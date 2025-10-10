Nazare, la ECOFIN: Sunt încrezător cǎ vom reuși să securizăm o nouă alocare de 21 de miliarde de euro

Ministrul finanțelor, Alexandru Nazare, a avut ieri o întâlnire bilateralǎ cu Valdis Dombrovskis, Comisarul european pentru economie și productivitate, implementare și simplificare, în cadrul reuniunii Consiliului miniştrilor de finanțe din UE (ECOFIN) organizat în perioada 9-10 octombrie, la Luxemburg.

Subiectele principale au vizat situația fisal-bugetară a României, perspectivele și stadiul măsurilor fiscale adoptate recent. Cei doi oficiali au discutat măsurile de reducere a deficitului adoptate de România, precum și pașii următori pentru elaborarea unui buget realist pe anul 2026 care să păstreze ambițiile în ceea ce privește investițiile la care România s-a angajat.

”Este un moment în care reintrăm în normalitate, din perspectiva prezentării unui buget realist si din cea a respectării obligațiilor pe care le avem, în relație cu angajamentele asumate.

România are un Plan Fiscal Bugetar Structural pe Termen Mediu aprobat, unde nu a raportat progrese în termenele stabilite de către regulament.

De această dată, vom transmite, în 15 octombrie, raportul către Comisia Europeană, iar acesta se bazează pe măsurile adoptate în pachetele 1 și 2, măsuri care stau la baza evaluării Comisiei Europene referitoare la măsurile efective întreprinse pentru reîncadrarea în traiectoria asumată. Măsurile recente și evaluarea acestora stau la baza evitării suspendării fondurilor europene.

Un alt subiect important pe agenda discuțiilor cu comisarul Dombrovskis de ieri a fost renegocierea PNRR, în perspectiva aprobării noului plan în cadrul următoarei reuniuni ECOFIN din luna noiembrie.

Sunt încrezător cǎ vom reuși să securizăm o nouă alocare de 21 de miliarde de euro, vitală pentru dezvoltarea României în perioada urmǎtoare.

Comisia Europeanǎ, prin comisarul Dombrovskis, a transmis un mesaj clar de încredere în noua direcție a României şi cǎtre noul guvern de la Bucureşti, care demonstrat seriozitate şi echilibru în ultimele luni. Este nevoie însǎ de consecvență şi de responsabilitate în administrarea resurselor, pentru a consolida încrederea partenerilor noştri europeni”, a declarat ministrul finanțelor, Alexandru Nazare.

Redǎm în continuare principalele teme prezentate de ministrul de finanțe în cadrul reuniunii ECOFIN:

Seriozitate și responsabilitate în gestionarea finanțelor publice

- România își respectă angajamentele europene și demonstrează o administrare responsabilă a bugetului.

Consolidare fiscală și investiții

- Noua țintă de deficit este 8,4% din PIB, în loc de 8%, ceea ce oferă României un spațiu suplimentar de investiții de circa 8 miliarde de lei.

- România menține direcția de consolidare fiscală, dar fără a frâna creșterea economicǎ - vizǎm un echilibru între stabilitatea bugetară și dezvoltarea economică.

- Investițiile publice rămân esențiale pentru susținerea creșterii economice.

Creștere economică sustenabilă

- România urmărește să redevină o economie cu ritm sănătos de creștere, bazată pe investiții, competitivitate și utilizarea eficientă a fondurilor europene.

- Punem accent pe: Stimularea investițiilor private și publice, creșterea competitivității și atragerea integrală a fondurilor europene disponibile

Vineri, în prima parte a zilei, ministrul finanțelor, Alexandru Nazare a participat la Reuniunea Grupul Partidului Popular European (PPE) și la micul dejun oficial ECOFIN. Pe parcursul zilei, Alexandru Nazare va participa la Reuniunea Consiliului pentru Afaceri Economice și Financiare (ECOFIN) și va avea reuniuni bilaterale cu ministrul de finanțe bulgar, dna.Temenuzhka Petkova și cu ministrul de finanțe al Greciei, dl.Kyriakos Pierrakakis.