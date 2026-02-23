search
Luni, 23 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Razie Antifraudă la firmele de pază: 62 de companii, luate la verificat

0
0
Publicat:

62 de firme de protecție și pază sunt verificate luni de inspectorii Antifraudă, în urma unor analize de risc care au scos la iveală posibile sustrageri de la plata taxelor și contribuțiilor către bugetul de stat, inclusiv pentru angajați.

Inspectori antifraudă în control
Zeci de firme de protecție și pază sunt verificate de inspectorii antifraudă. Foto DGAF

Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) a declanșat luni o acțiune amplă de control la nivel național, care vizează 62 de societăți ce activează în domeniul serviciilor de protecție și pază, identificate cu risc fiscal semnificativ de sustragere de la plata taxelor și contribuțiilor datorate bugetului de stat, a informat ANAF.

Potrivit acesteia, selecția contribuabililor a fost realizată în baza unor analize complexe de risc, care au evidențiat practici sistematice de diminuare a bazei impozabile, externalizarea artificială a obligațiilor fiscale și neconcordanțe între volumul activității desfășurate și obligațiile declarate.

Verificările inspectorilor antifraudă se desfășoară la sediile societăților, precum și în peste 300 de locații (obiective de pază) în care își desfășoară activitatea personalul societăților vizate, în vederea verificării concordanței dintre situația operativă din teren, evidențele de personal și obligațiile fiscale declarate.

Combaterea muncii nedeclarate și a subdeclarării veniturilor salariale

ANAF a precizat că acțiunea are ca obiectiv inclusiv verificarea modului de calcul, reținere și plată a impozitului pe veniturile din salarii și a contribuțiilor sociale obligatorii, în contextul în care analizele de risc ANAF au evidențiat suspiciuni privind:

- utilizarea muncii nedeclarate sau subdeclarate;

- încadrarea formală a angajaților cu salarii la nivel minim, concomitent cu acordarea de sume suplimentare neimpozitate;

- utilizarea unor forme artificiale de colaborare (contracte de prestări servicii, subcontractare în lanț) pentru disimularea unor raporturi de muncă și mutarea sarcinii fiscale asupra unor entități interpuse;

- evidențierea incompletă a veniturilor și a cheltuielilor în contabilitate.

Controalele Direcției Generale Antifraudă Fiscală se desfășoară în cooperare cu inspectorii din cadrul Inspecției Muncii, în vederea identificării și sancționării muncii nedeclarate, precum și a altor încălcări ale legislației muncii.

„Prin această acțiune comună, Agenția Națională de Administrare Fiscală și Inspecția Muncii urmăresc asigurarea unui climat concurențial corect și protejarea angajaților din domeniu împotriva practicilor abuzive care le afectează drepturile salariale și sociale.

ANAF va continua monitorizarea sectoarelor economice cu risc fiscal ridicat și va acționa ferm ori de câte ori sunt identificate riscuri privind sustragerea de la plata obligațiilor fiscale”, a informat instituția.

Economie

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Morți suspecte într-un bloc din Deva. Doi bărbați, găsiți decedați în apartamente diferite
digi24.ro
image
Un avion cu 180 de pasageri s-a depresurizat și încearcă să aterizeze pe Henri Coandă. Opt spitale sunt în alertă
stirileprotv.ro
image
Produsul adorat de români redus cu 80% începând de astăzi, în toate magazinele LIDL din România
gandul.ro
image
UE nu va accepta creșterea tarifelor americane după decizia Curții Supreme: „O înțelegere este o înțelegere”
mediafax.ro
image
Gigi Becali regretă strategia de transferuri din iarnă de la FCSB: „Îmi pare rău că i-am dat pe Alibec şi Politic! N-am văzut în viaţa mea fotbalist în halul ăsta”
fanatik.ro
image
Ferma unde au murit 214 bizoni ieșea bine la controale. Șefa Poliției Animalelor Cluj era căsătorită cu managerul țarcului
libertatea.ro
image
Zelenski spune că Vladimir Putin a declanşat al treilea război mondial şi trebuie oprit. „Nu se va limita la Ucraina”
digi24.ro
image
Divorț-șoc în sportul mondial: „Trec prin această tranziție cu pace” » Mesajul transmis de fosta campioană de Grand Slam
gsp.ro
image
Cum l-a numit Sorana Cîrstea pe Alexandru Țiriac, după despărțire
digisport.ro
image
Zelenski, anunț surprinzător: „Suntem pregătiți pentru compromisuri!” / Condiția impusă de Ucraina
stiripesurse.ro
image
O influenceriţă din China a pierdut 140.000 de urmăritori după ce s-a stricat un filtru şi i s-a văzut adevărata față
antena3.ro
image
A lăsat catedra și acum vinde sicrie. O profesoară din China a descoperit cheia succesului: Oamenii mor zilnic
observatornews.ro
image
Prima prognoză meteo pentru vara lui 2026 în România. Câte zile de caniculă vor fi în București, în iunie, iulie și august, potrivit meteorologilor
cancan.ro
image
Ministrul de finanțe dă cea mai proastă veste despre indexarea pensiilor. Pensionarii ar putea pierde 340 lei
newsweek.ro
image
FOTO. Renegatul lui Gigi Becali și-a părăsit soția și s-a cuplat cu ispita de la Insula Iubirii
prosport.ro
image
Un nou ciclon ajunge în România. Vor fi ploi abundente, unde vine primăvara în zilele următoare
playtech.ro
image
S-a aflat tot! Detaliile scandalului monstruos dintre Mirel Rădoi şi Ștefan Baiaram de la Universitatea Craiova: “Ori eu, ori Baiaram!”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Lovitură de proporții anunțată: Cristi Chivu, înlocuit! Un nume uriaș, ”precontract cu Inter”
digisport.ro
image
În Europa a fost descoperit cel mai mare lac subteran din lume: e foarte bogat în minerale și e la peste 100 m adâncime
stiripesurse.ro
image
DOAMNE FEREȘTE, în ce hal au putut să moară! Marius și Daniel se întorceau spre casă atunci când mașina lor a... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
wowbiz.ro
image
EXCLUSIV Ministrul Muncii, anunţul momentului pentru bunicii cu pensii mai mici de 3.000 de lei
romaniatv.net
image
Linia de finanțare DR14. Românii vor fi sprijiniți cu 50.000 de euro. Cum se pot obține banii
mediaflux.ro
image
Divorț-șoc în sportul mondial: „Trec prin această tranziție cu pace” » Mesajul transmis de fosta campioană de Grand Slam
gsp.ro
image
Alina Pușcău și Jeffrey Epstein. Câți bani i-a trimis miliardarul pedofil mamei celebrului model
actualitate.net
image
Tragedia ascunsă de la Castelul Corvinilor. Mesajul sfâșietor lăsat în piatră pe limbă de moarte. Blestem sau legendă?
actualitate.net
image
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Folosea o rețetă secretă de fiecare dată: „Mi-a arătat de la A până la Z”
click.ro
image
Trebuie sau nu să speli orezul înainte de a-l găti? Ce spun specialiștii despre acest obicei
click.ro
image
Pensii mai mari de la 1 iulie 2026. E vorba de românii care au lucrat în această țară din Europa
click.ro
FotoJet (55) jpg
Festivi, dar tensionați, reci, oarecum înstrăinați. William și Kate nu și-au putut ascunde îngrijorarea, sunt momente grele pentru monarhie
okmagazine.ro
Sarmale de post Sursa foto shutterstock 1922971265 jpg
Sarmale de post. Vei uita că nu au carne!
clickpentrufemei.ro
image 32 1005x640 jpg
Știați că SUA are o clauză de renunțare la revendicări asupra Groenlandei încă din 1917?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cine este și cu ce se ocupă Alina, văduva lui Gabriel Cotabiță. Cum a început povestea de iubire cu artistul: „După concert, i-am dat un mesaj pe Facebook”
image
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Folosea o rețetă secretă de fiecare dată: „Mi-a arătat de la A până la Z”

OK! Magazine

image
Festivi, dar tensionați, reci, oarecum înstrăinați. William și Kate nu și-au putut ascunde îngrijorarea, sunt momente grele pentru monarhie

Click! Pentru femei

image
24 de ani de „fericire conjugală”! Joan Collins, toată numai un zâmbet alături de soțul cu câteva decenii mai tânăr!

Click! Sănătate

image
3 obiceiuri care te pot face insuportabil pe măsură ce îmbătrânești