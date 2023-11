Indicele micului dejun: Sucul de portocale ar putea să vă „stoarcă” mai mult portofelele

În timp ce piețele de mărfuri sunt în scădere în ultimul an, unele dintre alimentele care stau pe masa noastră dimineața au avut creșteri spectaculoase, consideră analistul eToro Bogdan Maioreanu.

Potrivit acestuia, cacaua s-a scumpit cu peste 60%, zahărul cu peste 45%, dar poate cea mai spectaculoasă creștere de preț a fost la sucul de portocale, al cărui cost s-a dublat în acest an.

Creșterea susținută a dus prețul concentratului de suc de portocale pe un teritoriu necunoscut, la peste 4 dolari/livră (8.8 dolari pe kg) - aproape dublul maximelor istorice anterioare.

„După atingerea acestui nivel foarte ridicat, am observat totuși o oarecare scădere a prețurilor în ultima săptămână, dar prețul ramane cu peste 80% mai mare decat era la începutul acestui an”, susține Bogdan Maioreanu.

În opinia sa, această creștere este determinată în mod fundamental de perturbarea ofertei, care s-ar putea agrava odată cu intensificarea fenomenului El Nino. „Nu există o soluție rapidă, având în vedere că stocurile sunt scăzute și că portocalii au nevoie de la 4 până la 15 ani pentru a ajunge la maturitate. Această creștere mare a prețului sucului de portocale a fost determinată de reducerea ofertelor din partea producătorilor dominanți din Brazilia (70% din total), Mexic (11%) și, mai ales, SUA (6%). Toți au fost afectați de o combinație de perturbări meteorologice și de răspândirea bolii înverzirii citricelor”, se menționează în analiză.

Boala înverzirii citricelor

Boala înverzirii citricelor este o boală incurabilă care afectează pomii ce produc citrice precum portocale, mandarine, lămâi, lămâi verzi, pomelo, grapefruit și alte fructe similare. În cazul portocalelor, aceasta are ca rezultat fructe mai mici, amare și diforme, care nu pot fi folosite pentru consum sau pentru alte utilizări. Boala este răspândită de o bacterie și este purtată de o insectă numită psilidă. Nu se cunoaște niciun tratament în prezent, iar arborii afectați trebuie distruși.

Se estimează că producția mondială de suc de portocale va fi cu 9% mai mică, până la 1,5 milioane de tone, iar producția din SUA va scădea cu o treime în perioada 2022 - 2023. Acest lucru s-a întâmplat în condițiile în care cererea globală a rămas în general stabilă în ultimul an, cererea mai slabă din Europa și SUA fiind compensată de creșterea puternică a piețelor emergente din China și a marilor producători de suc de portocale, Brazilia și Mexic. Pe termen mai lung, consumul global de suc de portocale a fost în scădere constantă din 2014, de la 1,36 litri pe cap de locuitor coborând până la cel mai scăzut nivel de 1,07 litri anul trecut.

„Dar estimările arată că vom asista la un consum stabil în perioada 2023-2026, de aproximativ 1,11 litri pe cap de locuitor, cu o scădere mai accentuată din nou la 1,07 litri în 2027. În ultimii ani însă stocurile globale au scăzut cu patru cincimi, ceea ce oferă o flexibilitate redusă pentru a face față oricărei perturbări”, precizează analistul.

În România, scumpirile sunt mai mici decât pe piețele internaționale

Creșterea prețurilor la produsele de bază pentru micul dejun de pe burse va ajunge și pe rafturile supermarketurilor. Deja, conform datelor din septembrie, în România, prețurile la citrice și alte fructe meridionale au crescut cu 10% de la începutul anului, în timp ce prețurile la alte fructe proaspete au crescut cu doar 2%. Prețurile la cafea și cacao au crescut cu 8%, dar zahărul a scăzut cu aproape 5%.

Pe piețele internaționale însă, unele prețuri au evoluat spectaculos. Am creat un coș cu pondere egală din nouă produse populare pentru micul dejun - index-ul micului dejun - și se observă că acesta a crescut cu 25% în acest an, față de o scădere de 4,6% pentru indicele Bloomberg al materiilor prime. Creșterile din acest an sunt conduse de sucul de portocale (+100%), cacao (+60%), zahăr (45%), ovăz (+15%), carne de porc (+15%). Acest lucru a compensat scăderea prețurilor la grâu (-25%), lapte (-10%), cafea (-4%) și ceai (-2%). Această situație reprezintă o amenințare la adresa recentelor scăderi ale prețurilor alimentelor de consum care au contribuit la scăderea inflației.