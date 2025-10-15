search
Miercuri, 15 Octombrie 2025
O nouă fabrică a fost inaugurată în România. Bolojan: Această investiție înseamnă locuri de muncă

O nouă fabrică a fost inaugurată miercuri la Oradea, în urma unei investiții de 125 de milioane de euro, a informat compania, precizând că fabrica va juca un rol esențial în satisfacerea cererii tot mai mari pentru produse pe acumulatori pe piețele europene.

Clădirea fabricii Stihl din Oradea
O nouă fabrică a fost inaugurată miercuri la Oradea

Grupul german de familie Stihl Group a inaugurat oficial prima sa unitate de producție dedicată exclusiv echipamentelor pe acumulatori, la Oradea, România. Investiția, în valoare de 125 de milioane de euro, reprezintă un moment important în procesul de transformare al companiei către tehnologia pe baterii și consolidează prezența sa industrială în Europa. Proiectată ca un element central al rețelei internaționale de producție, fabrica va juca un rol esențial în satisfacerea cererii tot mai mari pentru produse pe acumulatori pe piețele europene.

Construcția a început în martie 2024 și a fost finalizată în mai puțin de 18 luni. Fabrica își va crește treptat capacitatea de producție, urmând să atingă un volum anual de 1 milion de pachete de baterii până în 2026. Până în 2028, producția este estimată să ajungă la 1,8 milioane de pachete de baterii și 1,7 milioane de echipamente pe acumulatori. Inițial, fabrica va produce suflante pe acumulatori și pachete de baterii AP din gama profesională STIHL. În timp, portofoliul se va extinde pentru a include și alte echipamente pe acumulatori, precum motocoase, drujbe și alte unelte.

Noua unitate dispune de 47.000 de metri pătrați de spațiu operațional, pe un teren cu o suprafață totală de 147.000 de metri pătrați. Fabrica este dotată cu linii de producție flexibile, multi-produs, și cu un nivel ridicat de automatizare, integrând principii ale Industriei 4.0, care asigură trasabilitate digitală, procese optimizate și o eficiență operațională remarcabilă.

Tehnologia pe baterii a devenit un factor esențial de creștere pentru companie. În prezent, mai mult de unul din patru produse Stihl vândute la nivel global este alimentat de acumulatori. Compania își propune să crească această pondere la aproximativ 35% până în 2027 și la circa 80% până în 2035 — o dovadă clară a transformării accelerate din cadrul industriei.

„Noua fabrică din Oradea extinde rețeaua noastră globală și consolidează poziția STIHL pe segmentul echipamentelor pe acumulatori aflat în plină expansiune. Este o investiție esențială, care va asigura competitivitatea noastră pe termen lung în Europa și va sprijini clienții prin produse de înaltă performanță, dezvoltate și construite pentru profesioniști și utilizatori exigenți din întreaga lume”, a declarat Dr. Nikolas Stihl, Președintele Consiliului Consultativ și al Consiliului de Supraveghere.

Bolojan: România poate fi o destinație industrială competitivă

Decizia de a construi noua fabrică la Oradea reflectă strategia STIHL de a-și consolida prezența în Europa și de a amplasa producția în proximitatea piețelor-cheie. Orașul oferă conexiuni logistice excelente, o infrastructură modernă și acces la o forță de muncă înalt calificată — condiții ideale pentru o creștere industrială sustenabilă în cadrul Uniunii Europene.

Citește și: Șeful CJ Iași, despre importanța construirii A8: „De la Iași la Pașcani faci 1h54, iar Oradea–Budapesta 2h45”

În cadrul evenimentului de inaugurare din 15 octombrie 2025, Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, a subliniat importanța națională a investiției: „Fabrica Stihl din Oradea nu este doar o investiție economică. Este un semnal puternic că România poate fi un partener de încredere, o destinație industrială competitivă și un loc unde lucrurile se pot face bine, la standarde europene. Această investiție înseamnă locuri de muncă, tehnologie de vârf, un transfer real de know-how și poziționarea României în centrul unei industrii aflate într-o transformare continuă. Le mulțumesc tuturor celor care au contribuit la acest proiect — echipei STIHL, autorităților locale, partenerilor tehnici și tuturor celor care au lucrat zi de zi pe șantier. Este rezultatul unei munci comune și responsabile”.

Continuând, Florin-Alin Birta, primarul municipiului Oradea, a evidențiat impactul asupra economiei locale: „Faptul că un grup internațional precum STIHL a ales Oradea pentru o investiție de o asemenea anvergură confirmă atractivitatea orașului nostru și direcția sa de dezvoltare. Primăria Oradea susține constant investițiile care aduc plus-valoare comunității, conștientă că un mediu economic dinamic este motorul prosperității. Căutăm să consolidăm poziția orașului Oradea ca oraș deschis inovației, performanței și colaborării cu investitorii serioși. Prin proiecte majore precum fabrica STIHL, demonstrăm că dezvoltarea durabilă și competitivitatea pot merge mână în mână, transformând Oradea într-un pol industrial și tehnologic tot mai atractiv la nivel regional și european”.

700 de angajați până în 2028

Succesul proiectului de la Oradea este, de asemenea, o poveste despre oameni și parteneriat. Datorită colaborării strânse dintre experții Stihl din Germania, echipa locală de management și partenerii regionali, noua fabrică a fost finalizată eficient și conform calendarului stabilit. Acest efort comun a generat nu doar o unitate modernă de producție, ci și o fundație solidă pentru viitorul companiei în România.

Procesul de recrutare și instruire avansează constant. În prezent, fabrica are aproximativ 135 de angajați, iar până în 2028 se estimează că numărul acestora va ajunge la circa 700. STIHL își propune să devină unul dintre cei mai atractivi angajatori din regiune — oferind oportunități de carieră pe termen lung, condiții moderne de lucru și o cultură organizațională apreciată de aproape 20.000 de angajați la nivel global.

