Isărescu, despre introducerea unui euro digital: „Dacă nu avem sisteme clare de securitate cibernetică, ne termină rușii, ne blochează plățile în trei zile”

Guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR), Mugur Isărescu, a declarat marți că introducerea unui euro digital nu va elimina numerarul, subliniind că o parte semnificativă a populației preferă în continuare plata în bani cash.

Declaraţia a fost făcută în cadrul conferinţei „Nevoia restructurării şi reconstrucţiei economiei româneşti într-o lume în schimbare”, organizată de BNR şi Asociaţia pentru Studii şi Prognoze Economico-Sociale (ASPES), potrivit News.ro.

„Am citit ieri despre accelerarea procesului de introducere a unui euro digital, un euro digital care nu înlocuieşte numerarul în euro şi – aşa cum spunea madame Lagarde (preşedintele Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, n.r.), nu pentru că îmi place să îmi văd semnătura pe bancnotele de euro, ci pentru că bancnotele euro rămân preferatele unei părţi din populaţie. Am mai povestit de încercarea Suediei de a fi prima ţară «no-cash society», când şi-au celebrat 350 de ani de la înfiinţarea Băncii Centrale a Suediei şi pe urmă au constatat că nu vor putea din două considerente şi ambele s-au dovedit practice”, a spus Isărescu.

Guvernatorul BNR a evocat şi experienţa Suediei, care a încercat să devină prima „no-cash society”, dar s-a lovit de două obstacole majore: reticenţa pensionarilor şi riscurile cibernetice.

„Primul: pensionarii. Nu vor, nu preferă digitalul, s-au obişunit şi, cât or mai trăi, vor să trăiască cu numerar. Am discutat cu specialiştii şi sunt 1 milion de persoane care vor numerar. Şi a doua mi s-a părut şi mai interesantă. Dacă nu avem sisteme clare de securitate cibernetică, «ne termină ruşii», ne blochează plăţile în trei zile. În trei zile. Sistemele de securitate - observaţi şi cu dronele - nu sunt ceva foarte simplu de făcut. Pentru că şi celălalt, aşa cum e în orice război, progresează, nu stă pe loc”, a avertizat Isărescu.

În opinia sa, transformarea economică şi financiară trebuie să ţină cont de realităţile sociale şi de ameninţările cibernetice.

„Contextul internaţional invită la căutarea fundamentelor, pentru un nou design economic-industrial, cât şi pentru o nouă anvelopă financiară flexibilă şi plină de rezilienţă”, a adăugat guvernatorul BNR.