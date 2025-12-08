Alina Sorescu, despre relația cu fostul său soț, Alexandru Ciucu: „Simțeam că unele lucruri nu sunt în regulă, nu aveam curajul să le recunosc”

Alina Sorescu a făcut noi dezvăluiri tulburătoare despre relația cu fostul său soț, Alexandru Ciucu. Artista a povestit că au existat câteva semnale de alarmă care i-au dat demult de gândit.

Vedeta a vorbit la Kanal D2, în cadrul emisiunii „În oglindă”, prezentată de Mihai Ghiță, despre începutul relației cu designerul care i-a fost soț timp de 12 ani.

Alina Sorescu a povestit că, la 22 de ani, când l-a cunoscut pe Alexandru Ciucu, își dorea o poveste de iubire, potrivit Stirilor Kanal D.

„Eu chiar am crezut că poate fi prințul pe cal alb pe care mi-l imaginam ”, a mărturisit artista.

Relația s-a dovedit a fi una toxică.

„Eu aveam experiența de scenă, dar nu aveam experiența de viață(...) Îmi spunea de foarte multe ori (n.r. fostul soț): Oi avea tu școli înalte și multe, dar eu am școala vieții și sunt superior ție ”, a relatat Alina Sorescu.

Artista a detaliat că, pe lângă cariera în plină ascensiune în muzică și televiziune, ea investea foarte mult, încă de atunci, și în educația ei.

„Ce-ți mai trebuie ție atâtea școli?”

Vedeta a povestit că absolvise Facultatea de Sociologie din cadrul Universității din București și Facultatea de Comunicare și Relații Publice din cadrul SNSPA, în paralel, la ID. Mai târziu, s-a înscris la master, dar, din păcate, nu a reușit să-și definitiveze aceste studii.

„Nu m-a lăsat să termin masterul pe care îl aveam în momentul respectiv în derulare(...) Îmi spunea: Ce-ți mai trebuie ție atâtea școli? ”, a mai povestit Alina Sorescu.

Artista a dezvăluit că fostul său partener nu a avut răbdare să o cunoască și că ea, mult timp, nu a îndrăznit să povestească vreunui apropiat că are probleme în căsnicie, deși era măcinată de suferință.

„Chiar dacă simțeam că unele lucruri nu sunt în regulă, nu aveam curajul să le recunosc în fața nimănui”, a povestit Alina Sorescu în aceeași emisiune.