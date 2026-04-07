search
Marți, 7 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Situația Șantierului Naval din Mangalia a ajuns într-un punct critic, după ani de degradare financiară, avertizează ministrul Economiei

0
0
Publicat:

Ministrul Economiei, Irineu Dărău, a declarat marți, 7 aprilie, că situația Șantierului Naval din Mangalia a ajuns într-un punct critic, după ani de degradare financiară. Oficialul a adăugat că, în etapa de lichidare, ar putea apărea investitori interesați.

Irineu Dărău/FOTO: Facebook
Invitat la Digi24, ministrul a precizat că Guvernul a adoptat măsuri pentru plata salariilor restante, inclusiv cele neîncasate din decembrie, urmând ca o parte dintre bani să ajungă la oameni înainte de Paști.

Situația a ajuns în acest punct după mai mulți ani în care compania a acumulat dificultăți financiare și a intrat în insolvență, fără ca problemele să fie corectate la timp, a explicat ministrul.

Ministrul a declarat că terenul șantierului aparține statului român, iar în etapa de lichidare ar putea apărea investitori interesați.

Între timp, protestele angajaților de la Damen Mangalia au continuat și marți, pentru a 14‑a zi consecutiv, pe fondul măsurilor legate de falimentul și lichidarea șantierului.

Laurențiu Gobeajă, liderul Sindicatului Liber Navalistul, a anunțat în timpul protestului de marți că AJOFM Constanța a respins cererea pentru plata salariilor aferente lunii decembrie 2025, aprobând doar lunile ianuarie și februarie 2026.

„Mai devreme am primit acea dispoziție de respingere din partea AJOFM pentru plata creanțelor salariale pentru luna decembrie, motivând că primele și alte adaosuri la salariu nu se acoperă din acel Fond de garantare”, a explicat Gobeajă, citat de Ziarul Amprenta.

Acesta a precizat că a contactat deja avocatul sindicatului și că va fi depusă o contestație împotriva deciziei.

Amintim că Șantierul Naval Damen Mangalia intră în procedură de faliment și lichidare, după ce adunarea creditorilor a respins planul de reorganizare propus de administratorul judiciar CITR.

Decizia deschide calea către încetarea contractelor de muncă ale angajaților și plasarea șantierului în conservare. Ministerul Economiei a reacționat imediat.

Ghid de cumpărături

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
