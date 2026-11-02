Ion Sterian, întâlnire cu board-ul OMV la Abu Dhabi. Neptun Deep, prezentat conducerii grupului austriac

Directorul general al Transgaz, Ion Sterian, s-a întâlnit cu membrii conducerii grupului OMV la Abu Dhabi, în marja conferinței internaționale ADIPEC, unul dintre cele mai importante evenimente ale industriei energetice.

Ion Sterian, directorul Transgaz a participat la o întâlnire cu board-ul OMV la Abu Dhabi Foto: Transgaz

Discuțiile au avut loc în prezența ministrului federal austriac al Economiei, Energiei și Turismului, Wolfgang Hattmannsdorfer, și au inclus o prezentare a proiectului Neptun Deep, investiția offshore prin care România urmează să devină unul dintre principalii producători de gaze naturale din regiune.

La întâlnire au participat Emma Delaney, noul director general al grupului OMV, și Cristina Verchere, directorul general al OMV Petrom. Sterian a avut, de asemenea, discuții cu cele două reprezentante ale conducerii grupului, într-un moment important pentru proiectul din Marea Neagră, care se apropie de etapa începerii producției.

Potrivit informațiilor transmise de Transgaz și relatate de Jurnalul, prezentarea Neptun Deep a fost făcută în contextul calendarului de dezvoltare a exploatării, primele gaze fiind așteptate să ajungă în Sistemul Național de Transport în prima jumătate a anului 2027.

Reprezentanți ai industriei energetice din Italia, printre participanți

Programul evenimentului de la Abu Dhabi a inclus și intervenții ale unor reprezentanți importanți ai sectorului energetic italian: președintele SNAM, directorul general al companiei, Agostino Scornajenghi, precum și ministrul italian al Mediului și Securității Energetice, Gilberto Pichetto Fratin.

Momentele muzicale au fost susținute de Orchestra Poliției de Stat din Italia. Evenimentul a reunit astfel reprezentanți ai companiilor și autorităților din mai multe state, într-un cadru dedicat discuțiilor despre evoluția industriei energetice și proiectele care pot influența securitatea aprovizionării.

Neptun Deep, investiție de aproximativ patru miliarde de euro

Proiectul Neptun Deep este dezvoltat în Marea Neagră de OMV Petrom și Romgaz, fiecare companie deținând câte 50% din participație. Investiția este estimată la aproximativ patru miliarde de euro, iar producția anuală este calculată la circa opt miliarde de metri cubi de gaze naturale la atingerea nivelului de platou.

Conform calendarului actualizat de OMV Petrom în septembrie 2026, primele gaze sunt așteptate în Sistemul Național de Transport în prima jumătate a anului 2027, iar producția ar urma să ajungă la nivelul de platou până la sfârșitul trimestrului al treilea din același an.

Pentru România, proiectul are o miză importantă atât din perspectiva producției interne, cât și a poziției pe piața regională a gazelor. La capacitate maximă, volumele estimate ar putea contribui la reducerea dependenței de importuri și la creșterea disponibilității gazelor pentru consumatorii și companiile din regiune.

Transgaz pregătește infrastructura pentru gazele din Marea Neagră

Rolul Transgaz este esențial pentru ca producția offshore să poată ajunge în rețeaua națională și, ulterior, către consumatori. Conducta Tuzla-Podișor, cu o lungime de aproximativ 308 kilometri și o investiție de circa 500 de milioane de euro, va asigura legătura dintre zona de preluare a gazelor de la țărm și Sistemul Național de Transport.

Infrastructura este proiectată pentru a prelua gazele din Neptun Deep și pentru a le transporta către rețeaua națională. Stația de la Tuzla poate prelua până la 26,9 milioane de metri cubi de gaze pe zi, potrivit informațiilor prezentate de Transgaz.

Întâlnirea de la Abu Dhabi are loc într-o perioadă în care proiectul Neptun Deep intră în etapele decisive înaintea începerii producției. Deocamdată, informațiile publice despre discuțiile lui Ion Sterian cu reprezentanții OMV nu indică semnarea unui acord comercial sau anunțarea unei noi investiții. Principalul subiect prezentat a fost proiectul din Marea Neagră și rolul infrastructurii de transport în valorificarea viitoarelor volume de gaze.