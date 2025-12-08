search
Luni, 8 Decembrie 2025
Adevărul
Încep disensiunile în USR. Deputata Cristina Prună atacă „axa de conducere Fritz-Moșteanu”: „Nu mai putem să continuăm așa”

0
Alegeri Primăria București 2025
0
Publicat:

Deputata USR Cristina Prună a declarat luni, 8 decembrie, că, la nivelul conducerii partidului există „această axă de conducere Fritz-Moșteanu”, în contextul rezultatului pe care l-a obținut Cătălin Drulă la alegerile pentru Primăria Capitalei, de 13,9%.

Cristina Prună/FOTO: Facebook
Cristina Prună/FOTO: Facebook

Domnul Fritz conduce în momentul de față partidul. S-au făcut greșeli la nivelul conducerii USR. Este această axă de conducere Fritz-Moșteanu. Acum sigur, așa cum am spus, e momentul adevărului și nu mai putem să continuăm așa. E nevoie să ne întoarcem la valorile noastre și la politici publice corecte.

USR s-a îndepărtat de la ceea ce susținea acum câțiva ani. Da, s-au făcut greșeli. Trebuie să revenim la ceea ce făceam în trecut, la oameni cu CV-uri prezentabile, potrivite pentru funcțiile pe care le vizau, la apropierea de oamenii care ne-au votat”, a spus Cristina Prună la Antena 3.

Despre implicarea președintelui Nicușor Dan în sprijinul lui Drulă, aceasta a spus că șeful statului „a făcut ce a știut mai bine”.

„A obținut susținerea USR, inclusiv în schimbul susținerii domnului Cătălin Drulă. Domnul Nicușor Dan a făcut ce a știut mai bine”.

De asemenea, Cristina Prună a  mai precizat că nu se pune problema unei schimbări a conducerii USR, având în vedere că Dominic Fritz are o majoritate în Biroul Național destul de largă.

„Trebuie schimbat felul în care USR se prezintă ca partid în spațiul public. Trebuie să se reaproprie de oameni, să vină cu politici publice credibile și nu să picăm și noi în metehnele celorlalte partide fără oameni puși pe criterii meritocratice și fără CV-uri care să ne facă cinste, așa cum făceam și în trecut”.

Deputata USR a mai precizat că scandalul privind studiile lui Ionuț Moșteanu a afectat partidul.

 „A fost unul dintre scandalurile recente, din păcate care nu a ajutat. Domul Fritz este președintele partidului și ia deciziile în acest partid. Are o majoritate solidă în structura de conducere. Așa se iau deciziile în acest Birou Politic Național, structura de conducere a USR-ului”.

Cristina Prună a mai spus că USR are nevoie de un Congres în care să se discute despre problemele din interiorul partidului:

Domnul Moșteanu este în continuare în conducerea partidului, susține deciziile pe care Fritz le ia. Trebuie o reconstrucție a USR-ului, e nevoie de o consultare a forurilor mai largi, e nevoie de un Congres în care să discutăm chestiuni statutare. Se vor pune diverse discuții și diverse puncte pe ordinea de zi a Congresului. Sunt o voce a mai multor colegi din partid și a mai multor oameni din afara partidului care mi-au transmis în toate aceste luni, anul acesta când USR a luat decizii care au creat vâlvă, mi-au transmis acest mesaj iar eu nu vreau să dezamăgesc acești oameni”.

Dominic Fritz: „Rezultatul candidatului nostru la Primăria Capitalei a dezamăgit”

Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat luni, 8 decembrie, că scorul obținut de candidatul partidului la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, este unul dezamăgitor și că o mare parte din electoratul reformist a ales să-l voteze pe candidatul PNL, Ciprian Ciucu.

„Rezultatul candidatului nostru la Primăria Capitalei a dezamăgit”, a afirmat Dominic Fritz, precizând că USR trebuie să facă o analiză serioasă asupra mesajului și strategiei folosite în campanie.

Liderul USR a explicat că formațiunea nu a reușit să mobilizeze suficient electoratul pe care se baza tradițional: „Bazinul reformist care susține și USR-ul a votat majoritar cu Ciprian Ciucu. A fost o alegere strategică a multor votanți, care au vrut să se asigure că Bucureștiul nu ajunge pe mâna unui candidat extremist”, a spus Fritz.

Acesta a subliniat că votul de duminică nu a fost doar unul pro-Ciucu, ci și unul „împotriva unui candidat extremist”, ceea ce a influențat semnificativ rezultatul final.

În contextul acestor concluzii, Dominic Fritz a anunțat că USR va intra într-un proces amplu de reorganizare internă. „Voi convoca un congres pentru a pune pe o nouă bază inclusiv statutul partidului. Este nevoie de schimbări structurale și de o adaptare a modului în care funcționează USR”, a precizat el.

Congresul ar urma să aibă loc cel mai probabil în luna februarie, a mai spus liderul formațiunii.

