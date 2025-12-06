Jane Fonda spune că achiziţia Warner Bros de către Netflix este o „afacere catastrofală”: „Ar putea distruge industria noastră creativă”

Celebra actriţă americană Jane Fonda consideră că achiziţia studiourilor de film şi televiziune Warner Bros de către Netflix este o „afacere catastrofală”, care ameninţă întreaga industrie a divertismentului.

Într-o declaraţie publicată în seara de vineri, 5 decembrie, pe Instagram, alături de Comitetul pentru Primul Amendament, un colectiv de artişti şi personalităţi marcante din domeniul cultural care apără libertatea de exprimare, actriţa recompensată cu două premii Oscar a criticat în mod deschis acest acord, anunţat în aceeaşi zi, transmite agenţia EFE, citată de Agerpres.

Actrița acuză un „dispreţ demonstrat al administraţiei faţă de lege"

Potrivit vedetei, este vorba de o „o escaladare alarmantă" care creează un conglomerat „ce ameninţă întreaga industrie a divertismentului, publicul democratic pe care îl deserveşte şi Primul Amendament”, se arată în declaraţie.

„Nu este vorba doar de o afacere catastrofală care ar putea distruge industria noastră creativă. Este o criză constituţională exacerbată de dispreţul demonstrat al administraţiei faţă de lege", au declarat semnatarii.

„Aveţi responsabilitatea de a ne apăra drepturile, nu de a le vinde pentru a vă umple buzunarele”

Jane Fonda a criticat, totodată, Netflix şi alte companii care ar putea fi implicate în acest acord, pe care l-a descris drept „distructiv”.

„În calitate de administratori ai unei industrii bazate pe libertatea de exprimare, aveţi responsabilitatea de a ne apăra drepturile, nu de a le vinde pentru a vă umple buzunarele", a adăugat actriţa.

Vineri, Netflix a anunţat că va achiziţiona Warner Bros. Discovery (WBD), inclusiv studiourile sale de film şi televiziune, precum şi HBO şi HBO Max, pentru 82,7 miliarde de dolari.

Tranzacţia urmează să se încheie după ce Warner Bros Discovery îşi va separa divizia Discovery Global, axată pe televiziune, care va include CNN, TNT Sports, Discovery+ şi canale gratuite din Europa, notează EFE.

Se așteaptă ca, în al treilea trimestru al anului 2026, acordul să fie finalizat.

Achiziţia WBD de către Netflix reprezintă fuziunea a două dintre cele mai importante companii de divertisment audiovizual.

Catalogul va include producţii HBO precum „The Big Bang Theory", „The Sopranos" şi „Game of Thrones", precum şi filme precum „The Wyzard of Oz" şi titluri DC Universe, acestea alăturându-se serialelor Netflix precum „Wednesday", „Money Heist", „Bridgerton" şi „Adolescence".