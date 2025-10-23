search
Joi, 23 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

La Salrom, perla coroanei acum este grafitul. Miruță: Căutăm cea mai bună metodă de exploatare

0
0
Publicat:

Perla coroanei la Salrom este grafitul şi suntem în discuţii pentru a vedea cum putem să-l exploatăm şi dacă o putem face singuri, pentru că exfolierea acestuia nu este un procedeu foarte la îndemână, a declarat, joi, ministrul Ministrul Economiei

Bucată mare de grafit
La Salrom, perla coroanei acum este grafitul, a spus ministrul Economiei

„La Salrom, perla coroanei acum este grafitul, care n-a mai fost exploatat de 12 ani, când valora de zeci de ori mai puţin decât poate valora acum şi decât va valora în următoarea sută de ani, cu siguranţă. Este absolut legitim să ne uităm cum putem fructifica asta. Aici suntem. Am dat licenţă de exploatare pentru statul român, nu cum se speriau unii că vindem resursele altcuiva. Statul român este cel care gestionează această licenţă. Suntem în discuţii pentru a vedea care este cea mai bună metodă de exploatare. Vrem să facem doar noi asta - trebuie să şi vedem dacă putem sau nu putem, pentru că exfolierea grafitului nu este un procedeu foarte la îndemână, cu tehnologie foarte uşoară. Aici suntem", a afirmat Miruţă.

Întrebat dacă în perioada următoare un pachet minoritar de acţiuni al Salrom ar putea ajunge pe bursă şi dacă sunt luate în calcul pentru acelaşi lucru şi alte companii din subordinea ministerului pe care îl conduce, Radu Miruţă a răspuns: „Da, bineînţeles, pentru o parte dintre ele vom face nişte restructurări, iar o altă categorie va fi închisă".

„Sunt societăţi care atârnă în statul român de câte 15-16 ani, cu nişte pierderi imense, neîntâmplându-se nimic acolo şi nemaiexistând posibilitatea să se întâmpla ceva. Sunt în procedură de faliment de foarte mult timp. Acolo este foarte clar că nici printr-o minune nu se mai poate întâmpla ceva. Trebuie şterse şi valorificate activele care mai sunt acolo. Pentru celelalte, în funcţie de situaţiile financiare care nu sunt foarte uşor de gestionat, în sensul că nu există la nivelul ministerului - în mod normal ar fi trebuit pe hol, unde intraţi dumneavoastră, să fie nişte televizoare cu situaţia fiecărei companii din acest minister - nu există aşa ceva. Lucrăm la aceste lucruri, nu luăm decizii pe supărare pe un director sau pe altul, luăm decizii pe cifre. Da, preocuparea este ca statul român să-şi menţină majoritatea deciziei acolo şi să-şi fructifice cât de mult se poate avantajul economic, comercial al zilelor noastre", a adăugat el.

Ministrul Economiei a subliniat că sarcina viitorului director de la Salrom nu este să listeze la bursă compania, ci eventual să facă investiţii.

Nu este un director deocamdată, pentru că eu, ca ministru, pot să decid asupra Consiliului de Administraţie. S-a întâmplat ieri (demiterea fostei conduceri - n. r.). Consiliul de Administraţie decide asupra directorului, dar decizia este una extraordinar de clară, o chestiune de câteva zile până când primeşte oficial dreptul de a fi membru în Consiliul de Administraţie. Nu este o astfel de sarcină, să vândă pe bursă o parte din Salrom. Există o sarcină să vedem cum arată cifrele la Salrom. Nu e suficient să avem nişte resurse foarte valoroase şi să spunem că avem profit. Se poate întâmpla o activitate foarte curajoasă la Salrom şi să vedem un profit mai mic anul viitor, dar să vedem multe investiţii. Însă, este absolut normal să te uiţi ce trebuie să investeşti pentru ca, trăgându-ţi sufletul cu acele sume de bani pe care le economiseşti la final, investiţiile să-ţi aducă nişte bani mai mulţi", a susţinut acesta.

Referitor la afirmaţiile sale anterioare, potrivit cărora în anii 2022, 2023 şi 2024 au mai fost inundaţii la Praid, iar situaţia era cunoscută la nivelul ministerului, Radu Miruţă a afirmat că vinovăţia va trebui stabilită de instanţa de judecată.

Citește și: Salrom îl acuză pe ministrul Economiei că lansează, în continuare, „afirmații iresponsabile și nefondate” la adresa Societății Naționale a Sării

„Asta urmează să stabilească Parchetul. Eu am identificat care sunt persoanele şi am identificat legat de cauzalitate între obligaţiile de mandat ale acelor persoane şi ceea ce s-a întâmplat acum. Dacă este o vinovăţie directă, va stabili justiţia. Eu nu sunt judecător. Eu mă uit la toate companiile statului român şi nu închid ochii la absolut nicio situaţie, indiferent pe cine deranjează asta. Asta s-a observat acum. S-a luat măsura întreruperii posibilităţii ca aceia care au făcut lucrurile astea să mai decidă prost pentru Salrom, iar pentru ceea ce au făcut îi va judeca instanţa de judecată. Obligaţia mea este: unu -să nu mai fie acolo, doi - să recuperez prejudiciul. Nu doar trimitere la Parchet pentru chestiune penală, ci şi pentru recuperarea banilor. Statul ăsta nu este unul în care vin alţii şi îşi fac mendrele pe aici, se joacă doi ani de zile, să vadă dacă se pricep sau nu se pricep, fac nişte contracte şi după aia eventual, sunt doar demişi. Nu, vor plăti. Direcţia responsabilă din minister avea un director care astăzi este cercetat disciplinar şi nu mai este acolo şi pentru acest motiv", a arătat ministrul Economiei.

De asemenea, acesta a anunţat în conferinţa de presă primele măsuri luate după verificările efectuate la Societatea Naţională a Sării (Salrom) şi la alte companii aflate în portofoliul instituţiei. Concluziile au rezultat din rapoartele oficiale întocmite de Corpul de Control al prim-ministrului şi de Corpul de Control al ministerului.

Achiziții cu dedicație

Astfel, Consiliul de Administraţie al Salrom a fost demis, iar neregulile identificate au fost transmise Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA).

La Salrom au existat absolut toate dovezile că ceea ce s-a întâmplat în 2025 urma să se întâmple. În anii 2022 şi 2023 au fost inundaţii în exact aceleaşi locuri din Salina Praid, iar în 2024, pe 18 aprilie, a mai fost o inundaţie parţială. Nu a fost luată absolut nicio măsură", a declarat demnitarul.

Pierderile cauzate de inundaţia de la Salina Praid sunt de ordinul zecilor de milioane, în condiţiile în care mijloacele fixe blocate în salina complet inundată sunt evaluate la 48,3 milioane de lei, iar pierderile suplimentare la încă 17,2 milioane de lei.

În plus, controalele au scos la iveală achiziţii făcute „cu dedicaţie". Procedurile erau modificate chiar cu o zi înainte de finalizare, astfel încât câştigătorul să fie cel dorit. Două combine miniere cumpărate pentru salinele de la Slănic şi Vâlcea au costat 35 de milioane de lei, deşi, potrivit ministrului, echipamente similare se vând pe piaţă cu aproximativ 250.000 de euro bucata.

„De asemenea, la Praid s-a cumpărat o combină care nu respecta regimul de lucru în salină, deşi existau riscuri de explozie din cauza emanaţiilor de gaz. Au fost notificaţi că nu e potrivită, dar tot au cumpărat-o. S-a lipit o etichetă pe ea că rezistă la astfel de condiţii, fără să existe vreun certificat", a exemplificat ministrul.

Alte nereguli privesc lipsa de acţiune în recuperarea prejudiciilor constatate de Curtea de Conturi, în valoare de 3,3 milioane de lei, dar şi un contract de aproape un milion de lei pentru realizarea unui videoclip, încheiat şi apoi anulat după trei luni. Firma câştigătoare cere totuşi banii, invocând că începuse derularea contractului.

„Un milion de lei pentru un filmuleţ! Întâmplător, era şi campanie electorală în perioada respectivă", a adăugat ministrul.

Economie

Top articole

Partenerii noștri

image
Medvedev amenință SUA, după ce Trump a anulat întâlnirea de la Budapesta: „Este acum pe deplin pe picior de război cu Rusia"
digi24.ro
image
Ținutele îndrăznețe pe care le-a ales Kim Kardashian la petrecerea de ziua ei. Vedeta a împlinit 45 de ani | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Ce previziuni a făcut Baba VANGA pentru noiembrie 2026. Omenirea trebuie să se aștepte la evenimente teribile anul viitor
gandul.ro
image
Românii muncesc mai mult decât media europeană: România, pe locul 3 în UE la ocuparea forței de muncă
mediafax.ro
image
Top 100 cei mai mari antrenori din istorie. Cine sunt cei 3 români aflați pe lista britanicilor
fanatik.ro
image
Ei sunt tinerii găsiți morți într-un Golf, pe un câmp din Harghita. Bianka și Tony plecaseră de acasă cu o zi înainte
libertatea.ro
image
Trump nu i-a dat rachete Tomahawk lui Zelenski, dar ridică o restricție cheie pentru atacurile Ucrainei în Rusia
digi24.ro
image
Adrian Mutu, INCENDIAR despre subiectul Chivu la Inter: „Taci! Ai vorbit cu rasism și cu superioritate!”
gsp.ro
image
Sârbii nu uită și nu iartă! Imagini neverosimile, la o lună după ce Novak Djokovic și-a luat familia și s-a mutat în Grecia
digisport.ro
image
Când populismul dă cu barosul în Constituție: prostia dublă a referendumului și a revizuirii pentru pensiile magistraților
stiripesurse.ro
image
Un bărbat care săpa după râme lângă casă a descoperit o comoară extraordinară: „Este unul dintre cele mai mari tezaure”
antena3.ro
image
Un tânăr dezvăluie cât câştigă la spălat de vase în Elveţia: În Spania trebuie să fii pilot pentru banii ăştia
observatornews.ro
image
Gigi Becali donează milioane, dar în familia lui e dezastru financiar! Ruda latifundiarului din Pipera, dată afară din propria casă
cancan.ro
image
FOTO. Vedeta lui Dan Șucu se iubește cu cumnata unui celebru manelist
prosport.ro
image
Ajutor pentru încălzire 2025. Unde se depun actele
playtech.ro
image
Turcii au făcut anunțul! Orașul în care Gică Hagi ar fi decis să se mute definitiv după plecarea din România. Are ieșire la mare și o populație de peste 400.000 de locuitori
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
”Moment extrem de stânjenitor”, în direct la TV! ”Hai, mai întinde-te puțin”
digisport.ro
image
Ies la iveală informații din interior! Premierul Bolojan ar fi cedat, după discuția cu Florin Manole/Update: Reacția ministrului Muncii
stiripesurse.ro
image
Anuntul momentului! Ce trebuie să știe toți românii
kanald.ro
image
Se schimbă valabilitatea permisului de conducere în România. Modificări importante și pentru...
playtech.ro
image
BREAKING NEWS! A fost ucis pe loc! Autocar plin cu suporteri, atacat pe autostradă
wowbiz.ro
image
Olguța Berbec, primele declarații despre al TREILEA COPIL! Nașa Vlăduței Lupău a dat vestea fanilor: Un băiețel
romaniatv.net
image
Șeful Armatei prezintă adevărul despre adăposturile anti-aeriene din România!
mediaflux.ro
image
Aflat într-o stare avansată de ebrietate, căpitanul echipei din România a produs un accident grav în centrul orașului!
gsp.ro
image
Mesajele Vasilicăi Enache, avocata decedată în explozia din Rahova, analizate de criminalist: „În acel bloc era o bombă cu ceas”
actualitate.net
image
Ultima întâlnire dintre Michael Jackson și Prințesa Diana. Rugămintea Prințesei Inimilor către Regele Pop a fost dezvăluită
actualitate.net
image
Cum a slăbit Ioana State 17 kilograme în cinci luni: „Nu m-am înfometat”. Revenirea din „Asia Express” a fost momentul decisiv
click.ro
image
Blestemul trioului de aur din comunism de la TVR. Dan Tufaru, Anda Călugăreanu și Florian Pittiș, răpuși de aceeași boală cumplită
click.ro
image
Regulă pentru românii care au camere de supraveghere la casă. Ai 30 de zile la dispoziție
click.ro
Prințesa Diana întâlnindu se cu George Michael, Mick Hucknall și David Bowie pe Wembley Arena, profimedia 0498564331 jpg
Se culca cu 3 femei pe zi, a bifat peste 3000, dar tot la soție revenea. Starul își compătimește nevasta: ”Biata de ea!”
okmagazine.ro
Prințul Andrew foto Profimedia jpg
Relația scandaloasă de 72 de ore pe care fratele Regelui Charles a avut-o cu un model Playboy
clickpentrufemei.ro
Dorin Pavel, fondatorul hidroenergeticii românești (foto: Primăria Sebeș)
Cine a fost Dorin Pavel, inginerul care a plănuit marile hidrocentrale din România
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Iarna care vine ar putea fi istorică. Este comparată cu cea din 1981, una dintre cele mai dure ale secolului trecut
image
Cum a slăbit Ioana State 17 kilograme în cinci luni: „Nu m-am înfometat”. Revenirea din „Asia Express” a fost momentul decisiv

OK! Magazine

image
Nuanța neașteptată a pedichiurii lui Meghan Markle. Ducesa a promovat cea mai în vogă culoare a toamnei

Click! Pentru femei

image
Relația scandaloasă de 72 de ore pe care fratele Regelui Charles a avut-o cu un model Playboy

Click! Sănătate

image
Simptome de cancer pe care le poți observa când mănânci