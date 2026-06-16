Operațiunea de recuperare a remorcherului Astana începe miercuri. Nava se află la 26 de metri adâncime

ARAS Salvage a anunțat că miercuri, 17 iunie, vor începe operațiunile de ridicare la suprafață a remorcherului Astana, scufundat în Portul Midia. Nava se află la o adâncime de 26 de metri.

„Durata estimată a operațiunii este de 5-6 ore, aceasta putând fi influențată de condițiile tehnice și de prognoza meteorologică din largul Mării Negre (curenți, valuri, vânt etc.).

În prezent, sunt în desfășurare lucrările de rotire a remorcherului pentru aducerea acestuia în poziția optimă pentru ridicare, după eliberarea din sedimentul marin și finalizarea mai multor intervenții specifice etapei subacvatice”, a transmis Midia Marine Terminal într-un comunicat.

Marți, după poziționarea navei, aceasta va fi sigilată în vederea ridicării la suprafață. După aceea, urmează operațiunile de evacuare controlată a apei din compartimentele interioare, de asigurare a flotabilității și de transfer către portul Midia.

„Conform graficului de lucrări comunicat de ARAS Salvage, remorcherul este estimat să ajungă în portul Midia la finalul acestei săptămâni.

Subliniem că estimările de timp furnizate de contractor au caracter orientativ și depind în mare măsură de evoluția operațiunilor desfășurate de ARAS Salvage, de condițiile meteorologice și de respectarea măsurilor de siguranță aplicabile procesului de ranfluare.”

Midia Marine Terminal precizează că oferă tot suportul tehnic și instituțional solicitat de contractor, responsabil direct pentru operațiunile de recuperare a remorcherului.

Remorcherul Astana s-a scufundat pe18 martie în Portul Midia, în timpul unor manevre de descărcare pentru un tanc petrolier. Atunci, remorcherul s-a scufundat în apă, ajungând la o adâncime de 26 de metri.

La bord se aflau cinci membri ai echipajului. Unul a fost salvat și transportat la țărm, un altul a fost găsit decedat, iar ceilalți trei sunt în continuare dați dispăruți.