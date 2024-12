Oamenii economi împărtășesc lucrurile pe care chiar merită să cheltuiești bani. „Ești aranjat pentru o lungă perioadă de timp”

A cheltui pentru a economisi sună ca o scuză a unui împătimit al cumpărăturilor, dar uneori, o investiție inițială mai mare chiar dă roade pe termen lung.

Recent, utilizatorul Reddit Poweley a întrebat comunitatea r/frugal: „Care este o achiziție care părea scumpă, dar în cele din urmă v-a economisit bani pe termen lung?” Iar răspunsurile lor sunt atât de utile dacă încercați să fiți mai strategici cu cheltuielile dvs. în noul an, scrie yahoo.com.

1.„Cuțite de bucătărie bune... Am lucrat toată viața mea în domeniul serviciilor alimentare: front-of-house, back-of-house, management, totul. Cu ani în urmă, mi-am dat seama că cuțitele de la serviciu erau mult mai bune decât orice găseam la Walmart și l-am întrebat pe bucătarul meu despre asta...”

„Pe scurt, se vând cuțite ieftine de calitate industrială la magazinele de produse pentru restaurante. Acestea sunt menite să păstreze tăișul, să fie suficient de rezistente pentru a fi scăpate și să dureze o perioadă. Se numesc cuțite Stal și au un mâner gros, din plastic alb.

Am aflat ani mai târziu că sunt și cuțitele preferate ale lui Gordon Ramsay și am plătit mai puțin de 40 de dolari pentru unul mare pentru tăiat carne și unul mic pentru limat și alte chestii.”

2. „Instant Pot-ul meu - îl ador pentru gătitul cărnii, dar fac cu ușurință o jumătate de galon de iaurt pentru mai puțin decât prețul câtorva cești de iaurt ieftin fără aromă.”

3. „Să cumperi o haină de iarnă decentă de care să te poți bucura ani de zile. O singură cheltuială mare și ești aranjat pentru o lungă perioadă de timp.”

4."Trusa mea de frizer profesionist. M-a costat în jur de 200 de dolari. Îmi fac și singur farduri și economisesc vizita săptămânală de 40 de dolari la cel mai apropiat frizer. Asta înseamnă

2.080 de dolari în economii anuale și un randament al investiției de 940% numai în primul an!”

5."O periuță de dinți electrică. Lucrările dentare sunt extrem de scumpe.”

6. „Cizme de zăpadă. În cele din urmă prezintă ceva uzură, dar sunt absolut perfecte, calde și confortabile...”

7. „Cheltuiam lunar peste 300 de dolari pe curățătorie, așa că am mușcat glonțul și am cumpărat un dulap cu aburi LG. Asta înseamnă doar 6 luni de facturi la curățătorie; îl am de peste trei ani. Mă uit la tot ce cumpăr prin prisma costului per utilizare.”

8."Salteaua și perna. Un somn bun este atât de neprețuit.”

9. „Cupa menstruală. Nu a fost prea scumpă, dar este încă una dintre cele mai bune investiții ale mele pe termen lung.”

10. „Investiția într-o mașină ușor folosită (o Honda) mi-a permis să nu mai plătesc ratele pentru mașină timp de 15 ani. De asemenea, menținând-o bine întreținută cu schimburi de ulei și altele.”

11."Bagaje de înaltă calitate. Este scump, dar unele mărci oferă o garanție pe viață pentru daune și nu contează cine este de vină sau ce se întâmplă. Am cumpărat unele acum 15 ani pentru mai multe călătorii globale. Cu câteva reparații, bagajul este încă perfect... și l-aș cumpăra din nou.”

12. „Aparatul meu ultra-automat de espresso a împlinit 16 ani și degetele încrucișate, încă merge bine. Dacă aș fi cumpărat o cafea cu lapte zilnic în această perioadă, aș fi cheltuit aproximativ 30.000 de dolari! Ceea ce este o nebunie”.

13. „Investiți în haine confecționate din materiale reale - lână, bumbac, mătase - economisiți-le dacă trebuie. Nu cumpărați poliester sau viscoză.”

14. „Un set de calitate de tigăi și cratițe grele cu fund din inox/cupru și un set complet de tacâmuri din inox 18/8 într-un model clasic. Ambele sunt vechi de peste 25 de ani și sunt într-o formă excelentă!”

15."Cititorul meu electronic. Economisesc atât de mulți bani folosind aplicația Libby pentru a citi cărți de la bibliotecă cu el.”

16."Am cumpărat o cutie automată pentru pisici cu 600 de dolari. O nebunie, nu? O am de 8 ani, un cost lunar de 6 dolari sau mai puțin. Pentru că a transformat o corvoadă zilnică scârboasă într-o corvoadă fără efort o dată pe săptămână, merită fiecare bănuț.”

17. „Un congelator mic și un sigilator în vid. Pot să cumpăr carne aproape de data limită de vânzare la prețuri reduse, să o împachetez în porții în funcție de cantitatea necesară pentru o masă (1 lb. carne de vită tocată, piept de pui etc.) și să o congelez. Congelatorul păstrează carnea mai rece decât un frigider-congelator și conține un volum mult mai mare de carne. Sigilatorul în vid previne arsurile de congelator, plus că îmi permite să aplatizez foarte bine lucrurile după sigilare și face în așa fel încât să pot dezgheța fără grija scurgerilor de suc pe blat sau în chiuvetă.”

18. „Cuptorul meu olandez vechi de 4 ani este o bestie căreia nu pare să-i pese ce-i fac și îl pot folosi pentru aproape orice fel de gătit. Este drăguț, este literalmente din fontă; pot să gătesc cu el, să sotez chestii, să fac supă, chili, piept, aproape orice, și este din nou el însuși odată ce este gata și curățat.”

19. „Am cumpărat un robot de bucătărie și un mixer acum peste 40 de ani și încă le folosesc pe amândouă. Au fost bani bine cheltuiți.”

20."Șosete de foarte bună calitate, însă scumpe. Este nevoie de timp pentru a le uza.”

21. „Echipament de gimnastică pentru acasă. Am cumpărat echipament folosit din vânzări de garaj și magazine de vechituri și am făcut sport din nou. Au fost sute de dolari pentru a obține tot ce aveam nevoie. Dar am economisit sute de dolari anual și zeci de ore în timp de călătorie. De asemenea, atunci când vine sezonul răcelilor și al gripei, economisesc pe medicamentele pentru răceală datorită faptului că nu folosesc o sală de sport publică.”

22."Un bideu. Folosești mult mai puțină hârtie igienică.”

23. „O alarmă de trezire la răsărit. Mi-a salvat viața făcând față dimineților întunecate și făcând mai ușor să mă trezesc. Mi-a sporit starea de spirit. Nu am niciun regret.”

24."Un termostat programabil.”

25."O pereche de pantofi eleganți din piele. Rezistă și arată bine după toți acești ani.”

26."Oricare dintre articolele mele de drumeție/camping. Am prieteni care se zgârcesc la orice și se pare că suferă. Rucsacuri care nu se potrivesc, echipament care este greu și se rupe, pantofi care le dau bășici. Calitatea se plătește cu aceste articole.”

27. „Un deshidrator de alimente - Am plătit pentru el de mai multe ori făcând dulciuri din pui jerky pentru câini. Nu am întâlnit niciun câine care să nu le iubească. Câinele meu este atât de răsfățat încât nu mai mănâncă marca cumpărată din magazin.”

28."Anvelope auto și baterie. 100 de dolari în plus pentru o baterie este mai puțin decât costul unui singur remorcare. O mai bună frânare și o conducere pe vreme umedă/pe zăpadă costă mult mai puțin decât un accident mic și mult mai puțin decât un accident major. Merită un plus de 200 de dolari la fiecare patru ani.”

29. „Îmi iubesc aparatul de gătit orez vechi de 20 de ani.”

30. „La 20 de ani, prima mea achiziție majoră a fost un set complet de unelte atent selecționate pentru repararea vehiculelor și reabilitarea locuințelor. Am reparat sau reconstruit peste 100 de biciclete, motociclete, mașini, camioane, tractoare, rulote, bărci cu motor, bărci cu pânze și avioane. De asemenea, am reabilitat mai mult de 10 apartamente și case diferite. Este distractiv”.

31. „O mașină bună de spălat vase. Să o poți umple în mod fiabil de vase, să le speli aproape în tăcere și să iasă perfect curate de fiecare dată te ajută foarte mult să te motivezi să gătești mai des acasă, iar aici intervine economia. Credeam că mă descurc cu o mașină de spălat vase de constructor și să fac unele vase cu mâna, dar subestimam cât de des „hai să ieșim în oraș, am avut o zi lungă la serviciu” este pentru că nu vreau să mă ocup de curățenie.”

32. „Locuiesc într-o zonă cu o calitate teribilă a apei. Am plătit pentru a instala un filtru de apă în întreaga casă cu osmoză inversă la chiuvetă. Ne-a economisit bani în aparate (mai puțină coroziune) și cumpărarea de apă potabilă îmbuteliată.”

33. „Un Sodastream. Nu mai cumpărăm sucuri de niciun fel sau cutii de apă minerală. Economiile sunt incredibile. Se amestecă cu puțin lime sau lămâie. Amestecați chiar și alte lucruri pentru a o îndulci.”

34. „Recomand cumpărarea unei pelerine de ploaie de înaltă calitate tuturor celor care mă ascultă.”

35. „Controale regulate la dentist, plătiți 30 de lire sterline la fiecare 3 sau 4 luni pentru un control și un plus de 60 de lire sterline la fiecare 6 luni pentru o curățare profundă economisește o avere pe termen lung pentru nici o problemă dentară pe termen lung, care sunt adesea trecute cu vederea până când sunteți lovit cu o durere de dinți care costă 2.000 de lire sterline pentru a repara.”