Cu ce se ocupa bărbatul care susține că a rămas fără un milion de euro și 700 de grame de bijuterii din aur: „Câștig foarte bine, deci nu e nimic ilegal”

Polițiștii din Mediaș au deschis o anchetă după ce un bărbat a reclamat că a fost victima unui furt de amploare în propriul apartament. Vasile Anton Blijenberg, în vârstă de 39 de ani, a anunțat joi noapte prin apel la 112 că hoții i-ar fi luat un seif cu un milion de euro și bijuterii din aur, cântărind aproximativ 700 de grame.

Două ore mai târziu, reclamantul a postat pe Facebook un mesaj de amenințare: „Dacă nu ai timp în 24 de ore să mă suni și să-mi dai răspunsul cine ai făcut chestia asta și ai spart apartamentul, eu te găsesc, îți promit! O să fie foarte, foarte rău! N-o să te salveze nimenea!”

La fața locului a fost trimisă o echipă complexă de polițiști, coordonată de șeful Serviciului de Investigații Criminale. Ancheta preliminară a arătat că ușa apartamentului, prevăzută cu două yale, nu prezenta semne de forțare, iar locuința era răvășită. Blijenberg susține că seiful ar fi fost greu și că a fost transportat probabil de două persoane.

„Aici au fost niște hoți profesioniști, cu niște chei speciale, cineva a dat pontul ăsta, vizitatori ce au fost pe la mine, ceva de genul ăsta, nu știu sigur”, a declarat reclamantul.

Vecinii sunt sceptici cu privire la întreaga poveste: „Nu am auzit nimic. Gălăgie ceva? Nimic, nimic.”, „E cam de necrezut, nu știu. Eu nu cred, de unde atâția bani.”, „Să ai așa o valoare trebuie să ai și o asigurare.”

Cine este și cu ce se ocupa bărbatul care a rămas fără un milion de euro și bijuterii din aur de 700 de grame

Potrivit polițiștilor, bărbatul are antecedente penale, inclusiv pentru furt, tăinuire și nerespectarea regimului armelor și munițiilor.

În trecut, a executat pedeapsă în Italia pentru tâlhărie. Totodată, bărbatul susține că suma și bijuteriile ar fi obținute legal, prin muncă cinstită, împreună cu soția sa, ambii angajați la un parc pentru copii în Germania.

„Și eu, și soția lucrăm la un parc de copii, ca muncitori simpli, câștig foarte bine, deci nu e nimic ilegal”, spune bărbatul, potrivit Știrile Pro TV.

Reclamantul a predat poliției o cameră de supraveghere care ar fi putut surprinde hoții, însă nici el, nici anchetatorii nu au vizionat încă imaginile stocate pe dispozitiv.