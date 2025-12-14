search
Duminică, 14 Decembrie 2025
Metanul „îmbolnăvește” Terra. România, rol major la nivel european în reducerea emisiilor de metan

România, cel mai mare producător de gaze naturale din UE și cu una dintre cele mai vechi industrii petroliere din lume, joacă un rol strategic în reducerea emisiilor de metan – o prioritate esențială a Uniunii Europene pentru încetinirea schimbărilor climatice.

Imagine sugestivă cu globul pământesc bangajat cu plasturi
Metanul „îmbolnăvește” Terra. Foto Shutterstock

Această temă a fost în centrul mesei rotunde găzduite de Academia de Studii Economice din București (ASE), care a reunit experți ai Comisiei Europene, ai Agenției Internaționale pentru Energie (IEA), reprezentanți ai Guvernului, autorităților competente, industriei energetice și societății civile. Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului european „Implementarea Regulamentului UE privind emisiile de metan (I-MER) în România și Cehia”, coordonat de ASE București (FABIZ).

Acest gaz cu efect de seră extrem de puternic ocupă locul al doilea după dioxidul de carbon (CO₂) în ceea ce privește contribuția sa globală la schimbările climatice și este responsabil pentru aproximativ o treime din încălzirea globală actuală, conform datelor oficiale europene.

Conform noului Regulament european privind reducerea emisiilor de metan în sectorul energetic (Regulamentul (UE) 2024/1787), statele membre, inclusiv România, trebuie să treacă de la estimări la măsurători precise ale emisiilor reale de metan din sectorul energetic (petrol, gaze naturale și cărbune) și să implementeze un sistem robust de monitorizare, detectare, raportare și reducere a acestora.

Implementarea Regulamentului european privind metanul este o provocare complexă, care necesită date solide, capacitate instituțională și o colaborare strânsă între toți actorii implicați. În multe state europene, inclusiv în România, instituțiile se confruntă cu limitări de resurse, ceea ce face cu atât mai important rolul proiectului I-MER: să sprijine Guvernul, investitorii și societatea civilă să înțeleagă corect datele și să aplice eficient regulamentul. Beneficiile sunt multiple: operatorii reduc pierderile de gaz și câștigă eficiență, mediul este mai bine protejat, iar cetățenii se bucură de un aer mai curat și de o tranziție energetică mai responsabilă”, a declarat Dr. Corina Murafa, lider de proiect, ASE București (FABIZ).

La rândul său, prof. univ. dr. Cristian Bușu, prorector ASE, a afirmat: „Pentru noi, coordonarea proiectului I-MER nu este doar o responsabilitate instituțională, ci și o confirmare a statutului de universitate de elită, profund angajată în marile teme ale economiei contemporane: tranziție energetică, sustenabilitate, politici climatice și transformarea profundă a sectorului energetic european. Partenerii implicați în acest proiect sunt instituții extrem de solide, autorități publice, organizații internaționale, experți în politici energetice, organizații de mediu, companii din sectorul energetic. Împreună construim nu doar un cadru de dialog, ci și instrumente concrete pentru implementarea regulamentului privind emisiile de metan. Această masă rotundă pe care am găzduit-o este un exemplu de cooperare autentică”.

Beneficiile obținute din reducerea metanului

Specialiștii prezenți la masa rotundă constructivă au analizat provocările și oportunitățile implementării noului regulament.

Experții internaționali au subliniat că reducerea metanului va aduce beneficii directe pentru cetățeni, securitatea energetică și climă, precum și pentru economie.

Datele Agenției Internaționale pentru Energie arată că, la nivel global, numeroase măsuri de reducere a emisiilor de metan sunt nu doar tehnic fezabile, ci și foarte profitabile. Programe precum detectarea și repararea scurgerilor (LDAR) sau instalarea unităților de recuperare a vaporilor pot atinge, în anumite condiții operaționale și de piață, rate interne de rentabilitate foarte ridicate - inclusiv în unele cazuri între 150% și 300%, rezultatele variind în funcție de multipli factori (precum prețul gazului, debitele de vapori sau scurgeri și accesul la infrastructura de valorificare). Aproape 30% din emisiile de metan ale industriei pot fi evitate prin măsuri care au rate de rentabilitate de peste 25%, demonstrând că reducerea metanului este atât o acțiune climatică necesară, cât și o oportunitate economică pentru operatori.

Autoritățile naționale au declarat că reducerea emisiilor de metan este o prioritate pentru operatorii din domeniu, iar o transpunere corectă a regulamentului va asigura o tranziție energetică justă și benefică pentru cetățenii români.

Totodată, au subliniat responsabilitatea semnificativă pe care industria locală o are în aplicarea Regulamentului privind metanul – în contextul în care România are o experiență și o moștenire istorică în domeniul de petrol si gaze, iar astăzi este cel mai mare producător de gaze naturale din UE și al treilea producător ca mărime de petrol.

De asemenea, au punctat necesitatea de a găsi un echilibru între obiective ambițioase și un calendar realist de implementare, care să nu genereze o povară disproporționată pentru industrie și să nu descurajeze investițiile viitoare în sectorul petrolier și al gazelor.

Recomandările experților

Participanții la masa rotundă au conturat mai multe direcții esențiale pentru implementarea eficientă a Regulamentului UE privind metanul în România:

1. Construirea unui cadru național clar pentru implementarea prevederilor Regulamentului - este necesară definirea responsabilităților privind inspecțiile, sancțiunile, monitorizarea și raportarea.

2. Integrarea tehnologiilor moderne în monitorizare - datele satelitare, măsurătorile directe și programele LDAR trebuie armonizate pentru a crea o mai bună acuratețe a datelor și o imagine reală a emisiilor.

3. Colaborare strânsă între toate părțile implicate - implementarea cu succes a Regulamentului depinde de cooperarea strânsă între autorități, operatori, ONG-uri, instituții academice, experți internaționali și cercetarea românească.

4. Importanța unei abordări proactive și transparente - reducerea metanului nu este doar o obligație europeană, ci și o oportunitate pentru creșterea eficienței energetice și reducerea pierderilor economice.

• Mai multe informații despre Regulamentul european privind reducerea emisiilor de metan în sectorul energetic (Regulamentul (UE) 2024/1787) se regăsesc pe pagina proiectului.

Despre proiectul I-MER

„Implementarea Regulamentului UE privind emisiile de metan (I-MER) în România și Cehia” este un proiect european condus de ASE București (FABIZ), în parteneriat cu Ecologic Institute (Germania), Centre for Transport and Energy (Cehia) și Environmental Defense Fund Europe.

Scopul I-MER este de a sprijini autoritățile, operatorii și societatea civilă în aplicarea corectă și eficientă a Regulamentului UE privind metanul, prin: analize tehnice și economice, activități de formare și consolidare a capacității, ghiduri și instrumente practice, facilitarea dialogului între actori naționali și internaționali.

Acest proiect face parte din Inițiativa Europeană pentru Climă (EUKI). EUKI este un instrument de finanțare al Ministerului Federal German al Mediului, Acțiunii Climatice, Conservării Naturii și Siguranței Nucleare (BMUKN).

