Un audit realizat de reputata firmă internațională KPMG trage un semnal de alarmă în legătură cu colaborarea dintre RetuRO și GEODIS, firma care asigură întreaga structură logistică în sistemul de garanție-returnare.

Cu aproape 53.000 de angajați și o rețea care acoperă aproape 166 de țări, GEODIS a înregistrat venituri de 11,6 miliarde de euro în anul 2023, dar auditul realizat de KPMG s-a focalizat pe mai multe paliere ale activității din România. Geodis Transport România S.A. a avut în 2023 un profit net de 2,7 milioane lei și un număr mediu de 172 angajați. Neregulile constatate sunt alarmante, atât din punct de vedere financiar, cât și operațional sau la nivelul managementului.

Potrivit surselor Adevarul, sunt suspiciuni cǎ „GEODIS a înșelat DRS (n.red. – sistemul depozit - deposit refund system) cu complicitatea CEO-ului ReturRO, Gemma Webb”.

Gemma Webb a fost numită în funcțiile de CEO și președinte al directoratului RetuRO Sistem Garanție Returnare SA, compania desemnată ca administrator al Sistemului de Garanție-Returnare din România prin Hotărârea de Guvern nr. 1059 din 24 august 2022. Surse din zona în care activeazǎ spun cǎ, pentru numirea în funcție, Gemma Webb ar fi fost ajutatǎ printr-un lobby susținut de Cristi Lazar (cunoscut în piața deșeurilor) și Alessandro Gallinella, un consultant italian, apropiat de mai mulți manageri de top.

GEODIS, „paravan” pentru subcontractori privilegiați?

„Noi suntem turnul de control pentru RETURO și gestionăm întreaga activitate de transport la nivel național”, a declarat Pierre Kosc, director al GEODIS România, în luna octombrie a acestui an.

Numai că, dincolo de declarații, auditul realizat de KPMG a scos în evidență o situație îngrijorătoare. Mai exact, printre altele, GEODIS ar fi subcontractat, fără licitație, atribuțiile către firme noi, cu un număr mic de angajați, potrivit informațiilor Adevarul.

Neregulile constatate:

- Lipsă de transparență în facturare - GEODIS a emis facturi cu descrieri generale, fără detalii și fără documente de suport pentru sumele facturate, iar plățile au fost efectuate integral;

- Tarife peste nivelul pieței - fǎră licitație, GEODIS alege furnizori afiliați și stabilește tarife zilnice ridicate, fără limite, iar contractul îi oferă putere totală în selectarea și administrarea subcontractorilor. Unii subcontractori sunt firme noi (înființate în 2022-2023), cu puțini angajați, deși contractul cerea minimum trei ani de experiență;

- Costuri suplimentare fără baza contractuală - conducerea GEODIS aprobă cheltuieli neprevăzute pentru a rezolva problemele de servicii, deși acest lucru nu era prevăzut în contract.

- Accenture și Blueocean sunt două firme angajate pentru optimizare logistică, deși optimizările intrau deja în responsabilitatea GEODIS;

- Diferențe între facturi și prevederile contractului, costuri suplimentare pentru cross-dock (un tip de pregătire a comenzii în care mărfurile sunt distribuite direct utilizatorului, fără a trece printr-o perioadă de pre-depozitare) și personal.

Deficiențe operaționale descoperite în urma auditului

De-a lungul timpului retailerii și cetățenii au reclamat probleme la sistemul ReTuro. Auditul arată cǎ acestea ar fi apărut pe fondul faptului cǎ, deși existǎ un software pentru urmărirea și gestionarea logisticii, acesta nu a fost implementat, ceea ce indicǎ un management defectuos.

Calitatea serviciilor este precară, fiind semnalate numeroase întârzieri, managerul operațional lipsește din teren, performanța se află pe o pantă descendentă, mai arată auditul KPMG.

Probleme de management la RetuRO: lipsă de reacție, tolerarea deficiențelor

În acest sens, întrebarea care se ridica este de ce nu s-au luat măsuri la nivelul conducerii ReTuro pentru îmbunătățirea activității.

Raportul arată că unele sesizări referitoare la modul de funcționare al Geodis au rămas nerezolvate, menționându-se în raport cǎ "directorul general ar fi insistat asupra continuării relațiilor cu Geodis, în ciuda problemelor operaționale". Mai mult, se reclamǎ faptul cǎ conducerea RetuRO ar fi acordat prioritate asigurării statutului de furnizor exclusiv al GEODIS, trecând cu vederea problemele operaționale nerezolvate, potrivit informațiilor Adevarul.

Sistemul IT nu este complet funcțional, centre de sortare supraaglomerate

Spre exemplu, în luna august 2024, Garda Națională de Mediu și Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor au descoperit probleme mari în ceea ce privește activitatea RetuRO. Mai exact, se menționa atunci, cǎ administratorul sistemului de garanție returnare (SGR) nu are sistemul IT complet funcțional, are centrele de sortare supraaglomerate și nu asigură preluarea ambalajelor și nici nu plătește comercianții la timp.

În urma controlalelor efectuate, s-au dat amenzi în valoare totală de 2,7 milioane de lei.

ANPC a impus RetuRO mai multe măsuri ce vizeză gestionarea istoricului colectărilor fiecărui punct de preluare, pentru a se putea stabili o frecvență și un program de preluare a ambalajelor SGR.

• finalizarea modulelor IT (webshopul pentru achiziționarea accesoriilor SGR);

• registrul ambalajelor SGR;

• modulul de management al transporturilor și al depozitelor;

• modulul financiar – ERP;

• modulul de integrare cu alte sisteme (RVM, mașini de numărat, sistem logistic etc.);

• modulul de aplicații mobile – aplicația de retailer și aplicația de gestiune a depozitelor și modului de raportare.

RetuRO trebuie să asigure sisteme care să permită stocarea temporară în centrele de sortare și numărare, astfel încât să se evite formarea de stocuri și să realizeze proceduri de înregistrare și soluționare a reclamațiilor venite din partea retailerilor, a transportatorilor, a producătorilor și a altor colaboratori externi, era anunțul autorităților la acel moment.

„Există situații în care comerciantul nu mai are loc de ambalaje pentru că s-au întâmplat situații, din ce în ce mai rar în ultima perioadă, prin care reprezentanții RetuRo au întârziat să vină să preia ambalaje. În aceste situații, am dat dispoziție colegilor mei să amendeze RetuRO. Nu ne putem permite să punem în dificultate afacerile”, spunea ministrul Mircea Fechet în urma acestor controale.

Obiectivele SGR în România

Sistemul Garanţie-Returnare RetuRO este un proiect de economie circulară prin care românii plătesc o garanţie de 0,50 RON atunci când cumpără o băutură – apă, răcoritoare, bere, cidru, vin, băuturi spirtoase – de la un comerciant.

• Sistemul se aplică pentru ambalaje primare nereutilizabile din sticlă, plastic sau metal, cu volume cuprinse între 0,1 şi 3 litri inclusiv.

• Pentru a fi identificate uşor, produsele care fac parte din sistem sunt marcate cu un logo specific.

• În schimbul ambalajului gol, consumatorul primește înapoi, pe loc, valoarea garanției plătite inițial, sub forma de cash, voucher sau transfer bancar.

• Nu este necesară prezentarea bonului fiscal, chiar dacă respectivul produs nu a fost cumparat din acea locație.

RetuRO a fost creată de un consorţiu de trei acţionari privaţi: Asociaţia Berarii României pentru Mediu (30%), Asociaţia Producătorilor de Băuturi Răcoritoare pentru Sustenabilitate (30%) şi Asociaţia Retailerilor pentru Mediu (20%) şi un acţionar public, statul român, prin autoritatea centrală de mediu, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (20%).

Lansarea sistemului SGR pentru preluarea ambalajelor returnabile s-a făcut de la 30 noiembrie 2023, „pentru a acorda actorilor cu obligații legale timpul necesar organizării sistemului cu toate elementele sale componente”.

Obiectivele SGR în România sunt implementate de către Administratorul SGR: S.C. RetuRo Sistem Garanție Returnare S.A., persoană juridică română, unică la nivel naţional, înființată exclusiv cu scopul de a implementa, gestiona, opera și finanța sistemul.

Conform obiectivelor UE, România trebuie să atingă până în 2026 ținta de colectare și returnare a ambalajelor SGR pentru producători de 85% pentru ambalaje de tip sticlă, 90% pentru cele din plastic și 90% pentru metal.

Conform raportului care se regăsește pe site-ul RetuRO, rata de returnare în anul 2024 (până la 1 noiembrie 2024) era de 52% la plastic, 52% la metal și 50% la sticlă.

În ceea ce privește economia circulară, România este abia la începutul tranziției de la o economie liniară la una circulară. În prezent, economia românească este circulară în proporție de doar 1,3%, potrivit datelor Băncii Mondiale.

Adevărul a adresat mai multe întrebări RetuRO, urmând sǎ publicăm răspunsurile îndată ce le vom primi.