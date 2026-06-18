Uniunea Europeană impune reguli noi pentru gestionarea mașinilor ajunse la finalul duratei de viață

Parlamentul European a aprobat, joi, în plenul de la Strasbourg, noile reguli privind proiectarea vehiculelor și gestionarea mașinilor ajunse la finalul duratei de viață. După finalizarea etapelor formale și intrarea în vigoare, noile prevederi ar urma să înceapă să se aplice efectiv după doi ani în toate statele membre ale Uniunii Europene.

Noile norme urmăresc ca vehiculele comercializate în Uniunea Europeană să fie mai ușor de reparat, demontat, reutilizat și reciclat. Regulamentul face parte din obiectivele UE privind economia circulară și vizează reducerea risipei de materiale în industria auto.

Mașini proiectate pentru reutilizare și reciclare

Prin noul cadru legislativ, producătorii auto vor trebui să țină cont încă din faza de proiectare de posibilitatea demontării și reutilizării pieselor și componentelor. Vehiculele vor trebui concepute astfel încât materialele valoroase din componența lor să poată fi recuperate mai eficient, iar piesele care pot fi refolosite să nu ajungă prematur la deșeuri, potrivit Mediafax.

Măsurile vizează o mai bună valorificare a materialelor folosite în industria auto, precum metale, plastic și alte componente care pot fi reintroduse în circuitul economic. Uniunea Europeană urmărește să reducă dependența de materii prime noi, ce vin în special din China, și să limiteze impactul asupra mediului.

Un element central al regulamentului este introducerea unor ținte obligatorii pentru utilizarea plasticului reciclat în vehiculele noi. Aceste cerințe vor fi aplicate treptat, astfel încât o parte tot mai mare din plasticul folosit în producția auto să provină din materiale reciclate.

O parte din plasticul reciclat va trebui să provină chiar din vehicule scoase din uz, pentru a încuraja reciclarea în circuit închis. Practic, materialele recuperate din mașinile vechi ar urma să fie folosite în producția unor vehicule noi, reducând astfel cantitatea de deșeuri și consumul de resurse.

Responsabilitate mai mare pentru constructorii auto

Noile norme consolidează și responsabilitatea producătorilor auto pentru vehiculele ajunse la finalul duratei de viață. Constructorii vor avea obligații mai clare privind colectarea și tratarea acestor vehicule, inclusiv prin sisteme care să asigure preluarea și reciclarea lor în condiții corespunzătoare.

Această abordare se bazează pe principiul responsabilității extinse a producătorului, potrivit căruia companiile trebuie să contribuie la gestionarea produselor lor și după ce acestea nu mai sunt folosite de consumatori.

Controale mai stricte pentru mașinile scoase din uz

Regulamentul vizează și combaterea fenomenului mașinilor care dispar din evidențele oficiale. La nivel european, un număr semnificativ de vehicule ajung anual să fie exportate, dezmembrate sau eliminate ilegal, fără a mai putea fi urmărite de autorități.

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Noile reguli introduc criterii mai clare pentru a stabili când un vehicul poate fi considerat second-hand și când trebuie tratat ca vehicul scos din uz. Astfel, autoritățile vor avea instrumente mai bune pentru a preveni vânzarea sau transferul ilegal al mașinilor care nu mai pot circula în siguranță.

Exportul vehiculelor vechi, limitat

O altă prevedere importantă se referă la exportul mașinilor vechi. Vehiculele care nu mai sunt apte de circulație nu vor mai putea fi exportate ca mașini second-hand, ci vor trebui tratate în centre autorizate.

Măsura este menită să reducă poluarea, să limiteze exportul de vehicule nesigure către țări terțe și să păstreze în economia europeană materiale care pot fi recuperate și reutilizate. În același timp, autoritățile europene urmăresc să prevină situațiile în care mașini aflate, de fapt, la finalul duratei de viață sunt prezentate ca vehicule rulate funcționale.

Reguli extinse și la alte categorii de vehicule

Regulile vor fi extinse treptat și la alte categorii de vehicule, precum camioane, autobuze și motociclete, care nu erau acoperite în aceeași măsură de legislația europeană actuală privind vehiculele scoase din uz.

Extinderea domeniului de aplicare este considerată importantă deoarece și aceste vehicule conțin materiale valoroase care pot fi recuperate, refolosite sau reciclate. În plus, tratarea necorespunzătoare a acestora poate avea un impact semnificativ asupra mediului.

Impact posibil asupra pieței auto din România

Pentru România, o piață în care mașinile rulate au o pondere ridicată, noile norme ar putea avea efecte importante asupra pieței auto second-hand, a firmelor de dezmembrări și a sectorului de reciclare.

Centrele autorizate de tratare și reciclare ar putea avea un rol mai important, în timp ce operatorii care activează în zona dezmembrărilor vor trebui să respecte cerințe mai clare privind trasabilitatea și recuperarea materialelor.

Industria auto cere reguli fezabile

Industria auto a susținut, în principiu, obiectivul unei economii mai circulare, dar a avertizat că noile obligații trebuie aplicate într-un mod fezabil tehnic și economic. Producătorii au atras atenția că sectorul se află deja sub presiune din cauza costurilor ridicate, a tranziției către vehicule electrice și a concurenței internaționale.