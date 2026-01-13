Video „Chiuveta în duș”. Experiment inedit: un tânăr bucureștean a apelat la inteligența artificială pentru renovarea băii

Inteligența artificială nu e întotdeauna practică: un tânăr din București a descoperit asta după ce AI-ul i-a sugerat să pună chiuveta în duș, în timpul renovării apartamentului său.

Eric, activ pe TikTok cu videoclipuri despre renovarea apartamentului său, a precizat că i-a oferit inteligenței artificiale toate dimensiunile băii și informațiile necesare pentru realizarea proiectului.

În urma solicitării, prima imagine generată de inteligența artificială arăta o baie în care chiuveta era amplasată în interiorul cabinei de duș, iar robinetul și bateria dușului erau montate în afara acesteia.

„Chiuveta e în duș. După vine cu o altă imagine, în care chiuveta e tot în duș”, a comentat Eric, în videoclipul postat pe TikTok.

Ulterior, după ce a oferit explicații suplimentare inteligenței artificiale, aceasta a început să genereze idei potrivite pentru renovarea băii.

Tânărul a declarat că este primul român care încearcă să-și amenajeze apartamentul cu ajutorul inteligenței artificiale.

Eric a explicat că obiectivul său principal este să se încadreze într-un buget redus și să facă cât mai multe lucrări de unul singur.