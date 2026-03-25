Trafic blocat pe A1 București – Pitești, după ce un camion cu nisip s-a răsturnat. Se intervine pentru descarcerarea șoferului

Traficul rutier se desfășoară cu dificultate, miercuri după-amiază, pe autostrada A1 București – Pitești, după ce un autocamion încărcat cu nisip s-a răsturnat în zona localității Bolintin-Deal.

Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Române, accidentul s-a produs la kilometrul 24, după ce șoferul autocamionului, care se deplasa către Capitală, a pierdut controlul direcției și a lovit glisiera mediană.

În urma impactului, încărcătura de nisip s-a împrăștiat pe carosabil, afectând circulația pe ambele sensuri și ducând la formarea unor coloane de mașini.

Șoferul este încarcerat, iar echipele de intervenție acționează la fața locului pentru descarcerarea acestuia, urmând să fie evaluat medical.

Circulația este restricționată pe banda a doua pe ambele sensuri de mers, traficul desfășurându-se cu dificultate pe prima bandă. Valorile de trafic sunt ridicate, iar autoritățile estimează întârzieri semnificative până la eliberarea completă a carosabilului.