 Motorina scapă de o nouă scumpire: Guvernul prelungește reducerea accizei până în februarie 2027. Cât ar fi crescut prețul la pompă | adevarul.ro
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Motorina scapă de o nouă scumpire: Guvernul prelungește reducerea accizei până în februarie 2027. Cât ar fi crescut prețul la pompă

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Guvernul a prelungit vineri, cu încă trei luni, până la 1 februarie 2027, perioada de aplicare a măsurilor pentru limitarea majorărilor prețului la motorină.

Măsura a fost anunțată de premierul Luca Niculescu.
Măsura a fost anunțată de premierul Luca Niculescu. Foto: Shutterstock

Decizia a fost luată în contextul persistenței crizei de pe piața petrolului și a produselor petroliere și al presiunilor tot mai mari asupra consumatorilor.

Măsura a fost anunțată de premierul Luca Niculescu la începutul ședinței de Guvern. Acesta a subliniat că evoluția prețurilor la carburanți reprezintă o preocupare pentru Executiv, în condițiile în care costurile sunt tot mai greu de suportat de către populație.

„Ne preocupă, de asemenea, creşterea preţului la carburant, suportată din ce în ce mai greu de români, şi ca măsură de sprijin vom prelungi astăzi cu încă trei luni perioada de aplicare a măsurilor pentru limitarea majorărilor la preţul motorinei”, a declarat premierul.

Potrivit Guvernului, prelungirea măsurilor are în vedere durata situației de criză de pe piața țițeiului și a produselor petroliere, respectiv benzina și motorina. Autoritățile urmăresc astfel protejarea populației și a economiei, precum și menținerea funcționării pieței energiei.

Cât ar fi putut crește prețul motorinei

Ministerul Finanțelor estimează că renunțarea la reducerea temporară a accizei ar putea duce la o scumpire a motorinei de aproximativ 0,85 lei pe litru, în condițiile în care ceilalți factori de piață ar rămâne neschimbați.

Conform calculelor instituției, prețul mediu al motorinei ar fi putut urca de la aproximativ 10,90 lei pe litru la circa 11,75 lei pe litru.

Pentru un șofer care alimentează un rezervor de 50 de litri, diferența ar însemna un cost suplimentar de aproximativ 42 de lei la o singură alimentare.

Estimarea este una a Ministerului Finanțelor și nu reprezintă o prognoză certă a prețurilor de la pompă. Evoluția efectivă depinde și de cotațiile internaționale, costurile de aprovizionare și celelalte condiții de piață.

În cadrul aceleiași ședințe, premierul Niculescu a cerut autorităților să acorde atenție pregătirilor pentru sezonul rece, în special monitorizării necesarului de energie, a stocurilor de gaze din depozite și a funcționării sistemului energetic.

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