Interes major pentru lărgirea Autostrăzii București–Pitești la trei benzi pe sens: 13 oferte depuse de firme din România și străinătate

Directorul CNAIR, Cristian Pistol, a anunțat un interes major pentru proiectul de lărgire a Autostrăzii București–Pitești (A1), vizând creșterea capacității de transport și îmbunătățirea siguranței rutiere.

Pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate necesar acestui proiect, au fost depuse 13 oferte de la firme și asocieri de proiectanți din România, Franța, Italia, Spania, Japonia și Turcia.

Printre acestea se numără:

- Asocierea 3TI PROGETTI ITALIA - INGEGNERIA INTEGRATA S.P.A. (lider) - WAY RESEARCH SRL (Italia – România)

- Asocierea ACTIV PROIECTARE INFRASTRUCTURĂ S.R.L. (lider) - EMAY ULUSLARARASI MÜHENDISLIK VE MÜŞAVIRLIK A.Ş. (România – Turcia)

- Asocierea INCONS SRL (lider) - NET ENGINEERING S.R.L. - RPA S.R.L. (România)

- Asocierea INFRANOVA SOLUTII TEHNICE IN CONSTRUCTII SRL (lider) – CONFERIC SRL (România)

- Asocierea NV CONSTRUCT S.R.L. (lider) - EXPLAN S.R.L. (România)

- Asocierea PADECO COMPANY LIMITED (lider) - SMART INFRASTRUCTURE SOLUTIONS S.R.L. (Japonia – România)

- Asocierea QUADRANTE PROIECTARE SI CONSULTANTA SRL (lider) – SEARCH CORPORATION SRL (România)

- Asocierea SAS INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE ICI (lider) – ECO GEODRUM SRL (Franța – România)

- PROIECT-CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA SRL (România)

- Asocierea SPECIALIST CONSULTING SRL (lider) - SPECIALIST SMART GROUP SRL - PERFECT CONSULT EUROPE SRL (România)

- Asocierea TEHNO CONSULTING SOLUTION S.R.L. (lider) - URBAN SCOPE S.R.L - ERRE.VI.A. RICERCA VIABILITA' AMBIENTE S.R.L. (România – Italia)

- TPF INGINERIE SRL (România)

- Asocierea VENTOR GRUP CONSULTING SRL (lider) – INTECSA ENGINEERING GROUP SAU (România - Spania)

„Contractul, finanțat prin Fonduri Europene Nerambursabile, are o valoare estimată de 25,5 milioane lei (fără TVA) și prevede realizarea unei expertize tehnice pentru sectorul de autostradă București–Pitești, precum și elaborarea Studiului de Fezabilitate (#SF)”, a transmis Cristian Pistol, șeful CNAIR.

Durata contractului este de 15 luni, din care 14 luni sunt alocate pentru realizarea Studiului de Fezabilitate.

Potrivit CNAIR, prin acest proiect se urmărește: creșterea etapizată a capacității de transport a A1 între București și Pitești, reducerea timpului de călătorie, îmbunătățirea condițiilor de siguranță a traficului rutier, reducerea numărului de accidente și creșterea confortului în timpul călătoriei, reducerea emisiilor poluante și a impactului negativ asupra mediului.