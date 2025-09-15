search
Luni, 15 Septembrie 2025
BNS lansează primul sindicat din România pentru lucrătorii de pe platforme digitale Uber, Bolt, Glovo, Wolt: „Drepturile tale sunt apărate”

Blocul Național Sindical (BNS) a anunțat lansarea Sindicatului Lucrătorilor de pe Platforme Digitale (SLPD), prima organizație sindicală din România dedicată lucrătorilor care activează prin aplicații precum Uber, Bolt, Glovo, Wolt sau alte platforme similare.

BNS invită lucrătorii să se înscrie în noul sindicat. FOTO: arhivă
Potrivit unui comunicat al confederației, preluat de Agerpres, Sindicatul Lucrătorilor de pe Platforme Digitale (SLPD) va funcționa ca un sindicat național, cu filiale în toate județele țării, iar în cadrul acestuia se pot înscrie atât cetățeni români, cât și cetățeni străini care lucrează prin intermediul platformelor digitale.

„Pentru început, BNS a constituit un grup de inițiativă, care va fi transformat oficial în sindicat. Adeziunea poate fi completată online și trimisă la adresa: slpd@bns.ro. De asemenea, proiectul de statut al sindicatului este deja pregătit, acesta urmând să fie definitivat de Adunarea generală de constituire a organizației”, se arată în comunicat.

„Uber a eliberat 51.422 de ecusoane, iar Bolt 54.480. Totalul este aproape egal cu numărul salariaților plătiți de cei mai mari șapte angajatori din țară: aproximativ 110.000. Dacă lucrezi prin intermediul celor două platforme digitale, Blocul Național Sindical te invită în primul în Sindicatul Național al Lucrătorilor de pe Platforme Digitale din România! Adică, în locul în care drepturile tale sunt apărate, iar interesele tale sunt reprezentate în fața angajatorilor și a statutului!”, transmite Blocul Național Sindical.

Obiectivele noului sindicat includ

– apărarea membrilor în fața platformelor și intermediarilor;

– clarificarea statutului juridic al lucrătorilor pe platforme;

– propunerea de reglementări fiscale corecte și asigurarea accesului la sistemele de protecție socială (sănătate, pensii, șomaj, concedii medicale);

– demararea negocierilor colective la nivel de platformă;

– reprezentarea lucrătorilor ca partener social recunoscut în dialogul cu Guvernul României și ministerele sale;

– negocierea de beneficii colective, precum pachete avantajoase de asigurări sau acorduri cu lanțuri de benzinării, etc.

Cei care devin membri ai sindicatului vor beneficia de reprezentare în relația cu platformele digitale și intermediarii, promovarea intereselor în cadrul dialogului social și la nivel instituțional, susținerea unor demersuri legislative corecte și echitabile, dar și de sprijin și apărare în fața autorităților și angajatorilor.

