Moș Crăciun vine mai devreme pentru investitori. Când a fost inventat „Santa Rally” și ce efecte produce

În timp ce copiii așteaptă cu nerăbdare să vadă ce daruri le va lăsa Moș Crăciun sub bradul de Crăciun, investitorii analizează cu atenție piețele pentru a vedea dacă vor avea și ei parte de un “cadou” de sărbători.

Dar în acest an, Santa Rally (raliul lui Moș Crăciun) ar putea să înceapă mai devreme decât de obicei, reînnoind speranțele investitorilor pentru un an profitabil și oferindu-le celor cu o poziție mai prudentă o doză de regret de a fi ratat un moment favorabil, precizează analistul eToro Bogdan Maioreanu.

Efectul Santa Rally (raliul Moșului) este global și face din decembrie cea mai bună lună a anului, reprezentând o cincime din randamentul anual. În acest an, fundamentele mai bune s-au întâlnit cu datele tehnice solide. În ultimele trei săptămâni am avut creșteri puternice ale pieței, pe un spectru larg, de la sectorul tehnologic la companiile având capitalizare mică și cele ciclice, precum și la piețele externe. De asemenea, un raport calm privind inflația din SUA care a ajuns la 3,3%, săptămâna trecută, a dus randamentul obligațiunilor pe 10 ani din SUA sub 4,5%, prețul petrolului la 80 dolari/baril și a subminat dolarul american. Mai presus de toate acestea, avem și o sezonalitate statistică puternică.

Pentru S&P 500 din SUA, decembrie este de obicei cea mai puternică lună, cu un randament mediu de 1,73%, iar noiembrie îl urmează îndeaproape (1,67%). La nivel global, luna decembrie are un randament mediu de 1,8%. Analiza noastră pe 15 piețe majore arată că cel mai mic randament din decembrie este înregistrat de IBEX din Spania (0,5%) și de CAC din Franța (1,2%), în timp ce cel mai bun decembrie este, de obicei, Hang Seng din Hong Kong (3,0%) și FTSE 250 din Marea Britanie (2,7%). În mod tradițional, raliul lui Moș Crăciun a fost mai puternic în afara SUA, S&P 500 crescând cu 1,7% în decembrie, cu puțin sub media mondială.

Cum e la București

Bursa de Valori București este oarecum diferită. Dacă ne uităm la indicele BET din 1997 încoace, media lunii decembrie a fost de numai 0,7%, dar a fost urmată de o lună ianuarie cu o rentabilitate medie de aproape 5%, ceea ce a făcut-o cea mai puternică lună a anului. A doua cea mai bună lună a fost august (+2,66%), urmată de februarie (+1,54%).

Termenul de Santa Rally a fost inventat în 1972 și s-a concentrat inițial pe numărul mic de zile din jurul sfârșitului de an și începutul celui următor. De atunci s-a extins, în parte pentru că investitorii l-au anticipat din ce în ce mai mult. Este asociat, de asemenea, cu "efectul ianuarie" pozitiv al noilor alocări ale portofoliilor investitorilor efectuate la începutul anului. Numitorul comun este repoziționarea activelor investitorilor înainte de un nou an.

Pentru investitori, anul 2023 pare să fie profitabil până acum. Dintre marii indici, Nikkei a crescut cel mai mult, cu peste 30%, dar indicele BET al Bursei de Valori București a crescut cu aproape 26% de la începutul anului, mai mult decât marii indici de acțiuni europene precum DAX-ul german (14,33%), CAC 40 francez (11,74%) sau indicele european Stoxx 600 (7,28%). Indicele britanic FTSE100 a avut un randament foarte slab (0,7%) în acest an, iar indicii chinezi înregistrează pierderi, Shanghai (-1,13%) și Hang Seng (-11,76%). De asemenea, S&P 500 a crescut cu 18% de la începutul anului.