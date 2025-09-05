Avantajele și dezavantajele tarifelor dinamice la energia electrică. La ce ore ar fi mai ieftin

România ar putea avea tarife dinamice la energia electrică, astfel încât consumatorii să poată plăti mai puțin, în funcție de orele la care va alege să folosească marii consumatori de energie din locuință.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan a afirmat joi că un rol extrem de important îl are un mecanism care funcţionează cu succes în state membre ale Uniunii Europene, şi anume tarife dinamice, implementate la nivel naţional, şi contorizare inteligentă.

„Vă dau un exemplu foarte simplu, în intervalul 10:00-18:00 să fie un tarif de până în 80 de bani per kilowatt oră consumat, iar după ora 18:00 să fie 1,30-1,40 lei, plafonat pentru a evita tot ce înseamnă zonă de speculă.

Pentru acest mecanism, pentru a asigura o susţinere suplimentară din partea statului, deja am pregătit o aplicaţie pe care o să o transmit până data de 9 septembrie către Banca Europeană de Investiţii, prin care vom folosi ca şi sursă fondul pentru modernizare, pentru crearea acestor platforme informatice integrate, care să dea începutul acestei digitalizări în sistemul energetic naţional şi care automat să ducă pe estimările făcute de specialiştii şi experţii care au lucrat în grupul de lucru la o reducere cu aproximativ 24% a costului final al energiei electrice odată ce acest mecanism este implementat", a declarat demnitarul.

În prezent, nu toți consumatorii pot beneficia de astfel de tarife, în mare parte pentru că nu au contoare inteligente (sisteme inteligente de măsurare - SMI), care oferă clientului în timp real, informații privind consumul de energie electrică şi transmit automat indexul de consum, către distribuitor.

Cum funcționează tarifele dinamice

Tarifele dinamice reflectă prețul real al energiei de pe piața angro, variind în timp real sau pe intervale orare în funcție de echilibrul dintre cerere și ofertă. Spre deosebire de tarifele fixe tradiționale, acestea îți permit să plătești mai puțin atunci când energia este abundentă și mai ieftină, dar și să reduci consumul în perioadele în care cererea depășește oferta.

Principiul de bază este simplu: când cererea de energie este scăzută (noaptea, în weekend, în perioadele cu vreme blândă), prețul scade semnificativ. Când cererea este mare (în orele de vârf, în zilele călduroase de vară sau cele reci de iarnă), prețul crește. Această variație poate atinge cote foarte ridicate, iar în unele momente, energia ajunge să coste și de trei ori mai puțin față de orele de vârf.

Sistemul funcționează prin transmiterea în timp real a prețurilor către contoarele inteligente, care înregistrează consumul pe intervale orare. La sfârșitul perioadei de facturare, plata se calculează în funcție de consumul din fiecare oră și prețul specific pentru acea oră. Astfel, facturile devin dinamice și reflectă mult mai bine alegerile tale în materie de consum.

Intervalele orare și nivelurile de preț

Deși prețurile variază în timp real, pentru ușurința înțelegerii, tarifele dinamice sunt adesea prezentate în intervale tipice care reflectă modelele de consum naționale.

Intervalele cu preț scăzut (tarif redus)

Sunt de obicei între orele 22:00-06:00 în zilele lucrătoare și aproape întreaga zi în weekend. În aceste perioade, prețul poate fi cu 50-70% mai mic față de media zilnică, deoarece cererea de energie este minimă. Fabricile sunt oprite, majoritatea oamenilor dorm, iar consumul casnic se limitează la echipamentele care funcționează continuu.

Spre exemplu, un consumator ar putea alege să programeze mașina să spele rufe noaptea, economisind 50-70% din prețul energiei electrice.

Intervalele cu preț mediu

Acoperă orele 06:00-17:00 și 20:00-22:00 în zilele lucrătoare, când consumul este moderat. Prețurile sunt aproape de media zilnică, oferind o opțiune echilibrată pentru activitățile care nu pot fi programate în intervalele cu tarif redus.

Intervalele cu preț ridicat (orele de vârf)

Sunt de obicei 17:00-20:00 în zilele lucrătoare, când toată lumea se întoarce acasă și pornește simultan electrocasnicele. În aceste momente, prețul poate fi cu 100-200% mai mare față de media zilnică.

Cine poate beneficia de tarife dinamice

Orice consumator casnic care are instalat un contor inteligent poate opta pentru tarife dinamice. Însă acest sistem este deosebit de avantajos pentru anumite categorii de consumatori.

Persoanele cu program de lucru flexibil sau cei care lucrează de acasă au cel mai mare avantaj, putând să își programeze activitățile cu consum mare de energie în intervalele cu preț scăzut. Pensionarii care petrec mult timp acasă pot optimiza utilizarea electrocasnicelor, iar familiile mari cu multe aparate cu utilizare zilnică pot obține economii substanțiale prin programarea acestora la ore cu tarife mai mici

De asemenea, proprietarii de mașini electrice au un avantaj major, putând încărca vehiculele noaptea când prețurile sunt minime. Chiar și pentru o familie obișnuită, simpla programare a spălării rufelor și a vaselor după ora 22:00 poate genera economii semnificative în fiecare lună.

Cei mai puțin potriviți pentru acest sistem sunt consumatorii cu program rigid, care nu pot modifica orele de utilizare a energiei, sau cei cu consum foarte mic, pentru care economiile în valoare absolută ar fi nesemnificative.

Echipamentele necesare

Pentru a beneficia de tarife dinamice, ai nevoie în primul rând de un contor inteligent, care poate măsura și înregistra consumul pe intervale orare. Dacă nu ai deja unul instalat, poți face cererea la operatorul de distribuție din zona ta. Instalarea este gratuită și se face în cadrul programului național de modernizare a sistemului de măsurare.

Pentru a maximiza beneficiile, sunt recomandate și echipamente de automatizare. Prize programabile sau inteligente îți permit să programezi pornirea automată a electrocasnicelor în intervalele cu tarif redus. De exemplu, poți programa mașina de spălat să pornească la ora 23:00, când prețul energiei este minim.

Sistemele de management energetic, deși mai costisitoare, oferă controlul total asupra consumului. Acestea pot înțelege automat tarifele și pot programa echipamentele pentru utilizarea optimă a energiei. Pentru casele cu panouri fotovoltaice, astfel de sisteme pot coordona producția, stocarea și consumul pentru a maximiza beneficiile.

Chiar și o aplicație mobilă care îți arată prețurile în timp real poate fi suficientă pentru a începe să economisești, alertându-te când să eviți consumul mare și când să profiți de prețurile reduse.

Strategii de optimizare a consumului

Potrivit platformei despre energie.ro, implementarea unor strategii simple dar eficiente poate transforma modul în care consumi energia și poate duce la economii spectaculoase.

Reprogramarea electrocasnicelor este cea mai directă strategie. Mașina de spălat, uscătorul, mașina de spălat vase pot fi programate să funcționeze noaptea sau în weekend, când tarifele sunt minime. Multe electrocasnice moderne au funcții de programare care fac acest lucru foarte ușor.

Gestionarea încălzirii și răcirii poate aduce economiile cele mai mari. În loc să menții o temperatură constantă, poți preîncălzi casa în intervalele cu preț scăzut și să reduci încălzirea în orele scumpe. Casa va păstra căldura suficient pentru a trece prin intervalele cu tarif ridicat.

Utilizarea energiei pentru stocarea termică este o strategie avansată dar foarte eficientă. Poți încălzi boilerul electric la maximum în orele ieftine și să folosești apa caldă în orele scumpe fără consum suplimentar. Același principiu se aplică pentru încălzirea în pardoseală sau pentru sistemele cu acumulare termică.

Evitarea consumului în orele de vârf este esențială. Între 17:00-20:00 în zilele lucrătoare, limitează la minimum utilizarea energiei. Evită să pornești mai multe electrocasnice simultan în această perioadă.

Avantaje și dezavantaje

Principalul avantaj al tarifelor dinamice este potențialul de economii semnificative. Utilizatorii experimentați pot ajunge la reduceri ale facturii cu 30-50% sau chiar mai mari. De asemenea, contribui la eficiența sistemului energetic național, consumând energie atunci când este abundentă, reducând presiunea în orele de vârf.

Un alt avantaj major este creșterea conștientizării privind consumul de energie. Vei învăța să înțelegi care aparate consumă mult, când și cum poți optimiza utilizarea lor. Această cunoaștere se traduce în beneficii pe termen lung, chiar dacă ai reveni la tarifele fixe.

Principalul dezavantaj este necesitatea unei atenții constante și a unei planificări a consumului. Pentru unele persoane, stresul de a monitoriza constant prețurile poate fi prea mult. De asemenea, există riscul unor facturi mai mari dacă nu reușești să îți adaptezi consumul.

Imprevizibilitatea facturilor poate fi deranjantă pentru cei care preferă costuri fixe și previzibile. În lunile cu vremea extremă, când nu poți evita consumul în orele scumpe, facturile pot fi mai mari decât la tarifele fixe.