Investiție strategică la Petromidia: Rompetrol finalizează modernizarea a 4 rezervoare de produse petroliere. Dependența României de rafinării străine rămâne critică

Rompetrol Rafinare a parcurs o nouă etapă din cadrul programului de reabilitare și modernizare a parcului de rezervoare din rafinăria Petromidia, prin finalizarea lucrărilor la 4 rezervoare care stochează produse petroliere. Informația este extrem de importantă în condițiile în care stocurile de produse petroliere sunt realizate în România de doar trei rafinării, toate cu acționariat majoritar străin.

Alte două rezervoare strategice se află în curs de modernizare.

„Prin acest program amplu ne asigurăm că infrastructura de stocare respectă cele mai înalte standarde de siguranţă, eficienţă şi protecţie a mediului. Este o investiţie strategică care susţine eforturile din partea operaţională, prin asigurarea flexibilităţii în planurile de producţie asumate. La finalul programului, estimăm că vom reuşi inclusiv creşterea cu 20% a capacităţii de stocare pentru produsele finite şi componenţi", a declarat Sorin Graure, directorul general al Rompetrol Rafinare, citat în comunicat.

Unul dintre rezervoarele reabilitate are o capacitate de 10.000 mc şi va stoca un component necesar în procesul de obţinere a carburanţilor diesel. Acesta a trecut prin reparaţii capitale în baza rezervorului, a fost refăcut stratul anticoroziv, au fost înlocuite şi reabilitate echipamentele complementare şi modernizate sistemele de răcire şi stingere.

De asemenea, au fost finalizate lucrările de reabilitarea a trei rezervoare care stochează benzină, cu capacităţi cuprinse între 3.000 mc şi 10.000 mc. Au fost executate lucrări esenţiale de reparaţii, schimbarea etanşărilor capacelor interne flotante, refacerea protecţiei anticorozive şi asigurarea conformităţii operaţionale.

Programul de reabilitare a capacităţilor de stocare continuă cu lucrările de reconstrucţie a unui rezervor de distilat de vid. Vechea structură a fost demolată, iar în locul acesteia a început reconstrucţia unui nou rezervor, cu o capacitate mărită cu 20%. Totodată, în stadiu incipient al lucrărilor se află şi reabilitarea unuia dintre cele 8 rezervoare de ţiţei, cu o capacitate de 56.000 mc.

Potrivit companiei, lucrările fac parte din programul general de modernizare a parcurilor de rezervoare (Petromidia şi Vega).

Rompetrol Rafinare a efectuat, din 2007 până în prezent, investiţii totale de peste 40 de milioane de dolari în capacităţile de stocare ale celor două rafinării, care au presupus reabilitarea şi modernizarea a aproape 60 de rezervoare. Prin aceste lucrări a fost inclusiv crescută capacitatea de stocare cu 20%, în cele două rafinării.

Cine deține rafinării în România

În România există trei mari rafinării - Petromidia, Petrobrazi și Petrotel, ai căror acționari majoritari sunt:

- Rompetrol Rafinare operează rafinăriile Grupului KMG International (Rompetrol) - Petromidia Năvodari (cea mai mare şi mai complexă unitate de profil din ţară) şi Vega Ploieşti (unicul producător de bitum şi hexan din România), alături de singura divizie de petrochimie din ţară. Unităţile de producţie însumează aproape jumătate din capacitatea de rafinare din România. Acţionarii semnificativi ai Rompetrol Rafinare SA sunt KMG International (54,63% - direct şi indirect) şi Statul Român, prin Ministerul Energiei (44,7%). KMG International este o companie deținută de KazMunayGas (compania națională de petrol și gaze din Kazahstan), care operează în sectoarele de rafinare, petrochimie, retail și trading, atât în Kazahstan, cât și în alte țări.

- Rafinăria OMV din România este Petrobrazi, localizată în Ploiești. Aceasta procesează țiței în diverse produse petroliere, cum ar fi benzină, motorină și combustibil pentru aviație. OMV Aktiengesellschaft, una dintre cele mai mari companii industriale listate din Austria, deține 51,2% din acțiunile OMV Petrom. La sfârșitul anului 2024, acționarii români dețineau peste 44% din acțiuni (din care statul român, prin Ministerul Energiei, deținea 20,7%, iar 23,7% erau deținute de fondurile de pensii din România, împreună cu circa 500.000 de investitori individuali și alte entități românești). Restul de 4,5% erau deținute de alți investitori străini.

- Rafinăria Petrotel-Lukoil este controlată de gigantul petrolier rus Lukoil prin intermediul diviziei sale de trading, Litasco, înregistrată în Elveția. Această structură de proprietate indică faptul că acționarul principal este Lukoil, care a delegat managementul activelor sale, inclusiv al rafinăriei, prin această subsidiară.

„Din 2014, toate cele trei rafinării din România dețin rezervele petroliere ale statului român. Avem Lukoil, Rompetrol și OMV. Asociația Energia Inteligentă le-a spus tuturor miniștrilor din ultima perioadă să rezolve această problemă, pentru că nu este benefic statului ca rezervele de produse petroliere să fie deținute integral de companii cu acționariat majoritar străin”, a declarat pentru „Adevărul” un expert din cadrul Asociației Energia Inteligentă (AEI).