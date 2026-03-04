Guvernul prelungește plafonarea prețului la gaze: 0,31 lei/kWh pentru încă un an. Bogdan Ivan: „Românii nu vor plăti mai mult”

Consumatorii casnici nu vor plăti mai mult pentru gazele naturale nici în următorul an, potrivit unui proiect de lege care urmează să fie prezentat de Guvern. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, spune că măsura vine pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu.

Bogdan Ivan a anunțat la Antena 3 CNN că joi, după ședința de Guvern, va prezenta alături de premierul Ilie Bolojan un proiect de lege prin care prețul gazelor pentru populație va rămâne la 0,31 lei/kWh pentru încă un an.

Ministrul a explicat că documentul fusese pregătit anterior, dar a fost actualizat în contextul actualei crize internaționale, pentru a proteja România de fluctuațiile de pe piața externă.

„Este un proiect încă de acum o săptămână care a fost actualizat în acest context de criză și care ne va asigura că românii nu vor plăti mai mult de 0,31 lei/kWh, cât plătesc azi, pentru încă un an de zile. Vorbim de un mecanism eficient pe care l-am pregătit pentru perioada post eliminare plafonare din 31 martie și pe care l-am actualizat în context de criză”, a declarat Bogdan Ivan.

El a subliniat că scopul este menținerea actualului nivel de preț pentru consumatorii casnici. „Ne asigurăm că prețurile nu vor fi mai mari decât sunt astăzi pentru consumatorii casnici și anume prețul plafonat până la 31 martie de 0,31 lei per kilowatt. (…) Dar scopul e ca prețul să nu crească pentru consumatorii casnici în următorul an de zile”, a mai spus ministrul.

Liberalizarea totală, amânată

La începutul lunii februarie, premierul Ilie Bolojan anunța că, deși plafonarea actuală încetează la 1 aprilie, liberalizarea completă a pieței gazelor va fi amânată cu un an.

„Trebuie să facem pași pentru a elimina plafonarea, dar în același timp trebuie să protejăm și cetățenii României de puseul de inflație posibil, care ar putea apărea pe fondul creșterilor necontrolate la gaze”, declara atunci premierul, precizând că va exista o perioadă tranzitorie în care prețul va fi „administrat pentru consumatorii casnici”.

Decizia vine în contextul în care gazele naturale au început să se scumpească după izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu, pe fondul volatilității piețelor energetice.