search
Joi, 18 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Uniunea Europeană impune reguli noi pentru gestionarea mașinilor ajunse la finalul duratei de viață

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Parlamentul European a aprobat, joi, în plenul de la Strasbourg, noile reguli privind proiectarea vehiculelor și gestionarea mașinilor ajunse la finalul duratei de viață. După finalizarea etapelor formale și intrarea în vigoare, noile prevederi ar urma să înceapă să se aplice efectiv după doi ani în toate statele membre ale Uniunii Europene.

Parc mașini vechi
Parc auto mașini second hand FOTO: Adevărul (arhivă)

Noile norme urmăresc ca vehiculele comercializate în Uniunea Europeană să fie mai ușor de reparat, demontat, reutilizat și reciclat. Regulamentul face parte din obiectivele UE privind economia circulară și vizează reducerea risipei de materiale în industria auto.

Mașini proiectate pentru reutilizare și reciclare

Prin noul cadru legislativ, producătorii auto vor trebui să țină cont încă din faza de proiectare de posibilitatea demontării și reutilizării pieselor și componentelor. Vehiculele vor trebui concepute astfel încât materialele valoroase din componența lor să poată fi recuperate mai eficient, iar piesele care pot fi refolosite să nu ajungă prematur la deșeuri, potrivit Mediafax.

Măsurile vizează o mai bună valorificare a materialelor folosite în industria auto, precum metale, plastic și alte componente care pot fi reintroduse în circuitul economic. Uniunea Europeană urmărește să reducă dependența de materii prime noi, ce vin în special din China, și să limiteze impactul asupra mediului.

Un element central al regulamentului este introducerea unor ținte obligatorii pentru utilizarea plasticului reciclat în vehiculele noi. Aceste cerințe vor fi aplicate treptat, astfel încât o parte tot mai mare din plasticul folosit în producția auto să provină din materiale reciclate.

O parte din plasticul reciclat va trebui să provină chiar din vehicule scoase din uz, pentru a încuraja reciclarea în circuit închis. Practic, materialele recuperate din mașinile vechi ar urma să fie folosite în producția unor vehicule noi, reducând astfel cantitatea de deșeuri și consumul de resurse.

Responsabilitate mai mare pentru constructorii auto

Noile norme consolidează și responsabilitatea producătorilor auto pentru vehiculele ajunse la finalul duratei de viață. Constructorii vor avea obligații mai clare privind colectarea și tratarea acestor vehicule, inclusiv prin sisteme care să asigure preluarea și reciclarea lor în condiții corespunzătoare.

Această abordare se bazează pe principiul responsabilității extinse a producătorului, potrivit căruia companiile trebuie să contribuie la gestionarea produselor lor și după ce acestea nu mai sunt folosite de consumatori.

Controale mai stricte pentru mașinile scoase din uz

Regulamentul vizează și combaterea fenomenului mașinilor care dispar din evidențele oficiale. La nivel european, un număr semnificativ de vehicule ajung anual să fie exportate, dezmembrate sau eliminate ilegal, fără a mai putea fi urmărite de autorități.

UE va conduce maşini electrice, românii dieseluri vechi

Noile reguli introduc criterii mai clare pentru a stabili când un vehicul poate fi considerat second-hand și când trebuie tratat ca vehicul scos din uz. Astfel, autoritățile vor avea instrumente mai bune pentru a preveni vânzarea sau transferul ilegal al mașinilor care nu mai pot circula în siguranță.

Exportul vehiculelor vechi, limitat

O altă prevedere importantă se referă la exportul mașinilor vechi. Vehiculele care nu mai sunt apte de circulație nu vor mai putea fi exportate ca mașini second-hand, ci vor trebui tratate în centre autorizate.

Măsura este menită să reducă poluarea, să limiteze exportul de vehicule nesigure către țări terțe și să păstreze în economia europeană materiale care pot fi recuperate și reutilizate. În același timp, autoritățile europene urmăresc să prevină situațiile în care mașini aflate, de fapt, la finalul duratei de viață sunt prezentate ca vehicule rulate funcționale.

Reguli extinse și la alte categorii de vehicule

Regulile vor fi extinse treptat și la alte categorii de vehicule, precum camioane, autobuze și motociclete, care nu erau acoperite în aceeași măsură de legislația europeană actuală privind vehiculele scoase din uz.

Extinderea domeniului de aplicare este considerată importantă deoarece și aceste vehicule conțin materiale valoroase care pot fi recuperate, refolosite sau reciclate. În plus, tratarea necorespunzătoare a acestora poate avea un impact semnificativ asupra mediului.

Impact posibil asupra pieței auto din România

Pentru România, o piață în care mașinile rulate au o pondere ridicată, noile norme ar putea avea efecte importante asupra pieței auto second-hand, a firmelor de dezmembrări și a sectorului de reciclare.

Centrele autorizate de tratare și reciclare ar putea avea un rol mai important, în timp ce operatorii care activează în zona dezmembrărilor vor trebui să respecte cerințe mai clare privind trasabilitatea și recuperarea materialelor.

Industria auto cere reguli fezabile

Industria auto a susținut, în principiu, obiectivul unei economii mai circulare, dar a avertizat că noile obligații trebuie aplicate într-un mod fezabil tehnic și economic. Producătorii au atras atenția că sectorul se află deja sub presiune din cauza costurilor ridicate, a tranziției către vehicule electrice și a concurenței internaționale.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Societatea secretă a elitei mondiale, expusă accidental pe internet. Ce discută miliardarii și când are loc următoarea întâlnire
digi24.ro
image
Un CEO din Danemarca și-a dat demisia, iar acum compania funcționează fără șefi. Peste 500 de angajați iau împreună deciziile
stirileprotv.ro
image
Dominic Fritz, declarat incompatibil de instanța supremă. Primarul Timișoarei își pierde mandatul. Ce se întâmplă cu funcția de președinte al USR
gandul.ro
image
UIMITOR! Un sat minuscul din Europa „fură” gloria Veneției și devine noua senzație turistică
mediafax.ro
image
Răzvan Lucescu a plecat de la PAOK! Ivan Savvidis i-a anunțat deja înlocuitorul
fanatik.ro
image
Filmul noului eșec al Guvernului Veștea: cum a reușit premierul desemnat să-i enerveze și pe aliații din PSD
libertatea.ro
image
Ce se va întâmpla cu Volodimir Zelenski după război. Răspunsul dat de majoritatea ucrainenilor
digi24.ro
image
Legea din SUA veche de 70 de ani care îi șochează pe europeni
gsp.ro
image
OUT! Comentatorul care a confundat echipele la Cupa Mondială și a fost chemat acasă a fost dat afară
digisport.ro
image
Cât va costa să te cazezi în Bulgaria în timpul Eurovision? Hotelierii din țara vecină: „Sofia e gazda favorită! Probabil că vor creşte prețurile în zonă”
click.ro
image
Un bărbat din Cluj și-a pus camere de supraveghere și a fost uimit să vadă ce făcea menajera când el nu era acasă
antena3.ro
image
Ce poţi face într-o livadă de 5.400 metri pătraţi cu meri, peri, cireşi şi pruni?
zf.ro
image
Ciprian Ciucu, aliatul lui Bolojan, audiat acum la DNA
observatornews.ro
image
Insecta care a invadat Bucureștiul din cauza căldurii. Avertismentul autorităților
cancan.ro
image
Un nou ajutor la pensie pentru 4.600.000 pensionari, votat de Senat. Ce e obligată Casa de Pensii să facă?
newsweek.ro
image
Imaginile zilei: Gigi Becali a cărat „cărămizi” de bani cash cu papornița de hârtie!
prosport.ro
image
Orașul din ţara noastră strategic în ultimii ani. Pe aici intră și ies mărfuri de miliarde de euro
playtech.ro
image
Suma uriaşă încasată de Antena 1 din pauzele de hidratare de la CM 2026! Publicitatea costă mai mult decât pachetul „Golden”
fanatik.ro
image
Produsul obișnuit de spălat rufe pe care oncologii recomandă să îl evităm. Ce să folosim în locul lui
ziare.com
image
ADIO, Tottenham! Radu Drăgușin și-a găsit echipă
digisport.ro
image
Rețeaua de magazine „Melkior”, fondată de soțul Andreei Esca, se închide. Unde vor mai putea fi disponibile produsele
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa smart a lui George Buhnici, construită în 7 luni. Totul se controlează din telecomandă: Are tehnologie de rachete spațiale în ea, e automatizată și înțesată de senzori / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
PAPARAZZI Adrian Alexandrov, iubitul Elenei Udrea, întoarce pe interzis după ce a îmbrățișat un polițist de la circulație FOTO și VIDEO
mediaflux.ro
image
Gesturile făcute de Cristiano Ronaldo în momentul în care părăsea terenul, după Portugalia - RD Congo! Un fan a surprins totul
gsp.ro
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
VIDEO Un adolescent de 14 ani, aproape de comă alcoolică pe plaja din Constanța. Cum a fost salvat de la moarte: „Toți erau mangă”
actualitate.net
image
Un hotel din București intră în elita mondială. A fost inclus în topul celor mai spectaculoase deschideri ale anului
click.ro
image
678 de călugărițe și-au donat creierul într-un experiment unic. Ce a descoperit celebrul studiu din 1986?
click.ro
image
Grecia declară stare de urgență pe două insule din Marea Egee din cauza penuriei de apă. Consumul turiștilor amplifică problema
click.ro
Jennifer Lopez și Brett Goldstein, Profimedia (2) jpg
Jennifer Lopez face o mărturisire șocantă despre viața sa sexuală și o numește „partea ei întunecată”
okmagazine.ro
Jane Seymour foto Instagram jpg
„E un miracol!” Jane Seymour s-a logodit la 75 de ani, iar propunerea a fost pe cât de romantică, pe atât de haotică
clickpentrufemei.ro
Vârf de lance din fier, descoperit la Băicoi (© Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova)
Un vârf de lance din prima epocă a fierului, descoperit de arheologi la Băicoi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Transformare spectaculoasă pentru Oana Roman și fiica ei! Câte kilograme au slăbit și care este secretul succesului: „E chiar bine”
image
Un hotel din București intră în elita mondială. A fost inclus în topul celor mai spectaculoase deschideri ale anului

OK! Magazine

image
Jennifer Lopez face o mărturisire șocantă despre viața sa sexuală și o numește „partea ei întunecată”

Click! Pentru femei

image
„E un miracol!” Jane Seymour s-a logodit la 75 de ani, iar propunerea a fost pe cât de romantică, pe atât de haotică

Click! Sănătate

image
Trezitul la 3-4 dimineaţa poate semnala aceste probleme de sănătate