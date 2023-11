Black Friday - România vs SUA: Ce așteptări au consumatorii și retailerii înainte de sezonul sărbătorilor

În timp ce în România Black Friday a devenit mai degrabă un laitmotiv al promoțiilor și continuă pentru unele companii până la sfârșitul lunii noiembrie, America se pregătește pentru startul sezonului de cumpărături de sărbători.

În SUA, precizează analistul eToro Bogdan Maioreanu, ziua de 24 noiembrie este considerată una crucială pentru retaileri. În ciuda cifrelor privind vânzările cu amănuntul care arată o scădere de la o lună la alta, americanii continuă să cheltuiască bani într-un ritm sănătos, chiar și atunci când se ia în calcul inflația.

În România, vânzările cu amănuntul au scăzut în septembrie cu 0,7% față de luna precedentă, dar au crescut cu 0,7% de la un an la altul. Vânzările au continuat să crească pentru alimente și băuturi nealcoolice (3,4% față de 2,7% în august), acestea crescând cu 15,7% în magazinele specializate și cu 3,6% în magazinele nespecializate. De asemenea, comerțul s-a redresat pentru produsele nealimentare (3,1% vs 1,5%), datorită creșterii susținute a vânzărilor în magazinele specializate (3,3% vs 2,1%). Dar este probabil ca aceste cifre să se îmbunătățească în ultimele două luni ale anului, odată cu începerea sezonului cumpărăturilor de sărbători. Până în prezent, datele preliminare privind vânzările de “Black Friday” de la cel mai mare retailer online, eMag, arată o creștere a vânzărilor față de anul trecut.

Vânzările cu amănuntul din SUA, ajustate în funcție de sezonalitate, dar nu și de inflație, au scăzut cu 0,1% în octombrie față de luna precedentă, dar au crescut cu 2,5% în ritm anual, a anunțat ieri Departamentul de Comerț. America se pregătește acum pentru Black Friday, în ultima vineri din noiembrie, care urmează Zilei Recunoștinței, și pentru începerea sezonului cumpărăturilor de sărbători, iar estimările sunt de creștere a cheltuielilor consumatorilor.

Federația Națională de Retail din SUA estimează că vânzările de Sărbători pentru acest an vor crește cu 3 până la 4%. Această creștere ar fi mai mică decât cea de 5,4% de anul trecut. Dar nu toate sectoarele de retail vor crește la fel. Vânzările online și alte vânzări în afara magazinelor, sunt așteptate să crească între 7% și 9%, ajungând la un total cuprins între 273,7 și 278,8 miliarde de dolari. Această cifră este în creștere de la 255,8 miliarde de dolari anul trecut.

Americanii și-au majorat bugetul pentru Sărbători la 1.652 dolari

Potrivit sondajului Deloitte privind cumpărăturile de sărbători, 95% dintre consumatorii americani intenționează să facă cumpărături de sărbători în acest an, față de 92% anul trecut și 88% în 2021. De asemenea, aceștia preconizează că își vor crește cheltuielile medii preconizate pentru sărbători la 1.652 de dolari, o majorare de 14% de la an la an, față de 1.455 de dolari anul trecut.

Dar modul în care oamenii își cheltuiesc banii este diferit față de 2022. Cheltuielile pentru cadouri se estimează că vor crește cu 9%, cheltuielile pentru experiențe cu 10%, dar cea mai mare creștere apare în categoria de non-cadouri care include îmbrăcăminte pentru sine și familie, mobilier pentru casă și decorațiuni de sărbători.

Indicii prețurilor de consum și de producție și rapoartele privind vânzările cu amănuntul au fost, de asemenea, vești bune pentru acțiunile marilor retaileri și pentru investitori deopotrivă. Rețeaua de magazine Target Corp. (TGT) a depășit așteptările cu raportarea financiară din trimestrul al treilea.

Marjele retailerului de tip hypermarket s-au îmbunătățit considerabil, chiar dacă vânzările totale și vânzările comparabile au scăzut față de anul trecut. Marja operațională a companiei a crescut la 5,2%, în timp ce marja brută a demonstrat, de asemenea, o creștere substanțială, ajungând la 27,4% față de 24,7% în urmă cu un an, reflectând scăderea reducerilor oferite clienților și a altor costuri legate de inventar, scăderea cheltuielilor de transport, scăderea costurilor lanțului de aprovizionare și un mix de categorii de produse mai favorabil. Pe măsură ce se apropie sezonul sărbătorilor, Target este pregătit.

Retailerul intenționează să aducă peste 100 de mii de angajați sezonieri, a creat oferte pentru Black Friday și are peste 10.000 de articole noi în toate magazinele. De asemenea, Target și-a redus stocurile cu 14% față de anul trecut. Ca urmare, investitorii și-au reînnoit interesul pentru retailer, prețul acțiunilor sale crescând ieri cu peste 17%.

Acum ochii investitorilor sunt însă ațintiți asupra rivalului Walmart, care își va raporta cifrele financiare în această seară. Până în prezent, acțiunile Target au scăzut cu peste 25% în ultimele 12 luni, dar ale Walmart au urcat cu 15% în aceeași perioadă. Însă acțiunile celui mai mare retailer după capitalizarea de piață, Amazon, au reușit să crească aproape 45% în ultimul an.