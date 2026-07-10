România a primit prima navă de luptă nouă după mai bine de 30 de ani. Ce poate face corveta „Contraamiral August Roman”

Forțele Navale Române au primit o nouă navă de luptă de mari dimensiuni, pentru prima dată după mai bine de trei decenii. Livrarea corvetei din clasa HISAR „Contraamiral August Roman” (261) marchează un moment important în procesul de modernizare a flotei militare românești și în consolidarea capacităților de apărare în Marea Neagră.

Nava a fost livrată în cadrul cooperării dintre România și Turcia în domeniul industriei de apărare, în baza unui acord interguvernamental semnat în decembrie 2025. Proiectul face parte din eforturile României de dezvoltare a capabilităților navale și de adaptare la noile cerințe de securitate din regiune.

O platformă modernă pentru misiuni multiple

Corveta Contraamiral August Roman este proiectată pentru o gamă largă de misiuni, de la supraveghere și recunoaștere maritimă până la patrulare, interdicție navală, căutare și salvare.

Nava poate participa și la operațiuni de luptă de suprafață, apărare antiaeriană și război antisubmarin, având capacitatea de a opera un elicopter îmbarcat.

Cu o lungime de aproximativ 99,5 metri și un deplasament de circa 2.300 de tone, corveta poate atinge o viteză maximă de peste 24 de noduri. Sistemele de la bord includ un tun principal de 76 mm, stații de armament controlate de la distanță, radar pentru controlul focului cu senzor electro-optic integrat, sisteme de război electronic, sonar montat în cocă și sisteme de comunicații compatibile cu standardele NATO.

Nava intră în serviciu într-o configurație operațională inițială, cu posibilitatea dezvoltării ulterioare prin integrarea unor sisteme suplimentare de luptă și senzori pe durata ciclului său de viață.

Un nou capitol în cooperarea navală dintre România și Turcia

Livrarea corvetei reprezintă una dintre cele mai importante etape recente în cooperarea bilaterală dintre România și Turcia în domeniul apărării.

Contractul a fost realizat printr-un mecanism interguvernamental, iar nava a fost construită și livrată cu implicarea companiei turce ASFAT, aflată sub coordonarea Ministerului Apărării Naționale al Turciei.

Proiectul vine într-un moment în care statele membre NATO de pe flancul estic își reevaluează capacitățile militare, iar securitatea maritimă în Marea Neagră a devenit o prioritate strategică.

Prima navă de luptă nouă de mari dimensiuni după peste 30 de ani

Intrarea în serviciu a corvetei „Contraamiral August Roman” are o semnificație aparte pentru Forțele Navale Române deoarece reprezintă prima navă de luptă nouă de mari dimensiuni introdusă în dotare după mai bine de trei decenii.

Nicușor Dan și Recep Tayyip Erdoğan, împreună la lansarea corvetei „Contraamiral August Roman”. Președintele Turciei este așteptat la București

În această perioadă, modernizarea flotei românești a fost realizată în principal prin programe de întreținere, modernizare și adaptare a unor platforme existente, în timp ce achiziția unor nave noi de luptă a fost amânată.

Noua corvetă oferă Forțelor Navale Române o platformă capabilă să răspundă unor cerințe actuale de supraveghere și intervenție în zona maritimă, inclusiv pentru protejarea infrastructurii critice.

Marea Neagră, o zonă strategică pentru România

Contextul de securitate din regiune a crescut importanța capacităților navale. România are un rol important pe flancul estic al NATO, iar protejarea spațiului maritim, a rutelor comerciale și a infrastructurii energetice offshore reprezintă obiective strategice.

O navă de acest tip poate contribui la misiuni de monitorizare a traficului maritim, supraveghere și reacție rapidă în situații care necesită prezență navală.

România și Turcia sunt două state riverane Mării Negre și membri NATO, iar cooperarea dintre acestea are o dimensiune strategică în contextul securității regionale.

Avantajul proximității geografice

Cooperarea navală dintre România și Turcia este susținută și de apropierea geografică dintre cele două state. Distanța dintre Portul Constanța și Istanbul este de aproximativ 180 de mile marine, ceea ce poate facilita colaborarea în domenii precum mentenanța, sprijinul logistic, instruirea echipajelor și furnizarea de piese de schimb.

Pentru România, existența unui partener regional cu experiență în construcția navală militară poate reprezenta un avantaj în dezvoltarea și susținerea pe termen lung a noilor capabilități.

Industria de apărare turcă își consolidează rolul internațional

Livrarea corvetei reflectă și dezvoltarea industriei navale militare din Turcia, care în ultimii ani a investit în programe proprii de construcție și modernizare a navelor de luptă.

Prin acest proiect, Turcia își consolidează poziția de furnizor de echipamente de apărare pentru parteneri externi, în timp ce România beneficiază de o platformă navală nouă, compatibilă cu cerințele operaționale ale NATO.

Un pas important pentru modernizarea flotei românești

Intrarea corvetei „Contraamiral August Roman” în serviciul Forțelor Navale Române reprezintă mai mult decât adăugarea unei noi nave în dotare. Este un semnal privind reluarea procesului de modernizare a capacităților navale după o perioadă îndelungată în care flota românească nu a primit platforme noi de dimensiuni comparabile.

Într-un mediu de securitate marcat de schimbări rapide în regiunea Mării Negre, capacitatea de a opera nave moderne, interoperabile cu forțele aliate, devine un element esențial pentru apărarea intereselor României și pentru contribuția sa la securitatea NATO.