Miliardarul Lakshmi Mittal, fost proprietar al Sidex Galați, prins că a cumpărat petrol rusesc supus sanctiunilor

Miliardarul indian Lakshmi Mittal, fost proprietar al Sidex Galați, a achiziționat petrol rusesc transportat de așa-numita „flotă fantomă” aflată sub sancțiuni, potrivit unei investigații.

Despre aceasta relatează o anchetă Financial Times. Potrivit jurnaliștilor, rafinăria Guru Gobind Singh din statul indian Punjab, controlată de joint-venture-ul HPCL-Mittal Energy Limited (HMEL), primea petrol rusesc transportat de petroliere incluse pe listele de sancțiuni ale SUA. Mittal este coproprietar al HMEL.

Investigația arată că, între iulie și septembrie 2025, rafinăria a primit cel puțin patru loturi de petrol în valoare totală de aproximativ 280 de milioane de dolari.

Petrolierele plecau din Murmansk și livrau încărcătura prin Golful Oman. Pe parcursul curselor navele dezactivau sistemul de identificare automată sau transmiteau coordonate eronate.

Nu se știe dacă conducerea HMEL era conștientă de statutul navelor. Controlul companiei este împărțit egal între ArcelorMittal Group și compania de stat Hindustan Petroleum – fiecare deținând câte 49% din acțiuni.

Rafinăria se află în top 10 în India și poate procesa până la 11,3 milioane de tone de petrol pe an.

Mittal este una dintre cele mai cunoscute figuri din industria globală. El conduce ArcelorMittal și din 2008 face parte din consiliul de administrație al Goldman Sachs.

Financial Times notează că în 2025 afaceristul a analizat posibilitatea de a părăsi Marea Britanie ca urmare a modificărilor politicii fiscale.

Investigația a fost publicată în contextul în care Washingtonul crește presiunea asupra Indiei pentru a reduce achizițiile de petrol rusesc.

Recent, Președintele american Donald Trump a anunțat sancțiuni „imens de dure” împotriva Rosneft și Lukoil, două dintre cele mai mari companii petroliere rusești, într-un efort de a pune presiune pe Moscova să pună capăt războiului din Ucraina.

„Refuzul președintelui Vladimir Putin de a pune capăt acestui război fără sens a determinat această măsură”, a precizat secretariatul Trezoreriei SUA, Scott Bessent într-un comunicat.