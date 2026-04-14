Cea mai mare fabrică de lână din Europa cu capital românesc, salvată de Curtea de Apel. Guvernul, obligat de deblocheze ajutorul de stat

Proiectul celei mai mari fabrici de procesare a lânii din Europa, dezvoltat în județul Olt, a obținut o victorie importantă în instanță, după ce Curtea de Apel a anulat deciziile prin care Ministerul Economiei retrăsese ajutorul de stat de peste 182 de milioane de lei.

Compania Eco Partnersheep Insulation, cea care dezvoltă investiția, a obținut anularea actelor administrative prin care fusese retras sprijinul financiar în valoare de peste 182 de milioane de lei. Finanțarea fusese aprobată inițial în 2023, în cadrul unei scheme de ajutor de stat, și reprezenta elementul central pentru demararea construcției.

Proiectul, blocat după retragerea finanțării

Fabrica de la Făgețelu, cu capital românesc, a fost concepută ca o unitate de producție unică în Europa, destinată procesării lânii brute și transformării acesteia în materiale fono și termoizolante, precum și în produse secundare, cum sunt lanolina și îngrășămintele organice.

Încă de la început, proiectul a fost prezentat ca având potențialul de a poziționa România pe piața europeană a materialelor de construcții din fibre naturale şi, inițial, investiția a fost susținută printr-un ajutor de stat consistent, însă ulterior Ministerul Economiei a decis retragerea finanțării, în cadrul unei acțiuni mai largi care a vizat mai multe proiecte similare.

Potrivit investitorilor, această decizie a dus la blocarea implementării și la întârzieri semnificative, motiv pentru care compania a contestat în instanță actele administrative emise de autorități.

Totul a început în 2023, când proiectul a primit autorizația de construire de la Primăria Făgețelu, fiind prezentat drept cea mai mare fabrică de acest tip din Europa. În același an, Ministerul Agriculturii a anunțat aprobarea unei finanțări de 182.059.200 de lei, în cadrul schemei de ajutor de stat reglementate prin HG 959/2022, fonduri care urmau să fie folosite pentru înființarea unității și pentru producerea de materiale fono și termoizolante din lână.

În 2024, investiția a avansat prin atribuirea unor contracte importante pentru echipamente și lucrări. Au fost semnate contracte pentru linia de spălare a lânii brute și extragerea lanolinei, precum și pentru linia de producere a materialelor termoizolante, în valoare totală de aproximativ 14,4 milioane de euro. De asemenea, au fost contractate lucrările de proiectare și execuție a fabricii, estimate la aproape 15 milioane de euro.

La începutul lui 2025, însă, Ministerul Economiei a decis retragerea ajutorului de stat, măsură care a vizat și alte opt proiecte aflate inițial pe lista de finanțare.

Instanța a anulat deciziile de retragere a finanțării

În acest context, investitorii au contestat în instanţă blocarea finanțării publice, esențială pentru derularea proiectului, şi, recent, Curtea de Apel a anulat două dintre actele esențiale prin care Ministerul Economiei retrăsese sprijinul financiar, ceea ce înseamnă că guvernul este obligat să deblocheze banii promişi iniţial.

„Noi am solicitat mai multe lucruri prin cererea adresată instanţei, iar magistraţii au anulat două documente importante, celelalte puncte ale cererii fiind o consecinţă a documentelor anulate. Dacă sentinţa rămâne neschimbată la instanţa superioară în urma unui posibil viitor recurs, înseamnă că ne întoarcem la situaţia existentă înainte de anularea finanţării, adică ar trebui să primim banii. Dacă Ministerul Economiei va refuza să ne acorde finanţarea, Eco Partnersheep Insulation va cere instanţei executarea instituţiei în limita sumei din contractul de finanţare”, a declarat pentru Profit acţionarul majoritar al companiei, Cristian Mercioniu.