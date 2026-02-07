Ce locuri de muncă au cei mai bine plătiți români: „Sunt la serviciu de luni până vineri și muncesc 13–15 ore pe zi”

Numeroși români susțin că au ajuns la venituri lunare considerabile, după ani de muncă, însă meseriile lor îi privează de timpul liber și le oferă un nivel de stres ridicat și continuu. Cele mai mari salarii sunt obținute adesea în IT, medicină și inginerie.

În România, peste 830.000 de angajați primesc salariul minim brut pe economie, arăta recent Ministerul Muncii, anunțând proiectul de hotărâre care viza creșterea salariului minim brut pe țară de la 4.050 de lei lunar la 4.325 de lei, începând cu 1 iulie 2026.

„În România beneficiază, în prezent, de salariul de bază minim brut garantat în plată un număr de 831.382 de salariați, ceea ce reprezintă un procent de 14,6 la sută din numărul total de salariați activi. De majorarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată la 4.325 de lei vor beneficia un număr de 1.759.027 de salariați. Totodată, majorarea propusă va avea efecte pozitive asupra creșterii economice, prin stimularea ocupării, creșterea puterii de cumpărare a salariaților și reducerea muncii la negru”, informau reprezentanții ministerului, în decembrie 2025.

Numeroși români susțin însă că au ajuns departe de a avea grijile celor cu cele mai mici venituri. Și-au ales meserii dificile, care le aduc salarii de invidiat. Mulți dintre ei au răspuns provocării lansate pe o platformă online de a povesti despre domeniile în care lucrează și ce fac pentru a beneficia de salarii cu mult peste cele obișnuite în România.

Navigator, pentru 80.000 de euro pe an

Un român susține că obține peste 80.000 de euro anual, muncind ca navigator, cu funcția de ofițer mecanic secund.

Lucrează însă de 14 ani și vede în meseria sa atât sacrificiile pe care le-a făcut și faptul că i-ar fi greu să se întoarcă la o meserie „pe uscat”, mai prost plătită, dar și partea bună: salariul lunar de peste 5.000 de euro și aproape șase luni în care este liber. Povestește că are atribuții logistice și de mentenață și exploatare a instalațiilor de pe vase.

„Ca mediu de lucru, este ca și cum ai lucra într-o fabrică mare. Peste asta se adaugă faptul că „fabrica” se mișcă la fiecare val, este cald, zgomotos, ai oameni și resurse limitate și trăiești integral la locul de muncă timp de 3–4 luni. Începi de jos (cadet) timp de un an, apoi ofițer de cart, apoi căpitan / mecanic I și, la final, comandant / șef mecanic. Media promovărilor este undeva la 2–3 ani pentru perioada de ambarcare a juniorilor și 4–5 ani pentru seniori (căpitan, inginer șef)”, povestește acesta, pe platforma Reddit.

El a adăugat că depune individual bani pentru pensie, iar asigurarea medicală este susținută de angajator.

Salariu lunar de peste 10.000 de dolari în IT

Un alt român susține că lucrează ca manager într-o companie big tech (companii globale de tehnologie), fiind responsabil, într-o anumită măsură, de aproximativ 130 de oameni, iar salariul său de bază este de 54.500 de lei. La acesta se adaugă bonusuri de sute de dolari și diverse facilități.

„Ca beneficii, mai sunt câteva: asigurare de sănătate destul de amplă (cu anumite servicii incluse și pe stomatologie / oftalmologie / consiliere psihologică / IVF), care acoperă și familia imediată; zile suplimentare de concediu pentru wellbeing / family care / personal development; program flexibil; o mulțime de traininguri pe diverse arii; asigurare de viață; concediu paternal prelungit; reduceri pentru activități sportive”, notează acesta.

A ajuns la acest salariu după 21 de ani de experiență, dintre care 19 ani petrecuți în diverse funcții în compania în care este angajat. Românul susține că lucrează atât cu alți români, cât și cu americani, indieni și britanici.

„În total, lucrez în jur de 60–70 de ore pe săptămână, dar nu lucrez constant; în schimb, răspund la e-mailuri cam în orice moment al zilei, dacă sunt treaz, și mă mai conectez ocazional la call-uri la ore mai «exotice». Răspund la e-mailuri și din concediu; am fost recent patru luni în concediu de paternitate, dar tot lucram, în medie, 3–4 ore pe zi. Zbor cam o dată pe lună în State, de câteva ori pe an în India”, afirmă acesta.

IT-istul adaugă că muncește sub presiune, mai ales din cauza investițiilor orientate către funcționalitățile de inteligență artificială (AI), iar frustrările și stresul sunt resimțite de întreaga echipă.

Bărbatul mai povestește că și-a ales locul de muncă pentri că este unul bine plătit și a început să lucreze aici din primul an de facultate, după ce în liceu făcea site-uri în WordPress pentru diverse firme din orașul natal.

Salarii bune, meserii solicitante

Mulți români spun că lucrează în domeniul IT și obțin venituri ridicate, de la 7.000 la peste 15.000 de lei. În unele cazuri, aceste venituri înseamnă muncă solicitantă și puțin timp liber. Unele studii recente arată că, pentru tot mai mulți angajați români, starea de bine este fragilă, marcată de epuizare, presiune constantă și lipsă de echitate, iar riscul de burnout rămâne ridicat, în special în IT și administrația publică.

Unul din patru angajați s-a aflat într-o zonă de risc psihologic și burnout, în timp ce doar 30 la sută au indicat cu adevărat o stare de mulțumire ridicată, caracterizată prin relații sănătoase, autonomie, claritate și percepție de corectitudine la locul de muncă, potrivit Indexului stării de bine a angajaților români, realizat de RoCoach și Novel Research pe un eșantion național de 1.000 de angajați din mediul urban.

Un român scrie că a ajuns la un salariu de 3.500 de euro lunar. Lucrează în Germania ca șofer de camion, însă nu i se pare că obține suficienți bani pentru munca sa.

„Sunt la serviciu de luni până vineri și muncesc 13–15 ore pe zi. Noroc că nu lucrez și sâmbăta”, afirmă acesta.

Un alt român susține că primește un salariu de 7.500 de lei, cu bonuri de masă, și beneficiază de al treisprezecelea salariu, lucrând ca manager de marketing.

„Am ajuns aici prin promovare, dar am o responsabilitate mare. Pot înlocui orice coleg de pe altă funcție (mai puțin contabilitatea). Sincer, aș renunța la o parte din bani pentru ceva mai lejer. Când ajung acasă, am capul calendar; sunt «mama răniților» pentru toți din firmă. Ce mă ține în firmă: e aproape de casă și am weekendurile libere, exceptând vreo opt evenimente anuale din weekend, pentru care nu primesc nimic extra, nici măcar timp liber”, susține acesta.

Un român povestește că este inginer electronist în București, cu mai puțin de doi ani de experiență, și are un salariu de 9.200 de lei net, alături de bonuri de masă, asigurare medicală și alte beneficii. Un alt român se mândrește cu un salariu de 10.500 de lei ca inginer proiectant.

Altcineva afirmă că obține aproape 10.000 de euro, profesând ca dentist în Franța. Lucrează acolo din 2023 și spune că are foarte mulți pacienți și un volum mare de muncă. Alți români afirmă că lucrează ca medici în România, iar salariile lor pornesc, în general, de la 10.000 de lei.

„Sunt medic specialist, în provincie. Câștig aproximativ 12.000 de lei pe lună, cu tot cu gărzi. Am un timp de muncă de cel puțin 240 de ore pe lună și un timp de staționare la muncă de 31 de ore în garda de weekend, de cel puțin cinci ori pe lună. Am 11 ani de experiență”, adaugă altcineva.

Un alt medic susține că lucrează 12 ore pe zi, iar în medie chiar 14, dacă socotește și gărzile, într-un domeniu medical aparte. Totuși, veniturile sale sunt ridicate.

„Stat + privat (CM + PFI/SRL), după taxe, rămân cam 12.000 de euro pe lună. Ca mine, adică oameni care știu să facă ce fac și eu în România, mai sunt, să zicem, vreo 30”, crede acesta.