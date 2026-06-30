Motorina ar putea costa 9,60 lei/litru la 1 iulie

Parlamentul nu a reușit să adopte la timp prelungirea măsurii de reducere a accizei la carburanți, ceea ce deschide scenariul unei creșteri a prețurilor la pompă începând de mâine, odată cu expirarea actualului cadru de sprijin fiscal.

În lipsa unei decizii de prelungire a măsurii de reducere a accizei la carburanți, operatorii din piața de carburanți ar putea ajusta prețurile în sus începând de mâine, odată cu revenirea accizei la nivelul inițial. Impactul final asupra prețurilor depinde de politica fiecărui distribuitor, dar și de evoluțiile cotațiilor internaționale la petrol.

Estimările anterioare ale industriei indicau că eliminarea reducerii ar putea duce la o creștere de ordinul zecilor de bani pe litru, cu efect direct asupra costurilor de transport și, implicit, asupra prețurilor din economie.

Reducerea accizei la motorină a fost introdusă ca măsură temporară pentru a limita efectele creșterii bruște a prețurilor la energie și carburanți. Schema a inclus, pe lângă reducerea accizei, și alte intervenții de tip plafonare a adaosului comercial și monitorizare a pieței.

Guvernul a argumentat în mai multe rânduri că menținerea acestor măsuri este necesară pentru stabilitatea prețurilor, în timp ce reprezentanți ai industriei de transport au solicitat prelungirea lor pentru a evita presiuni suplimentare asupra costurilor operaționale.

Motorina ar putea costa 9,60 lei pe litru la 1 iulie

În luna aprilie, Guvernul a decis reducerea temporară a accizei la motorina standard comercializată pe piața internă.

Potrivit actului normativ, acciza a fost diminuată cu 30 de bani pe litru, respectiv cu aproximativ 36 de bani pe litru dacă este inclus și efectul TVA.

Măsura a intrat în vigoare la 7 aprilie 2026 și este aplicabilă până la 30 iunie, fiind justificată de situația de criză de pe piața petrolului și a produselor petroliere.

În lipsa unei prelungiri, reducerea va dispărea automat de la începutul lunii iulie, iar costul suplimentar ar putea fi transferat în prețul final plătit de consumatori la pompă.

La nivelurile actuale de preț, de aproximativ 9,18 - 9,24 lei pe litru, o majorare de 36 de bani ar putea duce motorina standard spre 9,54 - 9,60 lei pe litru.

Cum a fost redusă acciza la motorină

Conform ordonanței de urgență adoptate de Guvern în aprilie, nivelul accizei pentru motorina standard a fost redus temporar de la 2.804,29 lei pentru 1.000 de litri la 2.504,29 lei pentru 1.000 de litri.

La momentul adoptării măsurii, purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, explica faptul că reducerea a fost gândită pentru a limita impactul creșterilor de preț generate de turbulențele de pe piața internațională a petrolului.

Executivul a introdus atunci și o contribuție de solidaritate asupra veniturilor obținute din comercializarea țițeiului și a produselor energetice rezultate din prelucrarea petrolului extras în România.

Deocamdată, Guvernul nu a anunțat oficial dacă reducerea accizei va fi prelungită după 30 iunie. Declarațiile lui Bogdan Ivan reprezintă însă primul semnal public că noul Executiv ia în calcul menținerea facilității pentru încă trei luni.