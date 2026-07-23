 Nicușor Dan anunță o decizie majoră NATO: conductele de combustibil ale Alianței vor traversa și România | adevarul.ro
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Nicușor Dan anunță o decizie majoră NATO: conductele de combustibil ale Alianței vor traversa și România

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NATO a aprobat extinderea spre Est a rețelei de conducte pentru combustibil, un proiect finanțat cu 27 de miliarde de euro în următorii 20 de ani. România va primi aproximativ 2,15 miliarde de euro, iar noua infrastructură va traversa teritoriul țării.

NATO finanţează extinderea reţelei de conducte în România. FOTO: Shutterstock
NATO finanţează extinderea reţelei de conducte în România. FOTO: Shutterstock

Miercuri, 22 iulie, NATO a aprobat extinderea către Est a rețelei de conducte pentru combustibil, după mai bine de cinci ani de negocieri. Proiectul urmărește să dezvolte infrastructura logistică a Alianței în statele de pe Flancul Estic, unde transportul de combustibil se bazează în prezent în mare parte pe rute rutiere și feroviare.

România va beneficia de aproximativ 2,15 miliarde de euro din finanțarea totală de 27 de miliarde de euro aprobată de Consiliul Nord-Atlantic pentru următorii 20 de ani. Potrivit președintelui Nicușor Dan, investiția va include o rețea de conducte care va traversa și teritoriul României și care va putea fi folosită atât în scopuri militare, cât și civile.

Președintele Nicușor Dan a anunțat într-o postare pe platforma X detaliile acordului și implicațiile proiectului pentru România.

„România obține un rezultat strategic important în cadrul NATO.

După peste cinci ani de negocieri, Alianța a aprobat extinderea către Est a rețelei NATO de conducte pentru combustibil, un proiect esențial pentru consolidarea securității și mobilității militare pe Flancul Estic. Decizia vine și ca urmare a lecțiilor învățate după invazia Rusiei împotriva Ucrainei, care au demonstrat cât de importantă este infrastructura logistică pentru apărarea colectivă.

România a fost implicată activ încă de la început în acest proces, prin eforturile Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Apărării Naționale și ale Delegației României la NATO.

Consiliul Nord-Atlantic a aprobat ieri finanțarea proiectului din fondurile comune ale NATO, în valoare de 27 de miliarde de euro pentru următorii 20 de ani, cea mai mare investiție de acest tip din istoria Alianței. Din această finanțare, aproximativ 2,15 miliarde de euro vor reveni României.

Noua rețea va traversa și teritoriul României, va avea atât utilizări militare, cât și civile și va crea oportunități importante pentru economia și companiile românești.

Acest proiect consolidează rolul României ca stat aliat de primă linie la Marea Neagră și întărește conectivitatea strategică a țării noastre cu aliații NATO”, a scris Nicușor Dan pe platforma X.

Infrastructura se oprea în Germania

Extinderea rețelei este legată de schimbările de securitate apărute după invazia Rusiei în Ucraina. Practic, acest război a arătat cât de importantă este capacitatea statelor NATO de a transporta rapid combustibil și echipamente către zonele unde sunt desfășurate forțe militare.

Sistemul de conducte pentru combustibil al NATO (NATO Pipeline System - NPS) a fost construit în perioada Războiului Rece pentru a asigura alimentarea cu combustibil a forțelor militare aliate în situații de criză sau conflict.

Rețeaua existentă traversează mai multe state NATO și se oprește în prezent în Germania. Polonia și România au cerut în ultimii ani extinderea acesteia către est, astfel încât infrastructura să ajungă și în apropierea granițelor unde Alianța consideră că există cele mai mari riscuri de securitate.

În prezent, multe state de pe Flancul Estic depind de transportul rutier și feroviar pentru aprovizionarea cu combustibil. Aceste variante pot fi afectate mai ușor de blocaje logistice sau atacuri în cazul unui conflict.

Prin noul proiect, NATO urmărește să creeze o legătură logistică directă între infrastructura militară a Alianței din Europa de Vest și statele din estul Europei, inclusiv România.

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