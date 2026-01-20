search
Marți, 20 Ianuarie 2026
Foto «L-ar accepta Trump în locul Groenlandei» Avalanșă de ironii la anunțul unui penthouse de 3 milioane de euro în București

Un anunț imobiliar publicat recent pe un grup de Facebook dedicat pieței rezidențiale din București a stârnit reacții, ironii și suspiciuni. A fost scos la vânzare un apartament de tip penthouse, situat pe Șoseaua Fabrica de Glucoză, pentru suma de 3.000.000 de euro plus TVA.

Proprietatea, denumită „Penthouse Cavalli”, este prezentată ca un duplex pe două niveluri, cu o suprafață de 225 de metri pătrați, amplasat la etajul 20 al unui imobil nou din nordul Capitalei. Conform anunțului, apartamentul are patru camere, trei băi și este „mobilat și utilat Cavalli”.

Anunțul a atras rapid atenția nu atât prin caracteristicile sale, cât prin preț și stilul opulent al amenajării. Postarea a strâns în scurt timp sute de comentarii ironice. Criticile legate de estetică au fost printre cele mai frecvente: „Dovada clară că banii mulți nu oferă bun gust”,„Kitsch-ul absolut”, „Cine a fost designerul? Merită pușcărie pe viață”, „Cauzează anxietate numai privind pozele. Un amestec nebun de candelabre, oglinzi, marmură si imprimeuri tigru, leopard, zebra, și un KAWS într-un colț”, au remarcat internauții.

Unele comentarii au dus ironia într-o zonă geopolitică: „Cred că l-ar accepta Trump în locul Groenlandei”. Reacțiile publicului au transformat oferta într-o postare virală:, „Dragilor, degeaba vă certați aici, este un apartament exclusivist, nu este pentru oricine și nu înteleg cum și-a imaginat cel care a făcut postarea că o astfel de proprietate s-ar vinde pe Facebook”, sunt câteva dintre comentariile publicate pe Facebook. 

Îl vinzi pentru că nu îți permiți impozitul?”, a glumit o altă persoană.

Contactat de jurnaliștii Libertatea, agentul imobiliar care a postat oferta a confirmat autenticitatea anunțului și a precizat că, în același complex, sunt disponibile trei penthouse-uri tematice: Cavalli, Dior și Hermes. Prețurile variază între 2,5 și 3 milioane de euro plus TVA. Deși clădirea nu are încă recepția finală, apartamentele urmează să fie predate în maximum un an.

Agentul a explicat că imaginile folosite sunt randări 3D, identice cu cele utilizate și în promovarea internațională a proiectului, inclusiv pe piețe precum Dubai, unde compania are investitori și parteneri.

„Ansamblul nu este finalizat, nu are recepția făcută, dar apartamentele se vând acolo. Vor fi gata în maxim un an. Apartamentele se vor preda exact ca în poze. (...) eu nu mă așteptam să vând acest apartament pe Facebook. Aceste apartamente nu se vând așa, e un proces mai complicat. E vorba de alt tip de promovare”, a precizat acesta.

Penthouse-ul Cavalli se vinde cu 3 milioane de euro plus TVA. FOTO: Facebook
Postarea a adunat rapid reacții și sute de comentarii, majoritatea ironice sau critice. Utilizatorii Facebook au pus sub semnul întrebării atât prețul, cât și autenticitatea fotografiilor, unii susținând că imaginile ar fi preluate de pe site-uri de design din Dubai.

Agentul imobiliar a respins acuzațiile de fals, spunând că randările sunt folosite oficial de companie pe mai multe platforme internaționale și că proiectul vizează în principal investitori străini, dispuși să plătească până la 10.000 de euro pe metrul pătrat pentru proprietăți premium din nordul Bucureștiului.


