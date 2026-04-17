Vineri, 17 Aprilie 2026
Adevărul
Scandalul „Blindatelor”. Cum a ajuns un contract de 3 miliarde € cu dedicație pentru Rheinmetall, deși prețul a sărit cu 30%

România se confruntă cu tot mai multe acuzații privind un rezultat prestabilit în cadrul programului de vehicule de luptă pentru infanterie, în valoare de 3 miliarde de euro, pe care l-a acordat către germanii de la Rheinmetall.

România, acuzată că ar favoriza Rheinmetall. Foto arhivă
România ar fi favorizat achiziția de echipamente militare prin mecanismul SAFE de la anumite companii, astfel încât acestea să beneficieze de fondurile europene, scrie Defence Industry Europe.

Potrivit publicației, ministrul Apărării din România, Radu Miruță, ar fi declarat că contractul IFV va merge la Rheinmetall indiferent de negocieri, în ciuda rapoartelor privind o creștere propusă a prețului care depășește 30%. Criticii susțin că mecanismul SAFE și accesul limitat la informațiile solicitate (RFI) slăbesc integritatea competitivă și reduc puterea de negociere a României. Având în vedere că producția Lynx este concentrată în Ungaria, apar tot mai multe întrebări cu privire la faptul dacă România va înregistra randamente industriale sau economice semnificative.

Ministerul Apărării Naționale (MApN) din România a indicat că programul de vehicule de luptă pentru infanterie (MLI), în valoare de 3 miliarde de euro, urmează să fie atribuit companiei germane Rheinmetall, în ciuda controverselor privind o creștere propusă a prețurilor de 30% sau mai mult.

Conform mai multor surse bine informate, scrie publicația, ministrul Apărării, Radu Miruță, a recunoscut înțelegerea din culise în timpul unei recente sesiuni de întrebări și răspunsuri cu jurnaliștii. Remarcile au venit chiar și după ce a criticat public furnizorii care propun creșteri de prețuri de peste 30% și a insistat că România nu va ceda.

„Programul MLI va merge către Rheinmetall”, a declarat ministrul, când a fost întrebat dacă și alți furnizori vor fi invitați să trimită propuneri în cazul în care negocierile de preț cu furnizorii preferați nu vor avea succes.

În ceea ce privește programul IFV, Rheinmetall este singura companie care a primit Cererea de informații (RFI) din partea guvernului român, în timp ce alți potențiali concurenți nu au fost invitați să participe la același proces.

Sursele citate de Defence Industry Europe spun că, în aceste condiții, Rheinmetall a căutat să reducă numărul de vehicule intermediare (IFV) din program, în loc să ofere reduceri semnificative de prețuri, transferând efectiv povara asupra guvernului român în timpul negocierilor.

Această evoluție întărește și mai mult îngrijorările conform cărora programele majore de achiziții în domeniul apărării nu au fost desfășurate în condiții de concurență echitabile, ci mai degrabă implementate în conformitate cu ceea ce pare a fi un rezultat convenit politic - compromițând transparența și concurența loială în cadrul unuia dintre cele mai importante programe de achiziții în domeniul apărării ale României.

Observatorii din domeniul apărării își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că acest cadru de achiziții publice în domeniul apărării, finanțat prin SAFE, al României, este utilizat într-un mod care limitează concurența și subminează responsabilitatea.

Fiind unul dintre cele mai mari eforturi de modernizare a teritoriului depuse de România în ultimele decenii, programul MLI își propune să livreze 298 de vehicule de luptă pentru infanterie, înlocuind platformele sovietice învechite cu sisteme avansate, la standarde NATO. Dincolo de capabilități, programul are implicații industriale și economice substanțiale. Se așteaptă ca acesta să stimuleze producția locală, transferul de tehnologie și integrarea pe termen lung în baza industrială de apărare a României - făcând din transparența și concurența loială nu doar o problemă de achiziții publice, ci o chestiune de interes economic național.

În acest context, platforma Lynx a Rheinmetall – produsă în principal la centrul său de producție din Ungaria – ridică limitări inerente privind posibilitatea creării de valoare industrială semnificativă în România.

Practicile neloiale de achiziții publice în domeniul apărării sunt analizate

Preocupări similare au apărut și în cadrul altor programe de achiziții finanțate prin SAFE, inclusiv în inițiativa de achiziție individuală de arme la standardele NATO a României.

Surse din industrie indică faptul că mai mulți furnizori calificați - inclusiv FN Herstal, CZ Group, Beretta, Heckler & Koch și SIG Sauer - au fost asociați programului, mai scrie publicația.

Cu toate acestea, rapoartele sugerează că specificațiile tehnice detaliate și solicitările oficiale de ofertă au fost în cele din urmă partajate cu o singură companie.

Acest lucru ridică nu doar îngrijorări cu privire la echitate, ci și potențiale riscuri procedurale și juridice. Conform ordonanței de implementare a SAFE din România, autoritățile sunt obligate să emită solicitări de informații (RFI) tuturor furnizorilor calificați identificați și să efectueze o evaluare comparativă bazată pe criterii transparente, inclusiv termenele de livrare și prețul.

Cât câștigă România după renegocierea contractului cu Rheinmetall, pentru cea mai mare fabrică de pulberi

O abordare selectivă — în care un singur furnizor primește specificații complete și este invitat să prezinte o ofertă detaliată — ar putea fi considerată incompatibilă cu aceste cerințe, subminând potențial atât integritatea procesului de evaluare, cât și poziția juridică a guvernului în cazul unor contestații din partea ofertanților excluși.

Pentru cine se schimbă regulile?

Introdus inițial ca un mecanism de urgență pentru accelerarea achizițiilor în domeniul apărării, cadrul SAFE din România a fost oficializat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului (OUG) 62/2025. Sistemul a fost conceput pentru a permite achiziții rapide prin proceduri simplificate și coordonare centralizată condusă de Cancelaria Prim-ministrului.

Cu toate acestea, cadrul stabilește și garanții clare pentru menținerea concurenței. Atunci când sunt identificați mai mulți furnizori, autoritățile sunt obligate să emită cereri de ofertă (RFI) tuturor candidaților calificați și să efectueze o evaluare structurată bazată pe termenele de livrare și preț.

Evoluțiile recente și amendamentele propuse riscă să slăbească aceste garanții. Desemnarea timpurie a furnizorilor preferați, cadrele de cooperare interprogram și ajustările ulterioare atribuirii - inclusiv creșterile de prețuri combinate cu cantități reduse - ar putea permite ca rezultatele să fie modelate în avans, mai degrabă decât determinate prin concurență deschisă.

În paralel, o mai mare flexibilitate în cerințele de localizare - cum ar fi agregarea angajamentelor în cadrul programelor - ar putea permite furnizorilor să îndeplinească obiectivele pe hârtie, limitând în același timp participarea industrială semnificativă la nivel de proiect.

Acest lucru riscă să dilueze unul dintre obiectivele principale ale SAFE: consolidarea bazei industriale de apărare a Europei printr-o participare largă, în loc să concentreze beneficiile într-un grup limitat de furnizori consacrați.

În loc să stimuleze o dezvoltare industrială echilibrată, o astfel de abordare ar putea duce la o localizare selectivă, unde câștigurile economice sunt concentrate în afara României, în ciuda investițiilor publice semnificative.

Ceea ce așteaptă cetățenii români includ locuri de muncă locale, investiții industriale și transfer de tehnologie pentru a consolida economia națională”, a declarat fostul ministru al Apărării, Ioan Mircea Pascu.

Asigurarea unei concurențe loiale și deschise este esențială pentru maximizarea interesului național. Chiar și atunci când furnizorii provin din afara Uniunii Europene, cei care îndeplinesc criteriile SAFE ar trebui să aibă oportunitatea de a concura și de a fi evaluați în mod egal”, a spus Pascu, conform sursei citate.

Radu Miruţă: Nu voi dispune semnarea unui contract cu 30% mai scump

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat pe 2 aprilie că anumite firme, interesate de contracte cu Armata prin programul SAFE, au crescut prețurile anunțate anterior. Miruță spune că, dacă nu vor accepta prețul discutat inițial se va adresa CSAT.

Rheinmetall transformă Satu Mare în hub regional de mentenanță pentru blindate. Compania dă Germania pe România

Radu Miruță a mai spus că instrumentul SAFE are scopul de a realiza plăți printr-o metodă mai avantajoasă pentru statul român.

Ce s-a întâmplat în Polonia, este pentru că Polonia poate să se împrumute pe piața liberă în aceleași condiții financiare precum banii care sunt din SAFE. România s-ar împrumuta de două sau acum probabil de vreo trei ori mai scump. Așadar este un avantaj pentru România. Dar eu când sunt la Ministerul Apărării nu voi dispune semnarea unui contract cu 30% mai scump, indiferent ce s-ar întâmpla în astfel de situații”, a precizat Miruță.

Ministrul a declarat că  a notificat Cancelaria prim-ministrului și toate entitățile din grupul de lucru pentru a comunica companiilor că nu există varianta să de a cumpăra mai scump.

„Ori acceptă la prețul discutat inițial, preț care se regăsește din verificarea ofertelor din piață la cel mai granular nivel. Ori, dacă nu vom face din nou o ședință de CSAT, vom propune entităților din România cu putere decizională pentru astfel de achizitii și de investiții să schimbăm cadrul căreia ne adresăm. Armata Română nu cumpără cum vor firmele și Armata Română nu cumpără până când grupul de lucru, Cancelaria primului ministru și Ministerul Economiei nu menționează că s-au îndeplinit toate condițiile pentru a se produce în România, a mai spus ministrul Apărării.

Rusia amenință pe față patru țări NATO sub pretextul că sunt complice ale Ucrainei
digi24.ro
image
Cum va arăta noul model electric Dacia, surprins pentru prima dată în teste. Va costa sub 18.000 de euro. FOTO
stirileprotv.ro
image
Cum au scăpat cu viață cei 300 de mercenari români luați prizonieri în Congo. Cu ce argumente a negociat, în limba franceză, un fost luptător în Legiune
gandul.ro
image
Bolojan, declarație-bombă: „Zarurile au fost aruncate"
mediafax.ro
image
Țepele de sute de mii de euro pe care și le-a luat „în barbă” Neluțu Varga, patronul CFR Cluj. Exclusiv
fanatik.ro
image
Elena Stancu și Cosmin Bumbuț au documentat viața reală a diasporei românești: „Trebuie să vedem de ce românii pleacă într-un număr atât de mare”
libertatea.ro
image
„E ca și cum ai avea o bombă atomică.” Iranul își arată principalul atu în fața lumii, după ce a fost atacat de SUA (Financial Times)
digi24.ro
image
Ce supranume i-au dat cei de la Gazzetta dello Sport lui Cristi Chivu
gsp.ro
image
Donald Trump a luat marea decizie în privința Iranului: ”Am vorbit cu președintele”
digisport.ro
image
Un ciclon lovește puternic România, iar apoi în țara noastră va ajunge un val de aer polar: Vremea o va lua razna pe în a doua jumătate a lunii aprilie
stiripesurse.ro
image
Un bărbat care a crezut că-și repară toată dantura cu 5.000 de euro în Turcia s-a întors acasă fără niciun dinte în gură
antena3.ro
image
A lăsat pacienţii fără oxigen după ce a furat o ţeavă pentru fier vechi. Apoi, s-a întors după o nouă captură
observatornews.ro
image
Noua iubită a lui Valentin Sanfira a făcut haos în familia lui Liviu Dragnea: 'I-a băgat mâinile în gât'
cancan.ro
image
În ce județe pensiile nu se pot plăti? Cifrele arată că sistemul de pensii e în colaps în jumătate din România
newsweek.ro
image
FOTO. L-a părăsit pe milionarul cu 35 de ani mai bătrân decât ea pentru că a înșelat-o cu prietena ei
prosport.ro
image
Bilete de tratament balnear 2026: câți români vor beneficia de program anul viitor
playtech.ro
image
Roland Garros, schimbare istorică! Ce se întâmplă odată cu ediția din 2026 a turneului: ATP și WTA au ajuns la un acord
fanatik.ro
image
AUR coboară la 37%, minimul după prezidențiale. Analist: „Extrema dreaptă-balamuc e în declin. George Simion este un semnal de alarmă pentru noi toți”
ziare.com
image
A rămas fără un picior din cauza unei felii de tort! Povestea tragică a unui star ajuns ospătar: ”Am vrut să mor”
digisport.ro
image
Noua lege a salarizării bugetarilor: 3 scenarii pe masa Coaliției de guvernare
stiripesurse.ro
image
Asigurare medicală, bunuri sau credite comune. Cum oferă protecție legalizarea parteneriatului civil
cotidianul.ro
image
Andreea Popescu e fiartă pe Dan Alexa. Ea pune presiuni uriașe asupra lui pentru o relație asumată. Face naveta la Timișoara. Detalii BOMBĂ au ieșit la iveală!
romaniatv.net
image
Izvorul Tămăduirii 2026. Tradiții și miracole în Vinerea Luminată. Ce este interzis și ce este obligatoriu astăzi
mediaflux.ro
image
Ce supranume i-au dat cei de la Gazzetta dello Sport lui Cristi Chivu
gsp.ro
image
Sexul oral a depășit oficial fumatul ca principală cauză a cancerului de gât
actualitate.net
image
Alimentul care i-a schimbat complet viața lui Mădălin Ionescu: „Mă reconstruiesc”
actualitate.net
image
Pentru cine caută Liviu Vârciu parteneră: „Vrea să fie tătic”
click.ro
image
Scandal uriaș la Tarom. Copilot suspendat după o alertă în zbor cu 100 de pasageri
click.ro
image
Andreea Raicu critică piesa lansată de copiii Antoniei și ai lui Alex Velea: „Fetele sunt sexualizate prea devreme”
click.ro
Leonardo DiCaprio l a jucat pe nemilosul Ludovic al XIV lea, profimedia 0473404484 jpg
Amantele se încăierau să-i satisfacă fanteziile intime ”Regelui nemilos”. Se juca murdar la curte, iar una din ibovnice îi făcea vrăji
okmagazine.ro
Prințul Harry și Prințesa Diana foto Profimedia jpg
„A omorât-o pe mama”. Acuzația șocantă pe care a făcut-o Prințul Harry în turneul australian
okmagazine.ro
ChatGPT Image Apr 16, 2026, 01 59 41 PM png
Luna Nouă în Berbec din 17 aprilie 2026 dă startul la curaj, decizii și începuturi noi
clickpentrufemei.ro
Osul sculptat în formă de penis, descoperit în depozitele Muzeului Valkhof (© Provincie Gelderland)
Un obiect neobișnuit, descoperit ascuns într-o cutie de depozitare uitată într-un muzeu
historia.ro
Bogdan Albulescu, dezvăluiri de la filmările pentru „Destine cu parfum de lavandă”! „Am crescut la țară, a fost ca o întoarcere acasă”
Pentru cine caută Liviu Vârciu parteneră: „Vrea să fie tătic”

„A omorât-o pe mama”. Acuzația șocantă pe care a făcut-o Prințul Harry în turneul australian

Sandra Bullock s-a retras din Hollywood timp de patru ani, după moartea iubitului ei

Cardiologii confirmă: cea mai bună metodă de a-ți scădea tensiunea arterială rapid, în siguranță