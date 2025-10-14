Propunerile românilor pentru combaterea sărăciei energetice, preluate la nivel european: se interzice debranșarea gospodăriilor

Propunerile Observatorului Român al Sărăciei Energetice (ORSE) au fost preluate la nivel european, fiind incluse într-un aviz al Comitetului Economic și Social European, elaborat la solicitarea Comisiei Europene, în contextul pregătirii Pachetului Energie pentru Cetățeni.

Acest pachet, ce urmează să fie lansat la finalul anului 2025, urmărește asigurarea accesului echitabil la energie, reașezarea cetățeanului în centrul tranziției energetice și protejarea consumatorilor vulnerabili.

Avizul, elaborat de Corina Murafa, expert ORSE și raportor al documentului, în colaborare cu George Jiglău, coordonator ORSE, a fost adoptat cu o largă majoritate în sesiunea plenară din septembrie 2025 a CESE - organism consultativ al Uniunii Europene. Îmbrățișat de către sindicatele, asociațiile de business și ONG-urile europene din toate cele 27 de state membre reprezentate în CESE, documentul aduce soluții concrete pentru o tranziție energetică echitabilă, într-un moment în care numeroase gospodării europene, inclusiv din România, se confruntă cu dificultăți în plata facturilor și în asigurarea nevoilor energetice de bază.

Printre măsurile cuprinse în avizul CESE se numără: să se interzică imediat în întreaga Uniune debranșarea gospodăriilor de la alimentarea cu energie, lansarea unui val de audituri energetice și sprijinirea comunităților de energie prin reglementări clare, stimulente fiscale și asistență tehnică.

Totodată, avizul CESE referitor la viitorul Pachet Energie pentru Cetățeni susține reformarea pieței europene de electricitate, prin renunțarea la sistemul actual bazat pe ordinea de merit, care corelează prețul energiei electrice cu cel al gazelor. Această măsură ar facilita accesul cetățenilor și întreprinderilor la energia regenerabilă mai ieftină. De asemenea, se propune înființarea unui mediator (ombudsman) european pentru energie, cu reprezentanți la nivel național, care să protejeze consumatorii de practici abuzive, să asigure soluționarea rapidă a disputelor și să ofere sprijin gospodăriilor vulnerabile.

Definirea unitară a sărăciei energetice

ORSE subliniază necesitatea unei definiții comune la nivelul UE pentru sărăcia energetică, bazată pe capacitatea gospodăriilor de a-și asigura energia minimă necesară pentru un trai decent (încălzire, răcire, iluminat, gătit). De asemenea, organizația propune crearea unui mecanism european de colectare și analiză a datelor privind consumul energetic și starea locuințelor, coordonat de Eurostat, institutele naționale de statistică, autoritățile locale și furnizorii de energie. Acest sistem ar permite identificarea precisă a zonelor și grupurilor vulnerabile, direcționarea eficientă a sprijinului financiar și elaborarea unor politici publice coerente.

Autoritățile locale ar trebui să aibă un rol central, prin politici adaptate condițiilor socioeconomice și climatice, promovând autoconsumul colectiv și colaborarea cu ONG-urile și sectorul privat pentru servicii energetice locale.

Comunitățile de energie, soluție pentru tranziția energetică

Avizul CESE referitor la Pachetul Energie pentru Cetățeni recomandă accelerarea dezvoltării comunităților de energie, ca instrument pentru reducerea sărăciei energetice și implicarea cetățenilor în tranziția energetică. Măsurile includ:

Citește și: Eforturile României de a atenua sărăcia energetică are lacune majore de punere în aplicare a măsurilor

• Simplificarea birocrației și clarificarea reglementărilor privind partajarea energiei;

• Crearea de linii de finanțare dedicate comunităților energetice locale;

• Implicarea gospodăriilor vulnerabile și a tinerilor pentru a promova echitatea socială și solidaritatea între generații;

• Ghișee unice locale cu personal calificat pentru asistență tehnică și informațională;

• Condiționarea utilizării fondurilor publice de către dezvoltatori privați de proiecte din sectorul energiei de includerea comunităților locale sau a cetățenilor din comunitatea locală ca acționari minoritari în proiect.

„Nu putem vorbi despre tranziția energetică fără cetățeni. Ei nu sunt doar consumatori, ci co-creatori ai viitorului energetic european. Avem nevoie de politici care pun accentul pe demnitate, drepturi și participare, pentru ca cetățenii să devină actori activi ai schimbării, nu doar beneficiari pasivi ai acesteia. Implicarea lor, ca prosumatori și membri ai comunităților energetice, este esențială pentru reducerea sărăciei energetice și creșterea independenței energetice”, declară Corina Murafa, membră ORSE și reprezentantă a societății civile din România în Comitetul Economic și Social European.

Audituri și renovări energetice pentru gospodării

Pentru reducerea vulnerabilității energetice, propunerile incluse în cadrul avizului privind Pachetul Energie pentru Cetățeni cuprind:

• Integrarea auditurilor energetice și a subvențiilor pentru renovare în strategiile locale de dezvoltare;

• Scheme de prefinanțare pentru renovarea locuințelor, cu rambursare din economiile la facturi, sprijinite de autorități locale sau companii;

• Extinderea programelor de renovare pentru locuințele închiriate, cu măsuri de protecție a chiriașilor împotriva creșterii abuzive a chiriilor.

„Sărăcia energetică nu se rezolvă doar prin plafonarea prețurilor, ci prin investiții inteligente în eficiență, locuințe decente și soluții locale. Avem nevoie de o abordare integrată care să combine protecția consumatorilor vulnerabili cu investițiile în eficiență energetică. Auditul energetic trebuie să devină un instrument standard al politicilor publice”, afirmă George Jiglău, coordonator ORSE.

Sprijin pentru zonele rurale și reducerea dependenței de lemn

În comunitățile rurale, unde lemnul este principala sursă de energie, ORSE recomandă:

• Politici locale pentru gestionarea eficientă a stocurilor și distribuției de lemn, bazate pe date reale;

• Sprijin pentru modernizarea sobelor și tranziția către surse de energie curate;

• Programe de educație energetică pentru a crește conștientizarea asupra sănătății, eficienței și protecției mediului.

„ORSE consideră că fără energie accesibilă și sigură nu poate exista cetățenie deplină. Ne bucurăm că această viziune a fost recunoscută și inclusă la cel mai înalt nivel european, prin avizul CESE adoptat de 350 de organizații — sindicate, patronate și ONG-uri din întreaga Europă. Astfel, propunerile noastre devin parte a unui document european oficial, de care Comisia Europeană trebuie să țină cont. ORSE va continua, prin CESE și alte canale de dialog, să susțină activ politici publice coerente, bazate pe date, care să sprijine combaterea sărăciei energetice și implicarea comunităților locale în tranziția energetică”, mai declară Corina Murafa, expert ORSE.