Analiză Oferta momentului pe piața muncii: mii de joburi cu salarii de la 6.000 de lei net în sus

Mii de posturi bine plătite au fost publicate pe site-urile specializate în recrutarea de personal, angajatorii anunțând salarii chiar și peste 6.000 de lei net pentru anumite calificări.

Clasamentul domeniilor care plătesc cel mai bine este dominat de IT, sector în care media netă, la nivel național este 8.000 de lei, în creștere cu aproximativ 15% față de anul trecut.

Un alt domeniu recunoscut pentru salariile mari pe care le oferă este Petrol & Gaze, unde media salarială este de 6.800 de lei.

În Automatizări, salariul mediu net este de 6.200 de lei pe lună, în timp Construcții, Audit & Consultanță și Inginerie au aceeași medie – 6.000 de lei. „Lângă aceste domenii, anul acesta se mai poziționează încă unul, nou intrat atât de sus în clasament – crewing & casino, care vine cu o medie netă de 6.000 de lei pe lună. Este un domeniu care angajează mult, care are permanent nevoie de personal și care reușește să atragă candidați prin pachetele salariale atractive”, spune Roxana Drăghici, Head of Sales în cadrul eJobs, precizând că sunt disponibile 1.500 de job-uri în IT, 400 de job-uri în petrol & Gaze, 1.700 în Construcții și 1.400 în Inginerie. Aproape 1.000 de poziții sunt postate pentru Crewing & Casino.

De cealaltă parte a clasamentului, sectoarele cu cele mai mici salarii rămân cele în care volumul de angajări este ridicat, însă nivelul de specializare necesar este, de regulă, mai scăzut. Astfel, în saloanele de înfrumusețare, media salarială netă este de 3.900 de lei, în timp ce în Pază și Protecție nivelul mediu al veniturilor salariale este de 4.000 de lei.

Tot în această zonă se află și Retailul și sectorul de Call – Center / BPO, cu medii de 4.200 de lei pe lună. „Cele două din urmă sunt industrii foarte mari în care specialiștii sau managerii câștigă comparabil cu cei din sectoare mai bine plătite. Diferența o face însă faptul că vorbim, totuși, despre zone în care cea mai mare parte a angajaților este entry - level, iar media salarială pentru acest nivel de carieră duce în jos și media domeniului”, explică Roxana Drăghici. O situație similară apare și în cazul industriei alimentare, unde salariul mediu net este de 4.500 de lei sau al turismului, cu 4.400 de lei net pe lună.

Cele mai mari salarii sunt în București, Cluj și Timiș

Din punct de vedere geografic, Bucureștiul continuă să conducă detașat topul veniturilor, cu o medie de 6.000 de lei lunar, urmat de Cluj (5.500 de lei) și Timiș (5.100 de lei). Sunt, în schimb, și județe cu salarii care nu depășesc cu mult pragul de 4.000 de lei sau chiar se află sub acest prag: Vaslui – 3.800 de lei, Vrancea, Vâlcea, Suceava sau Caraș – Severin, toate cu o medie de 4.000 de lei.

„Indiferent de domeniul în care lucrează sau de majorările salariale care au fost acordate sau, dimpotrivă, înghețate anul trecut, așteptările angajaților și candidaților depășesc oferta angajatorilor în medie cu 30%. Cele mai mari diferențe între așteptări și salariile în casate sunt în sectorul bancar și în imobiliare – 40%, iar cele mai mici în jurnalism (20%), vânzări (25%) sau funcții publice (29%)”, punctează Roxana Drăghici.

Topul celor mai mari salarii medii nete la nivel național

Ultimele date statistice publicate de INS, cele pe luna decembrie a anului trecut, plasează pe primul loc în top domeniul „extracția petrolului și a gazelor naturale” cu 13.012 lei net, o creștere cu 22,4% față de luna noiembrie 2025.

Următoarele cele mai mari salarii medii nete la nivel național sunt în următoarele domenii:

Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei; activităţi de servicii informatice - 12.588 lei net, cu 2,7% mai puțin decât în noiembrie

Intermedieri financiare, exceptând asigurările și fondurile de pensii – 11.935 lei net, cu 26,4% mai mult decât în noiembrie

Fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului - 11.794 lei net, cu 13,4% mai mult ca în noiembrie

Informații și Comunicații – 11.405 lei net, cu doar 1% mai mult ca în noiembrie

Activități de editare - 11.381 lei net, cu 4% mai mult ca în noiembrie

Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat – 10.525 lei net, cu 28,4% mai mult decây în noiembrie

Fabricarea produselor din tutun – 10.625 lei net, cu aproape 5% mai mult decât în luna precedentă

Transporturi aeriene – 10.224 lei net, cu 0,8% mai puțin decât în noiembrie

În România, peste 830.000 de angajați primesc salariul minim brut pe economie, arăta recent Ministerul Muncii, anunțând proiectul de hotărâre care viza creșterea salariului minim brut pe țară de la 4.050 de lei lunar la 4.325 de lei, începând cu 1 iulie 2026.

„În România beneficiază, în prezent, de salariul de bază minim brut garantat în plată un număr de 831.382 de salariați, ceea ce reprezintă un procent de 14,6 la sută din numărul total de salariați activi. De majorarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată la 4.325 de lei vor beneficia un număr de 1.759.027 de salariați. Totodată, majorarea propusă va avea efecte pozitive asupra creșterii economice, prin stimularea ocupării, creșterea puterii de cumpărare a salariaților și reducerea muncii la negru”, informau reprezentanții ministerului, în decembrie 2025.