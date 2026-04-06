Video Vești excelente de pe Autostada Transilvania. Pe câți kilometri am putea circula până la finalul anului 2026

Lucrările pe cei 26,35 kilometri ai Autostrăzii A3 Chiribiș-Suplacu de Barcău progresează, iar constructorul Erbașu estimează că tronsonul ar putea fi deschis traficului la sfârșitul lunii august sau în septembrie, cu o mică întârziere față de termenul contractual din iulie.

Potrivit Asociației Pro Infrastructură, asfaltul a fost turnat pe mare parte din lot, iar toate pasajele și viaductele au fost suprabetonate. Singurele puncte critice rămase sunt două structuri din apropierea lacului de acumulare Suplacu de Barcău și zona cu numeroase ziduri de sprijin de lângă Porț.

Contractul pentru lotul Chiribiș-Suplacu de Barcău a fost semnat pe 24 noiembrie 2023 cu Erbașu și prevede 6 luni de proiectare și 18 luni de execuție. Proiectul tehnic a fost aprobat cu întârziere, pe 19 decembrie 2024, iar ordinul de începere a lucrărilor a fost emis abia pe 20 ianuarie 2025, ceea ce duce termenul final la iulie 2026.

Asociația Pro Infrastructură notează că, dacă lucrările pe loturile vecine progresează conform estimărilor, șoferii ar putea circula complet pe A3 între Nușfalău și granița cu Ungaria (Borș II) până la sfârșitul anului 2026, pe un traseu de 73,8 kilometri.

Mai mult, secțiunile Zimbor-Poarta Sălajului ar putea fi inaugurate chiar luna viitoare, iar loturile Nădășelu-Zimbor și devierile de traseu de la Nădășelu și Topa Mică vor fi finalizate până la sfârșitul anului. În total, vor fi adăugați 42,3 kilometri între Nădășelu și Poarta Sălajului.

Singura problemă rămâne sectorul de 41 km dintre Poarta Sălajului și Nușfalău, care include tunelul Meseș – cel mai lung tunel rutier din România – aflat în prezent în faza de proiectare, lucrările fiind executate de turcii de la Makyol.

În scenariul optimist, până în decembrie 2026, șoferii ar putea circula continuu pe A3 de la Târgu Mureș, Cluj-Napoca și Oradea, până la granița cu Ungaria, pe aproape 230 de kilometri.