search
Miercuri, 4 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Guvernul prelungește plafonarea prețului la gaze: 0,31 lei/kWh pentru încă un an. Bogdan Ivan: „Românii nu vor plăti mai mult”

0
0
Publicat:

Consumatorii casnici nu vor plăti mai mult pentru gazele naturale nici în următorul an, potrivit unui proiect de lege care urmează să fie prezentat de Guvern. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, spune că măsura vine pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu. 

Bogdan Ivan anunță o lege pentru a păstra prețul gazelor la 0,31 lei/kWh FOTO: Arhivă
Bogdan Ivan anunță o lege pentru a păstra prețul gazelor la 0,31 lei/kWh FOTO: Arhivă

Bogdan Ivan a anunțat la Antena 3 CNN că joi, după ședința de Guvern, va prezenta alături de premierul Ilie Bolojan un proiect de lege prin care prețul gazelor pentru populație va rămâne la 0,31 lei/kWh pentru încă un an.

Ministrul a explicat că documentul fusese pregătit anterior, dar a fost actualizat în contextul actualei crize internaționale, pentru a proteja România de fluctuațiile de pe piața externă.

Este un proiect încă de acum o săptămână care a fost actualizat în acest context de criză și care ne va asigura că românii nu vor plăti mai mult de 0,31 lei/kWh, cât plătesc azi, pentru încă un an de zile. Vorbim de un mecanism eficient pe care l-am pregătit pentru perioada post eliminare plafonare din 31 martie și pe care l-am actualizat în context de criză”, a declarat Bogdan Ivan. 

El a subliniat că scopul este menținerea actualului nivel de preț pentru consumatorii casnici. „Ne asigurăm că prețurile nu vor fi mai mari decât sunt astăzi pentru consumatorii casnici și anume prețul plafonat până la 31 martie de 0,31 lei per kilowatt. (…) Dar scopul e ca prețul să nu crească pentru consumatorii casnici în următorul an de zile”, a mai spus ministrul.

Liberalizarea totală, amânată

La începutul lunii februarie, premierul Ilie Bolojan anunța că, deși plafonarea actuală încetează la 1 aprilie, liberalizarea completă a pieței gazelor va fi amânată cu un an.

„Trebuie să facem pași pentru a elimina plafonarea, dar în același timp trebuie să protejăm și cetățenii României de puseul de inflație posibil, care ar putea apărea pe fondul creșterilor necontrolate la gaze”, declara atunci premierul, precizând că va exista o perioadă tranzitorie în care prețul va fi „administrat pentru consumatorii casnici”.

Decizia vine în contextul în care gazele naturale au început să se scumpească după izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu, pe fondul volatilității piețelor energetice.

Economie

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Este prima dată în istorie”. Israelul anunță că a doborât un avion iranian folosind un F-35
digi24.ro
image
Top 11 cele mai sigure țări din lume în cazul izbucnirii unui război mondial. Două se află în Europa
stirileprotv.ro
image
Obiectul pe care toți românii îl aveau în dormitor pe vremea lui Ceaușescu, dar care acum valorează o avere
gandul.ro
image
Cum a fost luată decizia atacării Iranului? Telefonul dintre Trump și Netanyahu care a schimbat Orientul Mijlociu
mediafax.ro
image
Cine e milionarul care a cerut-o de soție pe Aryna Sabalenka. Jucătoarea de tenis este în culmea fericirii
fanatik.ro
image
Cel mai dur atac asupra lui Donald Trump, chiar din America: „Minte! Duce un război ilegal în Iran și nu are niciun plan să-i pună capăt”
libertatea.ro
image
Cum au fost doborâte cele trei avioane americane F-15, considerate invincibile. „În ultimii 30 de ani nu am înregistrat nicio pierdere”
digi24.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
Lovitură de teatru, după ce Iranul a făcut anunțul așteptat de întreaga planetă
digisport.ro
image
Senatori au găsit pasaje care par scrise cu ChatGPT în proiecte de lege, la Comisia Juridică
stiripesurse.ro
image
Iranul era o țară complet diferită față de ce vedem acum. Cum arăta viața înainte de revoluția islamică din 1979
antena3.ro
image
De ce nu a intervenit China să îşi salveze aliaţii din Venezuela şi Iran eliminaţi de SUA. Analiză CNN
observatornews.ro
image
Revin ninsorile în România, potrivit meteorologilor AccuWeather. Când va ninge în Capitală
cancan.ro
image
Eliminarea CASS și ajutoarele la pensie, în ceață totală. Se caută caută bani europeni pentru pensionari
newsweek.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
prosport.ro
image
Temperaturi spre 20 de grade în următoarea perioadă. Primăvara vine cu adevărat în România, zonele în care va ploua
playtech.ro
image
Gică Mihali, verdict tranșant despre situația lui Boateng la Dinamo: „Îl ajuta și pe Stoinov”. Ce spune despre Pușcaș
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Cosmin Olăroiu i-a lăsat fără cuvinte pe românii din Suceava blocați la Dubai
digisport.ro
image
Vicepreședintele Băncii Mondiale spune că românii au 80% din puterea de cumpărare a UE: Țara noastră are printre cele mai mici salarii din UE
stiripesurse.ro
image
Când și unde va fi înmormântată Andreea Aniță! Mesajul plin de durere al mamei: „Golul pe care îl lasă în urmă nu va putea fi umplut niciodată”
kanald.ro
image
Donald Trump, decizie șoc! A tăiat legăturile comerciale dintre SUA și Spania, după ce țara nu a permis folosirea bazelor sale militare în conflictul cu Iran
wowbiz.ro
image
BOMBA anului! Romina Gingașu și Piero Ferrari DIVORȚEAZĂ! Avem detalii EXCLUSIVE
romaniatv.net
image
Nicușor Dan pleacă joi în Polonia. Teme importante de securitate, pe agenda discuțiilor cu președintele Karol Nawrocki
mediaflux.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
Avertismentul îngrijorător al unui medic pediatru: „Vor muri tot mai mulţi copii şi persoane, din cauza "dacilor liberi". E "cronica unei morţi anunţate"
actualitate.net
image
Povești din noaptea cutremurului care a zguduit România pe 4 martie 1977. Ce i-a făcut Rică Răducanu unui coleg chiar în timpul seismului
actualitate.net
image
Brenciu, blocat cu familia în Kuala Lumpur: „Ne-am luat destinul în propriile mâini"
click.ro
image
Cum prepară Mihaela Bilic sufleu de brânză. Rețeta folosită de medicul nutriționist
click.ro
image
Petrecere sofisticată la Muzeul de Artă Recentă. Ce invitați a avut Lucie Portman, soția ambasadorului Marii Britanii în România, la aniversare
click.ro
Sarah Ferguson și Tiger Woods foto Profimedia jpg
„E superb! Oare am vreo șansă cu el?” Insațiabila Sarah s-a aruncat la picioarele unei celebrități din anturajul lui Trump
okmagazine.ro
GettyImages 2159194347 jpg
De la „Maria Magdalena” la Enigma, descoperă povestea spectaculoasă a Sandrei
clickpentrufemei.ro
elisabeta szilagyi historia rro jpg
Cine a fost Elisabeta Szilágyi, femeia care a schimbat destinul unei dinastii
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Carmen Brumă îți spune ce să mănânci în post ca să nu te îngrași! „Sunt tot felul de trucuri pe care trebuie să le știi”
image
Brenciu, blocat cu familia în Kuala Lumpur: „Ne-am luat destinul în propriile mâini"

OK! Magazine

image
Se transformă pe zi ce trece! Alina, soția lui Nicolae al României, își dezvăluie grația și feminitatea

Click! Pentru femei

image
O vedetă din serialul „Dallas” s-a stins din viață la 62 de ani! Ultimul ei apel disperat

Click! Sănătate

image
Lipsa acestui mineral după 50 de ani poate slăbi memoria