Joi, 2 Octombrie 2025
Adevărul
O nouă fabrică se inaugurează în România: va avea 700 de angajați până în 2028

Publicat:

O nouă fabrică va fi inaugurată în România peste aproximativ două săptămâni, la eveniment fiind așteptat inclusiv premierul Ilie Bolojan. Construcția fabricii a fost demarată în primăvara anului trecut pe un teren de 147.000 de metri pătrați.

„Această unitate de producție ultra modernă reprezintă un pilon esențial în strategia globală a Stihl pentru segmentul de produse de baterii și marchează un pas decisiv în transformarea portofoliului companiei către soluții inovatoare”, a informat compania germană.

Pe 27 martie 2024 a fost pusă piatra de temelie a noii fabrici STIHL din Oradea, România. Noul amplasament va găzdui o unitate de producție pentru baterii și marchează un moment important în strategia de creștere a companiei germane. Rețeaua internațională de producție, care include în prezent unități de producție în șapte țări de pe patru continente, se extinde cu încă o locație strategică în Europa.

Noua unitate de producție are o suprafață construită de aproape 47.000 de metri pătrați și este amplasată pe un teren de 147.000 de metri pătrați. Producția de serie era programată să înceapă în septembrie 2025, dar inaugurarea a fost stabilită pentru data de 15 octombrie 2025. Fabrica ANDREAS STIHL POWER TOOLS S.R.L. din Oradea va avea aproximativ 700 de angajați până în 2028.

În prezent fabricăm produse pe bază de acumulatori în uzinele noastre din Langkampfen, Austria; Virginia Beach, SUA; precum și în China și Germania”, a declarat dr. Nikolas Stihl, Președintele Consiliului Consultativ și al Consiliului de Supraveghere al STIHL, în cadrul ceremoniei oficiale de inaugurare a șantierului. „Vom începe, de asemenea, producția de unelte pe acumulatori la sediul central din Waiblingen, Germania, în acest an și la Oradea începând din 2025, ceea ce ne va îmbunătăți considerabil competitivitatea pe segmentul produselor cu baterie.”

Sustenabilitatea și protecția mediului au avut un rol central în proiectarea și construcția noii unități. După finalizare, fabrica va fi certificată de către Consiliul German pentru Clădiri Sustenabile (DGNB). Unitatea va fi dotată cu un sistem fotovoltaic și va folosi energie geotermală pentru încălzirea și răcirea clădirii de birouri, ceea ce o face complet independentă de combustibilii fosili. Conceptul include, de asemenea, implementarea acoperișurilor verzi.

Economie

loading Se încarcă comentariile...
