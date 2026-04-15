Analiză Miliardele pentru relansare economică. Ce trebuie să schimbe România pentru ca banii să ajungă rapid în sectoarele cheie

Crizele suprapuse din ultimii ani au determinat guvernele să își regândească rolul în orientarea investițiilor, lucru pe care l-a făcut și Guvernul României, care a anunțat lansarea unui nou pachet amplu de scheme de ajutor de stat, estimat la aproximativ 5 miliarde de euro până în 2032.

Inițiativa se conturează drept una dintre cele mai ambițioase intervenții de politică industrială din ultimii ani, într-un moment în care economia românească încearcă să valorifice oportunitățile de repoziționare în arhitectura industrială europeană, susțin analiștii specializați în fiscalitate.

Concret, pachetul propus de Guvernul României include 9 scheme distincte de ajutor de stat, administrate în principal de Ministerul Finanțelor, Ministerul Economiei și cu implicarea Băncii pentru Investiții și Dezvoltare. Acestea vizează o gamă largă de domenii - de la tehnologii avansate și cercetare-dezvoltare, până la industrii strategice, convergență regională și sprijin pentru antreprenoriatul românilor din diaspora. Bugetul total al schemelor cu alocări clar definite este de 3,95 miliarde de euro, iar estimările sugerează că suma totală ar putea ajunge la aproximativ 5 miliarde de euro, dacă includem și instrumentul dedicat investițiilor strategice de mari dimensiuni.

Un element central al acestui pachet îl reprezintă instituirea unui mecanism dedicat finanțării investițiilor de peste 200 milioane de euro, destinat atragerii proiectelor cu impact semnificativ în economie. Acest tip de investiții, adesea denumite „proiecte ancoră”, sunt esențiale pentru generarea de valoare adăugată ridicată, dezvoltarea lanțurilor valorice locale și multiplicarea efectelor economice. Importanța acestui instrument este amplificată de faptul că, în practică, deciziile investitorilor nu sunt influențate exclusiv de nivelul ajutorului financiar, ci și de predictibilitatea cadrului legislativ, rapiditatea procedurilor administrative și capacitatea statului de a oferi soluții integrate - de la infrastructură și utilități până la coordonare instituțională, punctează analiștii EY România.

Dincolo de acest pilon, pachetul guvernamental include scheme sectoriale orientate către obiective bine definite: dezvoltarea clusterelor industriale, reducerea deficitului comercial prin stimularea producției interne, valorificarea resurselor minerale strategice și critice, precum și accelerarea investițiilor în tehnologii „net-zero” și industrii cu amprentă redusă de carbon. În paralel, sunt susținute cercetarea-dezvoltarea și inovarea prin granturi și facilități fiscale extinse, dar și industria de apărare, într-un context geopolitic care pune accent pe autonomia industrială și securitatea economică.

Complementar, pachetul include instrumente dedicate convergenței regionale și creșterii competitivității economiilor locale, precum și programe adresate antreprenorilor români din diaspora, menite să atragă capital, know-how și inițiativă antreprenorială în economia națională. Această diversificare reflectă o abordare mai sofisticată a politicilor publice, adaptată diferitelor tipuri de investiții și profiluri de beneficiari.

Va fi nevoie de îmbunătățiri operaționale

Din perspectiva specialiștilor, România beneficiază deja de o experiență solidă în implementarea schemelor de ajutor de stat. În ultimele două decenii, aceste instrumente au contribuit la atragerea de investiții semnificative, de ordinul miliardelor de euro, și la crearea unui număr important de locuri de muncă. Noul pachet reprezintă astfel nu o schimbare de direcție, ci o extindere a intervenției statului, atât ca volum financiar, cât și ca diversitate de obiective.

În ceea ce privește eficiența acestor instrumente, analiza specialiștilor indică necesitatea unor îmbunătățiri operaționale. Pentru investițiile strategice de mari dimensiuni, ar fi utilă introducerea unor mecanisme reale de tip fast-track administrativ, cu termene clare pentru obținerea autorizațiilor și avizelor, precum și integrarea încă din faza de planificare a componentelor esențiale de infrastructură – acces la energie, utilități, conectivitate logistică și digitală. De asemenea, prioritizarea investițiilor cu efect de „ancoră” în domenii precum mobilitatea electrică, electronica avansată, materialele inovatoare sau industria chimică verde ar putea amplifica impactul economic pe termen lung.

Este nevoie de introducerea unor criterii minime de modernizare tehnologică

În cazul schemei dedicate industriei prelucrătoare, eficiența ar putea fi crescută prin orientarea sprijinului către lanțuri valorice specifice și sectoare cu deficit comercial structural, precum echipamentele electronice, industria chimică și farmaceutică sau producția de mașini și echipamente. Corelarea ajutorului de stat cu impactul asupra balanței comerciale și stimularea integrării furnizorilor locali ar contribui la o utilizare mai eficientă a resurselor publice. Totodată, introducerea unor criterii minime de modernizare tehnologică ar putea preveni finanțarea unor investiții cu valoare adăugată redusă.

Simplificarea procedurilor administrative, reducerea numărului de criterii de evaluare și stabilirea unor calendare predictibile pentru depunerea și analiza proiectelor sunt alte măsuri care ar putea îmbunătăți funcționarea schemelor și ar crește atractivitatea acestora pentru mediul de afaceri.

Analiștii specializați în fiscalitate ai EY România spun că implementarea eficientă va necesita alocarea de resurse umane suplimentare, peste capacitatea actuală a echipelor implicate și că dacă vor fi implementate eficient, aceste instrumente pot contribui la atragerea unor investiții strategice capabile să genereze ecosisteme industriale, să stimuleze inovarea și să reducă dependența de importuri în sectoare cheie.

„Pentru România, noul pachet de scheme de ajutor de stat reprezintă o oportunitate foarte bună de a schimba modelul de dezvoltare economică. Dacă vor fi implementate eficient, aceste instrumente pot contribui la atragerea unor investiții strategice capabile să genereze ecosisteme industriale, să stimuleze inovarea și să reducă dependența de importuri în sectoare cheie.

Într-o perioadă în care competiția regională pentru investiții devine tot mai intensă, România are șansa de a se poziționa ca un actor relevant în noile lanțuri industriale europene. Dar această oportunitate depinde de capacitatea noastră, ca țară, de a transforma un pachet ambițios de politici publice într-un instrument funcțional și credibil pentru mediul de afaceri”, au precizat analiștii EY.

Cele nouă scheme de ajutoare de stat

Pachetul cu cele nouă scheme de ajutoare de stat este încă la nivel de analiză / proiect de politică industrială, iar detaliile exacte (ghiduri, denumiri oficiale) urmează să fie definite. Potrivit informațiilor publice, acestea sunt:

Schema pentru investiții strategice majore (proiecte >200 mil. euro) - dedicată proiectelor „ancoră” cu impact mare în economie

Schema pentru industria prelucrătoare / reducerea deficitului comercial - sprijin pentru producția internă și lanțuri valorice industriale

Schema pentru dezvoltarea clusterelor industriale stimularea ecosistemelor industriale locale

Schema pentru valorificarea resurselor minerale strategice și critice - exploatarea și procesarea resurselor esențiale

Schema pentru tehnologii „net-zero” și tranziție verde - investiții cu emisii reduse de carbon

Schema pentru cercetare-dezvoltare și inovare (RDI) - granturi + facilități fiscale pentru inovare

Schema pentru industria de apărare - creșterea capacităților industriale în context geopolitic

Schema pentru convergență regională și dezvoltare locală - reducerea decalajelor economice între regiuni