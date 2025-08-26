Nu suntem perfecți, dar ne străduim. 18 ani de învățare și evoluție în GREENFIELD Băneasa

Într-o lume în care promisiunile perfecte sunt la tot pasul, noi alegem altceva: sinceritatea. GREENFIELD Băneasa nu este un proiect perfect. Dar este un proiect viu, care evoluează de 18 ani alături de o comunitate puternică și implicată. Poate cel mai frumos, cel mai complex și mai bine închegat ansamblu rezidențial de dimensiuni mari din București.

De la prima clădire și până la cele mai recente investiții în infrastructură, wellness sau educație, un lucru a rămas neschimbat: ne pasă. De aerul pe care-l respirați. De liniștea nopților voastre. De drumul către școală al copiilor. De felul în care vă simțiți atunci când ajungeți acasă.

În acești 18 ani, am învățat enorm. Am făcut numeroase lucruri bune. Am ascultat vocea comunității și am crescut împreună. N-a fost ușor, dar suntem serioși și responsabili în tot ceea ce facem. Și asta se simte în fiecare colț din GREENFIELD.

Pentru noi, „acasă” nu înseamnă doar apartamente bine construite. Înseamnă stil de viață, sănătate, echilibru între natură și urban, apartenență. Înseamnă oameni care se întreabă în fiecare zi: „Cum putem face mai bine?”.

Spre deosebire de multe dezvoltări din centru care folosesc infrastructura existentă a orașului, noi am investit direct în crearea infrastructurii necesare pentru GREENFIELD Băneasa. Am construit kilometri de rețele de utilități – apă, canalizare, electricitate, iluminat stradal – și peste 15 kilometri de drumuri interioare. Am realizat propriul terminal STB, care leagă cartierul de Metrou Piața Victoriei prin linia 203, iar acum lucrăm la al doilea drum de acces, o investiție majoră care va fluidiza traficul și va debloca zona. În plus, am instalat stații de încărcare pentru mașini electrice. Toate aceste investiții reduc presiunea asupra infrastructurii urbane și le oferă locuitorilor siguranță și predictibilitate.

Am dezvoltat infrastructura socială și comercială, care aduce valoare nu doar locuințelor, ci și comunității. Am creat Wellness Club by GREENFIELD, un centru sportiv premium de peste 5.000 mp, pentru un stil de viață sănătos. Am deschis GREENFIELD Plaza, un hub comercial și de servicii unde se regăsesc branduri cunoscute, dar și afaceri locale. Am contribuit la realizarea unei școli publice și a unei grădinițe publice printr-un parteneriat public-privat – un model rar în România și am integrat în cartier campusul privat Avenor College, cu o viziune educațională internațională.

Într-o piață volatilă, cu presiuni legate de costurile de construcție, am reușit să livrăm în ultimul an peste 700 de apartamente, menținând prețuri competitive și continuând să investim în infrastructură. Acest model, prin care investițiile pe termen lung susțin livrările rezidențiale, inspiră încredere investitorilor și cumpărătorilor. În plus, amplasarea noastră, în afara aglomerației centrale dar cu acces la DN1, A0, șoseaua de centură și cele două aeroporturi, face GREENFIELD Băneasa atractiv atât pentru familii, cât și pentru remote workers cu venituri medii și superioare.

Astăzi, la ceas aniversar, spunem cu toată convingerea: nu suntem perfecți, dar ne străduim. Iar ce urmează... va fi și mai bun.

