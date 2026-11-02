 Ion Sterian, întâlnire cu board-ul OMV la Abu Dhabi. Neptun Deep, prezentat conducerii grupului austriac | adevarul.ro
search
Luni, 2 Noiembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Adevărul Financiar Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Ion Sterian, întâlnire cu board-ul OMV la Abu Dhabi. Neptun Deep, prezentat conducerii grupului austriac

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover Urmărește pe Discover

Directorul general al Transgaz, Ion Sterian, s-a întâlnit cu membrii conducerii grupului OMV la Abu Dhabi, în marja conferinței internaționale ADIPEC, unul dintre cele mai importante evenimente ale industriei energetice.

Ion Sterian
Ion Sterian, directorul Transgaz a participat la o întâlnire cu board-ul OMV la Abu Dhabi Foto: Transgaz

Discuțiile au avut loc în prezența ministrului federal austriac al Economiei, Energiei și Turismului, Wolfgang Hattmannsdorfer, și au inclus o prezentare a proiectului Neptun Deep, investiția offshore prin care România urmează să devină unul dintre principalii producători de gaze naturale din regiune.

La întâlnire au participat Emma Delaney, noul director general al grupului OMV, și Cristina Verchere, directorul general al OMV Petrom. Sterian a avut, de asemenea, discuții cu cele două reprezentante ale conducerii grupului, într-un moment important pentru proiectul din Marea Neagră, care se apropie de etapa începerii producției.

Potrivit informațiilor transmise de Transgaz și relatate de Jurnalul, prezentarea Neptun Deep a fost făcută în contextul calendarului de dezvoltare a exploatării, primele gaze fiind așteptate să ajungă în Sistemul Național de Transport în prima jumătate a anului 2027.

Reprezentanți ai industriei energetice din Italia, printre participanți

Programul evenimentului de la Abu Dhabi a inclus și intervenții ale unor reprezentanți importanți ai sectorului energetic italian: președintele SNAM, directorul general al companiei, Agostino Scornajenghi, precum și ministrul italian al Mediului și Securității Energetice, Gilberto Pichetto Fratin.

Momentele muzicale au fost susținute de Orchestra Poliției de Stat din Italia. Evenimentul a reunit astfel reprezentanți ai companiilor și autorităților din mai multe state, într-un cadru dedicat discuțiilor despre evoluția industriei energetice și proiectele care pot influența securitatea aprovizionării.

Neptun Deep, investiție de aproximativ patru miliarde de euro

Proiectul Neptun Deep este dezvoltat în Marea Neagră de OMV Petrom și Romgaz, fiecare companie deținând câte 50% din participație. Investiția este estimată la aproximativ patru miliarde de euro, iar producția anuală este calculată la circa opt miliarde de metri cubi de gaze naturale la atingerea nivelului de platou.

Conform calendarului actualizat de OMV Petrom în septembrie 2026, primele gaze sunt așteptate în Sistemul Național de Transport în prima jumătate a anului 2027, iar producția ar urma să ajungă la nivelul de platou până la sfârșitul trimestrului al treilea din același an.

Pentru România, proiectul are o miză importantă atât din perspectiva producției interne, cât și a poziției pe piața regională a gazelor. La capacitate maximă, volumele estimate ar putea contribui la reducerea dependenței de importuri și la creșterea disponibilității gazelor pentru consumatorii și companiile din regiune.

Transgaz pregătește infrastructura pentru gazele din Marea Neagră

Rolul Transgaz este esențial pentru ca producția offshore să poată ajunge în rețeaua națională și, ulterior, către consumatori. Conducta Tuzla-Podișor, cu o lungime de aproximativ 308 kilometri și o investiție de circa 500 de milioane de euro, va asigura legătura dintre zona de preluare a gazelor de la țărm și Sistemul Național de Transport.

Infrastructura este proiectată pentru a prelua gazele din Neptun Deep și pentru a le transporta către rețeaua națională. Stația de la Tuzla poate prelua până la 26,9 milioane de metri cubi de gaze pe zi, potrivit informațiilor prezentate de Transgaz.

Întâlnirea de la Abu Dhabi are loc într-o perioadă în care proiectul Neptun Deep intră în etapele decisive înaintea începerii producției. Deocamdată, informațiile publice despre discuțiile lui Ion Sterian cu reprezentanții OMV nu indică semnarea unui acord comercial sau anunțarea unei noi investiții. Principalul subiect prezentat a fost proiectul din Marea Neagră și rolul infrastructurii de transport în valorificarea viitoarelor volume de gaze.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Măsuri disperate în Rusia, după ce Ucraina a aruncat în aer centrele de date. Decizia luată de cel mai mare furnizor de internet
digi24.ro
image
O companie din Spania vinde zeci de mașini de poliție second-hand, cu ITP valabil și istoric de utilizare inclus. Cât costă
stirileprotv.ro
image
Grindeanu, explicații după petrecerea PSD de la Timișoara: „Înțeleg criticile în contextul social dificil al țării” / „Nici pe mine nu m-a făcut bucuros ce am văzut”
gandul.ro
image
Dezinformarea despre vaccinuri nu se oprește la graniță. Avertismentul unui expert internațional despre românii din diaspora
mediafax.ro
image
Cutremur în vestiar: primarul e furios și vrea să-l dea afară pe antrenorul care a dus echipa în play-off-ul SuperLigii! Există două nume de înlocuitori
fanatik.ro
image
Românul care a fondat Therme construiește în Manchester cea mai mare destinație de wellbeing din lume. Chiar și ambasadoarea României la Londra e impresionată
libertatea.ro
image
Prima reacție a lui Grindeanu, după criticile privind botezul familiei Simonis
digi24.ro
image
Drama fratelui lui Steffi Graf: e vagabond și trăiește într-un tunel de drenaj în Las Vegas! Face acuzații aiuritoare la adresa lui Andre Agassi: „I-a plăcut să lovească”
gsp.ro
image
Gigi Becali, reacție fără menajamente în scandalul Daniel Pancu - familia Șucu: "La revedere!"
digisport.ro
image
Cum pregătește Diana Bart „maioneza falsă” pentru salata de boeuf. Ce ingredient folosește
click.ro
image
O familie de români conduce de generații o cofetărie în New York: "Bunicul și tata au deschis în 1982. Ținem rețetele super autentice"
antena3.ro
image
Ruris, compania antreprenorului craiovean Cătălin Stroe, lansează la Indagra un tractor 4x4 care va fi fabricat pe fosta platformă MAT Craiova, într-o fabrică de 10 milioane de euro
zf.ro
image
Zona din România unde zăpada a ajuns la 40 de centimentri. Sunt -5 grade
observatornews.ro
image
Ce meserie practică mama Claudiei Ion? Deși concurenta Insula iubirii a spus că e polițistă, femeia se ocupă cu altceva
cancan.ro
image
Când intră pensia, indemnizațiile și alocațiile în noiembrie? Se vor vira bursele pe două luni
newsweek.ro
image
„Strălucitoare”. Prezentatoarea TV a atras toate privirile cu apariția ei
prosport.ro
image
Cine este Sorina Docuz, partenera lui Ciolacu, și ce afaceri are. Cât ar fi costat, de fapt, blana care a atras toate privirile
playtech.ro
image
Audienţa de la Dinamo – FCSB 2-1 a spulberat-o pe cea de la CSA Steaua – CS Dinamo 0-0! Câţi oameni au urmărit la TV cele două derby-uri
fanatik.ro
image
A venit ziua judecății pentru Trump: America începe lupta împotriva revoluției președintelui SUA
ziare.com
image
La două zile după schimbul de replici cu Daniel Pancu, Diana Șucu a revenit cu un mesaj puternic pe rețelele sociale
digisport.ro
image
Crostini cu prosciutto crudo, un aperitiv cu farmec italian
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Este anunţul momentului în România. Răsturnare de situaţie în politică!
romaniatv.net
image
Avertisment de la vârful BNR pentru români: Este o capcană
mediaflux.ro
image
Marian Drăgulescu, slăbire extremă: „Minus 9 kilograme în 3 săptămâni și jumătate”
gsp.ro
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM
actualitate.net
image
Sorina Docuz l-a eclipsat pe Marcel Ciolacu la botezul fiului lui Aldred Simonis. Partenera fostului premier, într-o blană de chinchilla evaluată la peste 14.000 de dolari
actualitate.net
image
„S-a umplut paharul!” Gabi Bădălău, reacție dură după ce Claudia Pătrășcanu a cerut ordin de protecție și decăderea sa din drepturile părintești
click.ro
image
Marcel Ciolacu ar fi renunțat la nunta cu Sorina Docuz după scandalul ținutelor de lux de la botezul copilului lui Alfred Simonis
click.ro
image
Caz cutremurător în Dolj! Un polițist de 25 de ani, găsit împușcat în autoturism. La începutul lunii, ajunsese la spital
click.ro
Regele Ferdinand VII al Spaniei profimedia 0137237434 jpg
Legenda celui mai dotat rege din istorie. Avea nevoie de un dispozitiv special pentru a-și consuma căsătoria
okmagazine.ro
Nunta regală dintre Prințesa Maria Immaculata de Liechtenstein și Zurab Dzidziguri Instagram jpg
Nuntă regală ortodoxă la Viena! Mireasa face parte din cea mai bogată familie regală europeană
okmagazine.ro
Harta civilizației egeeane, de J.F. Horrabin, din 1923 (stânga). Fresca 3 al procesiunii navelor de la Akrotiri, Santorini, 1550 î.Hr.
Cum a prosperat Creta, în timp ce Grecia continentală traversa o perioadă de declin, în urmă cu 4.200 de ani
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Carmen Harra a prezis că Lora va divorța de Ionuț Ghenu. Reacția neașteptată a artistei: „Nu îmi venea să cred”
image
„S-a umplut paharul!” Gabi Bădălău, reacție dură după ce Claudia Pătrășcanu a cerut ordin de protecție și decăderea sa din drepturile părintești

OK! Magazine

image
Abilitățile de amantă iscusită au salvat-o de sărăcie! Regina neîncoronată a curtezanelor pariziene a ajuns contesă și muză