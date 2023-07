Netflix oferă aproape 1 milion de dolari pentru un job concentrat pe inteligența artificială

Pe măsură ce grevele actorilor și scenariștilor de la Hollywood continuă să stăpânească industria filmului, o platformă de streaming se concentrează pe inteligența artificială pentru un job cheie, scrie Business Insider.

Potrivit sursei citate, Netflix are disponibile mai multe posturi și toate sunt bazate pe inteligență artificială. Unul dintre ele este anunțat oficial sub denumirea de manager de produs. Job-ul are o gamă de salarii cuprinsă între 300.000 și 900.000 de dolari.

O altă poziție pentru care compania recrutează este un rol de director tehnic A.I., pentru studioul său de jocuri, pentru care oferă 650.000 de dolari.

Fișa postului arată că inteligența artificială va fi folosită în toate domeniile de activitate ale Netflix, inclusiv pentru a ajuta compania să cumpere și să „creeze conținut grozav”.

Apariția noilor tehnologii bazate pe inteligență artificială este una dintre problemele cheie care conduc greva actorilor de la Hollywood.

Grevele, care au pus stăpânire peste industria filmului, au fost provocate, printre altele, chiar de amenințarea tehnologiilor bazate pe inteligența artificială, spun specialiștii.

Duncan Crabtree-Ireland, directorul executiv național și negociatorul șef al sindicatului actorilor SAG-AFTRA, a numit creșterea din domeniul inteligenței artificiale o „amenințare existențială” la adresa mijloacelor de trai ale actorilor.

Membrii sindicatului au spus că studiourile s-au oferit să plătească figuranților un tarif zilnic de până la 200 de dolari, în schimbul companiilor care fac scanări ce ar putea fi folosite pentru a crea dubluri digitale.

Membrii Writers Guild of America sunt, de asemenea, în grevă din mai. Scriitorii au îngrijorări similare cu privire la utilizarea AI în industrie, unii fiind îngrijorați de faptul că presiunile financiare ale companiilor de divertisment îi vor împinge pe liderii lor să folosească AI.

Reprezentanții Netflix nu au răspuns imediat solicitării de comentarii a Insider.

Potrivit specialiștilor, rămâne de văzut cum va continua această criză, însă, între timp, pentru că nu s-a găsit încă o rezolvare, Hollywood-ul a fost închis oficial. Costul uman a fost deja resimțit. Forbes SUA scrie că mai mulți oameni din industrie sunt profund afectați financiar și au ajuns chiar să își schimbe locuințele cu altele mai ieftine. Unii dintre ei își vând online obiecte din casă pentru a compensa pierderile de venit. În plus, până la final, greva ar putea depăși 3 miliarde de dolari în daune economice, potrivit Forbes.