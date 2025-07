Cel mai întârziat tronson al Autostrăzii de Centură A0 a Capitalei, aflat între DN1 și DN1A, ar putea fi deschis circulației cu aproximativ șase luni înainte de termenul contractual, potrivit estimărilor autorităților din Transporturi.

Lotul, care leagă DN1 de continuarea autostrăzii spre A1, a primit autorizația completă de construire abia în primăvara acestui an, însă ritmul bun al lucrărilor alimentează speranțele pentru o inaugurare parțială în mai 2026.

Tronsonul face parte din Lotul 1 al A0 Nord, cu o lungime de 17,5 kilometri și este realizat de o asociere româno-italiană. Contractul, în valoare de 815 milioane de lei, prevede 12 luni pentru proiectare și 22 de luni pentru execuție.

„Evoluția șantierului este una bună, iar lucrările sunt in graficul contractat. Vă reamintesc că am demarat execuția lucrărilor în luna martie a acestui an, iar finalizarea acestora va fi la sfârșitul anului viitor. Vizăm, împreuna cu antreprenorii, finalizarea unui prim tronson, intre DN1 și DN1A, înainte de termen cu aproximativ 6 luni – mai 2026”, a precizat secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Irinel Ionel Scrioșteanu.

La vest de DN1 există deja doi kilometri de autostradă construiți, dar nefolosiți, în dreptul localității Corbeanca. Aceștia au fost realizați de compania UMB în 2023, ca parte din Lotul 2, și ar urma acum să fie conectați la restul rețelei prin lucrările aflate în derulare.

Pe cealaltă jumătate a tronsonului – de la DN1A până la intersecția cu A1 – constructorii trebuie să finalizeze două poduri: unul peste calea ferată București – Pitești și altul care supratraversează atât DN7, cât și aceeași cale ferată. Aceste structuri ridică gradul de dificultate al lucrărilor, ceea ce face mai probabil ca această porțiune să fie gata abia în ultimul trimestru din 2026.

CNAIR a confirmat că firma românească Retter Management este responsabilă de sectorul de 8 kilometri dintre km 12+120 și km 20+000, care leagă DN1A (Buftea) de DN1 (Corbeanca).