search
Luni, 16 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Plan de urgență la Palatul Victoria. OMV Petrom va colabora cu Executivul pentru depășirea șocului petrolier

0
0
Publicat:

Plan de criză la Guvern pentru prețul carburanților: Premierul Ilie Bolojan și conducerea OMV au stabilit luni o colaborare pentru a proteja piața din România, în contextul unui deficit global de petrol de 30%. 

benzinarie-OMV-Petrom.jpg Foto OMV Petrom

Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, a avut luni, la Palatul Victoria, o întrevedere cu o delegație a companiei OMV, condusă de directorul general, Alfred Stern.

Printre principalele subiecte discutate s-a numărat evoluția prețurilor la carburanți și a aprovizionării, în contextul războiului din Orientul Mijlociu și al perturbărilor de pe piața globală a petrolului.

Reprezentanții OMV au atras atenția asupra provocării principale: securizarea lanțului de aprovizionare, având în vedere că turbulențele provocate de conflict generează un deficit de aproximativ 30% din resursele necesare la nivel mondial.

Premierul Ilie Bolojan a declarat că guvernul analizează toate scenariile în funcție de evoluția situației și a punctat rolul Petrom ca ancoră pe piața carburanților din România.

S-a agreat că va exista o colaborare și cooperare strânsă cu Guvernul pentru ca România să depășească cu bine această situație dificilă.

Un alt subiect important a vizat strategia de dezvoltare a OMV Petrom pentru perioada următoare, cu un buget de investiții record de 9,4 miliarde lei în acest an.

Reprezentanții companiei au menționat că cel mai important proiect de explorare și exploatare a gazelor naturale în Marea Neagră, Neptun Deep, este în grafic, urmând ca exploatarea să înceapă anul viitor.

Proiectul vizează valorificarea gazelor atât pentru consum intern, cât și pentru export, contribuind astfel la securitatea energetică a României și la reducerea dependenței de importuri. În cadrul întrevederii, a fost subliniată importanța siguranței și securității proiectului în Marea Neagră.

A fost analizat și stadiul implementării acordului de principiu dintre Guvern și OMV Petrom pentru a permite continuarea investițiilor în explorarea și producția de hidrocarburi.

La întrevedere, din partea Guvernului, alături de prim-ministru, au participat șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, și purtătorul de cuvânt a Guvernului, secretarul de stat Ioana Dogioiu.

Din partea OMV, au mai participat directorul general executiv și președintele Directoratului OMV Petrom, Christina Verchere, și vicepreședintele pentru Reglementare și Afaceri Publice Corporative, Alexandru Maximescu.

Ghid de cumpărături

Partenerii noștri

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

