se va schimba în bine
click.ro
image
Folia de aluminiu, aliatul neașteptat împotriva șoarecilor. Soluția rapidă care chiar funcționează
click.ro
Prințul George și Kate Middleton foto profimedia jpg
Mama-i mamă chiar și prințesă. În ce mod adorabil a strigat-o Prințul George pe Kate Middleton în public
okmagazine.ro
Kate Middleton foto GettyImages jpg
Anunț oficial despre Kate Middleton, după ziua ei de naștere! Ce se va întâmpla în curând cu Prințesa de Wales
okmagazine.ro
Marlon Brando, Michael Jackson foto Profimedia jpg
Marlon Brando e tatăl copilului lui Michael Jackson? Adevărul ar fi fost ținut secret până acum!
clickpentrufemei.ro
Tumulul Karaağaç se află în vârful unui deal natural și la peste 30 de metri deasupra câmpiei înconjurătoare (© Hüseyin Erpehlivan)
Mormânt monumental frigian, descoperit de arheologi, la mare distanță de capitala legendarului rege Midas
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cutremur la PRO TV! Dispare emisiunea lui Măruță, după 18 ani. Când va avea loc ultima ediție
image
Destinația de vacanță pe care a ales-o Corina Caragea la început de an: „Aceste peisaje mi-au tăiat respirația”. Imaginile publicate de prezentatoarea TV

OK! Magazine

image
Anunț oficial despre Kate Middleton, după ziua ei de naștere! Ce se va întâmpla în curând cu Prințesa de Wales

Click! Pentru femei

image
Marlon Brando e tatăl copilului lui Michael Jackson? Adevărul ar fi fost ținut secret până acum!

Click! Sănătate

image
Ce se întâmplă cu tensiunea dacă renunți la alcool o lună de zile?