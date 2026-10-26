 Carburanții, sub măsuri de limitare a scumpirilor încă trei luni. Fără reducerea accizei, motorina ar putea ajunge la 11,75 lei pe litru | adevarul.ro
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Carburanții, sub măsuri de limitare a scumpirilor încă trei luni. Fără reducerea accizei, motorina ar putea ajunge la 11,75 lei pe litru

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Ministerul Finanțelor și Ministerul Energiei propun prelungirea până la 31 ianuarie 2027 a situației de criză de pe piața țițeiului și a produselor petroliere, pentru a menține măsurile menite să limiteze creșterea prețurilor la pompă. Printre acestea se numără reducerea temporară a accizei la motorina standard, limitarea adaosului comercial și monitorizarea exporturilor și a livrărilor intracomunitare.

Pompă de carburanți
Reducerea accizei la motorină va fi prelungită încă trei luni Foto: arhivă

Proiectul trebuie adoptat înainte de 31 octombrie, când expiră măsurile aflate în vigoare.

Potrivit proiectului de hotărâre publicat de Ministerul Finanțelor, noua perioadă de aplicare ar urma să fie 1 noiembrie 2026 – 31 ianuarie 2027. Inițiativa urmărește menținerea mecanismelor de intervenție introduse pentru a limita efectele prețurilor ridicate la carburanți asupra populației și economiei.

Proiectul prevede păstrarea tuturor măsurilor aflate în prezent în vigoare, inclusiv diminuarea temporară a accizei la motorina standard, limitarea adaosului comercial practicat de operatorii din piață și regimul de monitorizare a exporturilor și livrărilor intracomunitare de țiței și motorină.

Documentul urmează să parcurgă procedura legală de avizare. Pentru ca măsurile să nu fie întrerupte, hotărârea trebuie adoptată și publicată înainte de 31 octombrie, potrivit Ministerului Finanțelor.

Cât ar putea crește prețul motorinei dacă reducerea accizei dispare

Ministerul Finanțelor estimează că renunțarea la reducerea temporară a accizei ar putea duce la o scumpire a motorinei de aproximativ 0,85 lei pe litru, în condițiile în care ceilalți factori de piață ar rămâne neschimbați.

Conform calculelor instituției, prețul mediu al motorinei ar putea urca de la aproximativ 10,90 lei pe litru la circa 11,75 lei pe litru.

Pentru un șofer care alimentează un rezervor de 50 de litri, diferența ar însemna un cost suplimentar de aproximativ 42 de lei la o singură alimentare.

Estimarea este una a Ministerului Finanțelor și nu reprezintă o prognoză certă a prețurilor de la pompă. Evoluția efectivă depinde și de cotațiile internaționale, costurile de aprovizionare și celelalte condiții de piață.

Mecanismul de reducere a accizei este ajustat periodic

Reducerea accizei la motorina standard este stabilită în funcție de evoluția cotațiilor internaționale și a prețurilor de la pompă. Mecanismul permite diminuarea accizei cu un procent cuprins între 5% și 25%, iar nivelul aplicabil este reevaluat la fiecare două săptămâni.

În cazul în care proiectul va fi aprobat, mecanismul va continua să funcționeze și în perioada noiembrie 2026 – ianuarie 2027, fără ca prelungirea situației de criză să garanteze un anumit preț la pompă.

Adaosul comercial și exporturile, în continuare sub reguli speciale

Pe lângă reducerea accizei, autoritățile vor să mențină limitarea adaosului comercial la carburanți. Plafonul este raportat la media anuală a adaosului practicat de fiecare operator economic în 2025, ajustată cu rata inflației, potrivit informațiilor prezentate de Ministerul Finanțelor.

Vor fi păstrate și regulile speciale pentru exporturile și livrările intracomunitare de motorină și țiței, care presupun obținerea acordului prealabil al autorităților competente. Măsurile sunt destinate să susțină aprovizionarea pieței interne și să limiteze riscul ca produsele petroliere să fie direcționate către alte piețe în detrimentul consumului intern.

Proiectul menține, de asemenea, celelalte măsuri instituite prin Legea nr. 162/2026, inclusiv contribuția aplicabilă anumitor venituri excepționale din sectorul petrolier.

În ce context au fost introduse măsurile

Măsurile nu sunt noi. În vara acestui an, autoritățile au reintrodus cadrul legal pentru declararea situației de criză pe piața țițeiului și a produselor petroliere, pe fondul scumpirilor și al tensiunilor de pe piața internațională. Legea nr. 162/2026 a prevăzut aplicarea măsurilor până la 31 octombrie 2026 și a permis prelungirea situației de criză prin hotărâri succesive de Guvern, pentru perioade de cel mult trei luni.

Prin urmare, proiectul anunțat la 26 octombrie reprezintă o nouă etapă de prelungire a intervenției statului, nu introducerea de la zero a unui mecanism de reducere a prețurilor. Măsurile aflate în vigoare au inclus și o reducere dinamică a accizei la motorină, alături de limitarea adaosului comercial și de reguli speciale privind exporturile.

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