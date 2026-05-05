Prețurile carburanților rămân ridicate în România, în ciuda scăderii petrolului pe piețele internaționale

Motorina și benzina se mențin la niveluri ridicate în România, chiar dacă pe piața internațională petrolul a înregistrat marți, 5 mai, o ușoară scădere, pe fondul tensiunilor din zona Strâmtorii Ormuz și al evoluțiilor din Orientul Mijlociu.

În stațiile din București, motorina standard se vindea cu circa 9,94 lei pe litru, iar benzina standard cu 9,12 lei pe litru. Pentru GPL, prețul era de aproximativ 4,32 lei pe litru. Carburanții premium continuau să fie și mai scumpi: motorina premium ajungea în unele stații la 10,45 lei pe litru, iar benzina premium la 9,82 lei pe litru, potrivit gazonline.ro.

Evoluția vine în contextul în care cotațiile petrolului au scăzut pe piețele internaționale. Țițeiul Brent cu livrare în iulie a coborât marți cu 1,26%, la aproximativ 113 dolari pe baril, în timp ce West Texas Intermediate (WTI) a pierdut 2,12%, ajungând la 104,16 dolari pe baril. Luni, ambele benchmark-uri crescuseră puternic, cu aproximativ 6% pentru Brent și 4% pentru WTI.

Fluctuațiile sunt determinate de tensiunile geopolitice și de riscurile privind aprovizionarea globală, în special în contextul incertitudinilor legate de Strâmtoarea Ormuz. Analiștii avertizează că, deși stocurile globale de petrol nu sunt la niveluri critice, distribuția inegală și ritmul scăderii lor pot genera probleme regionale de aprovizionare.

„Stocurile globale de petrol nu sunt încă la niveluri extrem de scăzute, dar ritmul scăderilor și distribuția inegală între regiuni ridică îngrijorări cu privire la penuriile localizate”, a transmis Goldman Sachs, într-o analiză recentă, citată de vietnam.vn.

La rândul său, directorul general al Chevron, Mike Wirth, a atras atenția asupra riscurilor din piață, afirmând că „deficitul de combustibil reprezintă o preocupare tot mai mare în unele regiuni ale lumii”, în condițiile în care rutele de transport energetic rămân afectate de tensiuni geopolitice.