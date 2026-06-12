Remorcherul scufundat la Midia rămâne pe fundul mării. Condițiile meteo au dat peste cap planul de recuperare a navei

Remorcherul scufundat în apropierea portului Midia nu va fi ridicat la suprafaţă în acest weekend, așa cum se anunţase inițial. Compania responsabilă de intervenție a decis să amâne operaţiunile pentru săptămâna viitoare, din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile.

Remorcherul scufundat în apropierea portului Midia va rămâne, cel puțin pentru câteva zile, pe fundul mării. Compania Midia Marine Terminal (MMT) a anunțat că, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile desfășurării intervenției, operaţiunile de ridicare la suprafaţă au fost reprogramate pentru săptămâna viitoare.

Potrivit comunicatului oficial al MMT, decizia aparține ARAS Salvage, firma care coordonează și execută întreaga operațiune de recuperare a navei.

„ARAS Salvage, contractorul responsabil de operațiunea de ranfluare, a anunțat amânarea pentru săptămâna viitoare a etapelor finale ale recuperării remorcherului, în acord cu stadiul lucrărilor și cu condițiile meteorologice prognozate pentru acest sfârșit de săptămână.

Conform planificării stabilite și actualizate recent de contractor, operațiunile vor continua să se desfășoare în două etape distincte, respectiv etapa subacvatică și etapa de suprafață. Acesta este responsabil în mod direct de întreaga acțiune de ranfluare a remorcherului, asumându-și integral coordonarea, execuția lucrărilor și calendarul de implementare”, a transmis MMT.

Lucrările subacvatice sunt aproape finalizate

Potrivit aceleiaşi surse, în prezent, se acţionează la încheierea etapelor pregătitoare necesare pentru ridicarea navei, adică montarea lanțurilor de ridicare, repoziționarea remorcherului și desprinderea acestuia din sedimentul marin în care a fost prins după scufundare.

Operațiunea este împărțită în două faze: prima se desfășoară sub apă și include toate lucrările tehnice necesare pregătirii navei pentru ridicare, iar ce-a de-a doua presupune aducerea remorcherului la suprafață, restabilirea flotabilității și evacuarea controlată a apei din interior.

Nava va fi adusă în port pentru continuarea investigațiilor

ARAS Salvage, firma care efectuează aceste operaţiuni, a anunţat că activitățile subacvatice se apropie de final şi că echipele de intervenție montează ultimele lanțuri necesare ridicării și lucrează la eliberarea remorcherului din mâl.

După aducerea la suprafață, nava va fi transportată în portul Midia. Înainte de transfer, castelul remorcherului va fi sigilat pentru a permite desfășurarea investigațiilor tehnice și judiciare care vor continua după acostare.

„Potrivit ARAS Salvage, sunt în curs de finalizare activitățile subacvatice de pregătire pentru ridicarea remorcherului, respectiv instalarea tuturor lanțurilor de ridicare, care vor contribui la degajarea și eliberarea acestuia din mâlul de pe fundul mării, precum și repoziționarea acestuia. Castelul navei va fi securizat și sigilat pentru a permite efectuarea cercetărilor și analizelor detaliate necesare în cadrul investigațiilor legale și tehnice care vor continua după aducerea remorcherului la cheu”, au precizat reprezentanții companiei MMT.

În comunicat, Midia Marine Terminal a subliniat că termenele comunicate până acum au caracter orientativ și pot suferi modificări în funcție de evoluția operațiunilor și de condițiile din teren.

„MMT comunică familiilor și autorităților estimările de timp furnizate de contractorul operațiunii, ARAS Salvage. Aceste estimări au caracter orientativ și depind de evoluția operațiunilor aflate în desfășurare, condițiile meteorologice și confirmarea îndeplinirii tuturor condițiilor de siguranță necesare pentru fiecare etapă a intervenției. Toți pașii intervenției sunt monitorizați și analizați de autoritățile competente.

MMT se află în dialog permanent cu autoritățile implicate în această operațiune, facilitând totodată comunicarea dintre acestea și contractorul ARAS Salvage”, a mai transmis compania.