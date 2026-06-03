Funcționarii ANAF ar putea primi prime de performanță de până la 20%

Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a vorbit despre primele de performanță pe care le-ar putea încasa funcționarii ANAF prin legea salarizării, dar și despre protestul anunțat de aceștia joi, în țară.

Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, spune că protestul angajaților din ANAF, pe fondul nemulțumirilor legate de legea salarizării, este unul democratic.

„Este dreptul lor de a protesta, este reglementat dialogului social, cred că dumnealor, ca specialiști în domeniul finanțelor publice, înțeleg foarte clar ce-și permite România și ce nu-și permite”, a spus acesta.

Totuși, Pîslaru le-a transmis funcționarilor că se pot concentra și pe sumele care sunt puse la bătaie pentru performanța lor.

„Mă bazez pe faptul că fiind funcționari de elită se vor uita la implementarea primelor de performanță care pot crește salariile cu până la 20% în zona aceasta de ANAF”, a mai spus ministrul.

Dragoș Pîslaru a mai anunțat că Guvernul analizează modificarea sporurilor pentru fonduri europene acordate demnitarilor, în contextul noii legi a salarizării. Potrivit acestuia, proiectul prevede în prezent un nivel de 20% pentru întreaga grilă a demnitarilor. În timp ce în administrația locală primarii și președinții de consilii județene beneficiau anterior de un spor de 40%, în administrația centrală acesta nu exista.

Pîslaru a afirmat într-o conferință de presă că reducerea cu 20% este contestată de către primari și președinții de consilii județene. Potrivit acestuia, propunerea se află în analiză, urmând să fie reconfigurată în urma consultărilor cu echipa tehnică și administrațiile vizate.