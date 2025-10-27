search
Luni, 27 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Investiție strategică la Petromidia: Rompetrol finalizează modernizarea a 4 rezervoare de produse petroliere. Dependența României de rafinării străine rămâne critică

0
0
Publicat:

Rompetrol Rafinare a parcurs o nouă etapă din cadrul programului de reabilitare și modernizare a parcului de rezervoare din rafinăria Petromidia, prin finalizarea lucrărilor la 4 rezervoare care stochează produse petroliere. Informația este extrem de importantă în condițiile în care stocurile de produse petroliere sunt realizate în România de doar trei rafinării, toate cu acționariat majoritar străin.

Rezervoare petrol de la Rafinăria Petromidia
Rompetrol a modernizat încă patru rezervoare de țiței de la rafinăria Petromidia

Alte două rezervoare strategice se află în curs de modernizare.

„Prin acest program amplu ne asigurăm că infrastructura de stocare respectă cele mai înalte standarde de siguranţă, eficienţă şi protecţie a mediului. Este o investiţie strategică care susţine eforturile din partea operaţională, prin asigurarea flexibilităţii în planurile de producţie asumate. La finalul programului, estimăm că vom reuşi inclusiv creşterea cu 20% a capacităţii de stocare pentru produsele finite şi componenţi", a declarat Sorin Graure, directorul general al Rompetrol Rafinare, citat în comunicat.

Unul dintre rezervoarele reabilitate are o capacitate de 10.000 mc şi va stoca un component necesar în procesul de obţinere a carburanţilor diesel. Acesta a trecut prin reparaţii capitale în baza rezervorului, a fost refăcut stratul anticoroziv, au fost înlocuite şi reabilitate echipamentele complementare şi modernizate sistemele de răcire şi stingere.

De asemenea, au fost finalizate lucrările de reabilitarea a trei rezervoare care stochează benzină, cu capacităţi cuprinse între 3.000 mc şi 10.000 mc. Au fost executate lucrări esenţiale de reparaţii, schimbarea etanşărilor capacelor interne flotante, refacerea protecţiei anticorozive şi asigurarea conformităţii operaţionale.

Programul de reabilitare a capacităţilor de stocare continuă cu lucrările de reconstrucţie a unui rezervor de distilat de vid. Vechea structură a fost demolată, iar în locul acesteia a început reconstrucţia unui nou rezervor, cu o capacitate mărită cu 20%. Totodată, în stadiu incipient al lucrărilor se află şi reabilitarea unuia dintre cele 8 rezervoare de ţiţei, cu o capacitate de 56.000 mc.

Potrivit companiei, lucrările fac parte din programul general de modernizare a parcurilor de rezervoare (Petromidia şi Vega).

Rompetrol Rafinare a efectuat, din 2007 până în prezent, investiţii totale de peste 40 de milioane de dolari în capacităţile de stocare ale celor două rafinării, care au presupus reabilitarea şi modernizarea a aproape 60 de rezervoare. Prin aceste lucrări a fost inclusiv crescută capacitatea de stocare cu 20%, în cele două rafinării.

Cine deține rafinării în România

În România există trei mari rafinării - Petromidia, Petrobrazi și Petrotel, ai căror acționari majoritari sunt:

- Rompetrol Rafinare operează rafinăriile Grupului KMG International (Rompetrol) - Petromidia Năvodari (cea mai mare şi mai complexă unitate de profil din ţară) şi Vega Ploieşti (unicul producător de bitum şi hexan din România), alături de singura divizie de petrochimie din ţară. Unităţile de producţie însumează aproape jumătate din capacitatea de rafinare din România. Acţionarii semnificativi ai Rompetrol Rafinare SA sunt KMG International (54,63% - direct şi indirect) şi Statul Român, prin Ministerul Energiei (44,7%). KMG International este o companie deținută de KazMunayGas (compania națională de petrol și gaze din Kazahstan), care operează în sectoarele de rafinare, petrochimie, retail și trading, atât în Kazahstan, cât și în alte țări.

- Rafinăria OMV din România este Petrobrazi, localizată în Ploiești. Aceasta procesează țiței în diverse produse petroliere, cum ar fi benzină, motorină și combustibil pentru aviație. OMV Aktiengesellschaft, una dintre cele mai mari companii industriale listate din Austria, deține 51,2% din acțiunile OMV Petrom. La sfârșitul anului 2024, acționarii români dețineau peste 44% din acțiuni (din care statul român, prin Ministerul Energiei, deținea 20,7%, iar 23,7% erau deținute de fondurile de pensii din România, împreună cu circa 500.000 de investitori individuali și alte entități românești). Restul de 4,5% erau deținute de alți investitori străini.

- Rafinăria Petrotel-Lukoil este controlată de gigantul petrolier rus Lukoil prin intermediul diviziei sale de trading, Litasco, înregistrată în Elveția. Această structură de proprietate indică faptul că acționarul principal este Lukoil, care a delegat managementul activelor sale, inclusiv al rafinăriei, prin această subsidiară. 

„Din 2014, toate cele trei rafinării din România dețin rezervele petroliere ale statului român. Avem Lukoil, Rompetrol și OMV. Asociația Energia Inteligentă le-a spus tuturor miniștrilor din ultima perioadă să rezolve această problemă, pentru că nu este benefic statului ca rezervele de produse petroliere să fie deținute integral de companii cu acționariat majoritar străin, a declarat pentru „Adevărul” un expert din cadrul Asociației Energia Inteligentă (AEI).

Economie

Top articole

Partenerii noștri

image
O profesoară din județul Iași a fost găsită de elevi pe site-uri pentru adulți. Imaginile cu ea au ajuns în toată școala
digi24.ro
image
Ce spune unul dintre constructorii care au lucrat la Catedrala Națională: ”O minune, o minune mare”
stirileprotv.ro
image
Cele 3 zodii care atrag norocul și vor fi răsplătite de Univers pentru bunătatea lor. Protecție specială pentru acești nativi, până la finalul anului
gandul.ro
image
„DUȘ RECE” pentru Orban! Ungaria, somată de SUA să renunțe la energia rusească
mediafax.ro
image
„Îl botez și pe el!” Planul lui Gigi Becali pentru fotbalistul transferat pe 1.000.000 de euro
fanatik.ro
image
Un youtuber a dat pe mâna poliției o bandă de hoți și spune că 40-50 sunt români. Cum acționau infractorii în Olanda
libertatea.ro
image
Reacția cinică a lui Lavrov la întrebarea dacă Rusia a încălcat Memorandumul din 1994 prin care se angaja să nu atace Ucraina
digi24.ro
image
Gimnasta Denisa Golgotă, acuzații ȘOCANTE după Mondiale: „A spus că mi-ar da pumni în gură până m-ar desfigura! Plângerea a fost IGNORATĂ”
gsp.ro
image
Scandal de proporții: Camelia Voinea, ”ultimatum” pentru Denisa Golgotă, după acuzațiile fără precedent! ”Nu stau cu mâinile în sân”
digisport.ro
image
"Spitale nu catedrale!", cea mai nefericită lozincă inventată vreodată
stiripesurse.ro
image
Cazul inexplicabil al tinerei de 23 de ani găsite în casă la un an după ce a murit. Familia ei face mărturii tulburătoare
antena3.ro
image
Averea unui pensionar spaniol, "tocată" de soţia româncă. L-a lăsat fără 700.000 € şi voia să-l ucidă în somn
observatornews.ro
image
Fiul lui Nicușor Dan a oferit un moment viral la Catedrala Mântuirii Neamului! Gestul lui l-a făcut pe președintele României să râdă
cancan.ro
image
FOTO. Ioana Țiriac, în bikini, i-a pus pe jar pe arabi!
prosport.ro
image
Ce este arma 'joker'? Ar putea declanşa al Treilea Război Mondial, spun specialiştii
playtech.ro
image
Ce s-a ales de lotul feminin de gimnastică, echipă adorată de milioane de români. Este scandal total între mama și antrenoarea Sabrinei Voinea și Denisa Golgotă. Amenințări, acuze și declarații explozive
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Gigi Becali s-a dus direct la George Simion la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului și ce a urmat e complet neașteptat
digisport.ro
image
Când populismul dă cu barosul în Constituție: prostia dublă a referendumului și a revizuirii pentru pensiile magistraților
stiripesurse.ro
image
A murit fratele lui Devis Epassy! Decizia radicală luată de portarul de la FC Dinamo chiar înainte de Cupa României Betano
kanald.ro
image
Cum își încălzesc norvegienii casele când afară sunt −30 °C. Soluția care îi face...
playtech.ro
image
AVEM PRIMA REACȚIE a lui Irinel Columbeanu după ce Monica Gabor s-a întors în România: „Nici nu m-a...”
wowbiz.ro
image
Primiți cu Sorcova? Ozana Barabancea, ușor de confundat cu un păun la sfințirea Catedralei. A strălucit mai tare decât turlele aurite
romaniatv.net
image
Grindeanu aruncă bomba! Nemajorarea salariului minim poate supune România unui infringement
mediaflux.ro
image
Gimnasta Denisa Golgotă, acuzații ȘOCANTE după Mondiale: „A spus că mi-ar da pumni în gură până m-ar desfigura! Plângerea a fost IGNORATĂ”
gsp.ro
image
Ziua în care Biserica a deschis porțile doar pentru personalități. De ce oamenii de rând n-au avut acces în interior la slujba de sfințire a picturii Catedralei Neamului VIDEO
actualitate.net
image
Ce tranzacții suspecte a descoperit Libra Bank în conturile AUR. Ce plăți s-au făcut către patronul Realitatea PLUS, unde Simion și Georgescu sunt lăudați excesiv
actualitate.net
image
Ce nu s-a văzut la sfințirea Catedralei! Becali a pupat mătăniile, Băsescu a pupat blondele
click.ro
image
Unde-s reguli, nu-i tocmeală! Irina Columbeanu nu-și poate scoate tatăl din azil, decât pe semnătură. Ion Cassian: „Răspunde pentru el, e majoră!”
click.ro
image
Radu Mazăre, viață de lux în Madagascar. Cum arată resortul fostului primar al Constanței. Bungalow-uri generoase, cu vedere spre Oceanul Indian
click.ro
Ludovic al XV lea (1710 1774), rege al Franței tablou de Jean Baptiste Van Loo (1684 1745), expus la Muzeul Versailles, profimedia 0067886769 jpg
Cine este regele care avea cel mai bizar fetiș în dormitor. Nu ”ierta” nicio parteneră
okmagazine.ro
Demi Moore foto Profimedia jpg
Demi Moore: „Am făcut sport câteva ore în ziua în care mi s-a rupt apa!”
clickpentrufemei.ro
Dorin Pavel, fondatorul hidroenergeticii românești (foto: Primăria Sebeș)
Cine a fost Dorin Pavel, inginerul care a plănuit marile hidrocentrale din România
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Câți ani de închisoare riscă Artanu, pentru agresiune sexuală?! Îndemnul avocatei Dalina Terzi pentru victimă: „Fetelor le e rușine, cedează psihic”
image
Ce nu s-a văzut la sfințirea Catedralei! Becali a pupat mătăniile, Băsescu a pupat blondele

OK! Magazine

image
Amal Clooney a stârnit furie printre fanii regali, după un gest catalogat „lipsit de respect” față de Regele Charles

Click! Pentru femei

image
Demi Moore: „Am făcut sport câteva ore în ziua în care mi s-a rupt apa!”

Click! Sănătate

image
Poţi vedea litera diferită?